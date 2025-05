Aschberg drevar mot ”krograsismen”

Aftonbladets publicerade sitt ”avslöjande” i programmet ”200 sekunder” den 6 maj och spred det på TikTok. Under den kände journalisten och vänsteraktivisten Robert Aschbergs ledning hade man genomfört ett experiment där man låtit tre vita och tre svarta killar försöka komma in på åtta krogar i Stockholms innerstad, och filmat det hela med dolda kameror. Resultatet var väntat: de vita killarna kom in på sju av åtta ställen, medan de svarta bara släpptes in på ett.

Aftonbladet hade sett till att den vita och svarta gruppen var ungefär likadant klädda, och för att riktigt trumma hem poängen hade man sett till att de vita fick dricka öl medan de svarta bara fick dricka läsk innan de gjorde sina försök att bli insläppta, så att det inte skulle gå att skylla på berusning.

Det var uppenbarligen svårare för de svarta på grund av deras etnicitet. Dörrvakterna frågade på flera ställen om besökarna stod på gästlistan och nekade de svarta killarna med hänvisning till att de inte gjorde det, men släppte in de vita som inte heller stod på listan.

En anonym dörrvakt förklarar för Aschberg att det är krögarna som bestämmer, och att de har gett order om att inte släppa in afrikaner och vissa andra invandrargrupper.

– Inga mörkhyade får komma in. ”Vi vill inte ha dem här”, säger krögarna. Det är standard, berättar vakten.

Reaktionen från politikerhåll lät inte vänta på sig. Statsminister Ulf Kristersson (M) hävdade att ”det här hör inte hemma i Sverige”.

Stockholms social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S) uppger sig i ett videoinlägg på TikTok vara ”jävligt förbannad”. Han riktar direkta påtryckningar mot krögarna och hotar med att dra in alkoholtillstånd för krogar som döms för diskriminering.

Misslyckat drev?

Intresset från övriga medier har varit oväntat svalt. SVT publicerade referat, men i övrigt har andra medier endast pliktskyldigt tagit upp ”avslöjandet”.

Aschberg försökte ställa frågor till affärsmannen Petter Stordalen, som gärna talar sig varm för mångfald och inkludering. Han är också storägare i Stureplansgruppen som bland annat äger Berns, ett av de uteställen som släppte in de vita killarna men inte de svarta. Svaren var dock korthuggna och pliktskyldiga. Aftonbladet fick även Stureplans ”krogkung” Vimal Kovac att ta avstånd från diskriminering.

– Det är klart att vi ser allvaret i det. Vi har en väldigt tydlig policy. Diskriminering får under inga omständigheter förekomma på något av våra ställen. Och vi har ganska många ställen, säger Kovac.

Aftonbladet fick också mejlsvar från Stureplansgruppens VD Jennica Jonsson med samma innebörd, där hon försäkrar att hon och Berns tar ”tydligt avstånd från alla former av diskriminering och rasism”, och att hon ”ser allvarligt på påståendena”.

Några av de andra krogarna ger också mejlsvar med innebörden att det ”inte är okej”.

Pernilla Rydberg, ägare till nattklubben Kristall, pekar dock försiktigt på att det finns orsaker som Aftonbladet bortser från: ”Kanske är vakterna rädda för att släppa in allt nytt för att det händer så mycket skit nu för tiden. Och då är det inte tre svenskar som det mesta händer ifrån.”

Afrosvenskarnas riksförbund är några av de få som, föga oväntat, sällar sig till drevet. När Aftonbladet intervjuar deras företrädare Kitimbwa Sabuni har han precis varit på en polisstation för att polisanmäla Södra Teatern, Noxx, Hyde, Berns, Golden Hits och Kristall, alltså de sex krogar som släppte in det vita sällskapet men inte det svarta.

– Jag hoppas att myndigheterna ska förstå vilket omfattande problem det här är. Och krogar som diskriminerar ska straffas för det, säger Kitimbwa Sabuni.

Motreaktioner

Tobias Andersson (SD), ordförande i riksdagens näringsutskott, skriver med hänvisning till Rydbergs uttalande: ”Att ’Det händer så mycket skit nu för tiden’ håller nog de flesta med om. Därför lär många krogbesökare uppskatta att vakter är hårda i kön och utifrån erfarenhet gör en kvalificerad bedömning av vilka som släpps in. Det behöver inte utgöra rasism.”

Krögaren och tv-profilen Paolo Roberto, som själv har jobbat som dörrvakt, påpekar i en intervju med SD-kanalen Riks att mycket av problemen på krogarna beror på just invandrare och att det knappast beror på ”rasism” att vissa inte släpps in. Han säger att ”med råge” majoriteten av krogägarna själva är invandrare, men att det helt enkelt är en dålig affär att släppa in alltför många från vissa grupper. Inte bara står de för lejonparten av problemen i form av våld och bråk, vissa invandrargrupper dricker dessutom inte alkohol och spenderar alltså inte tillräckligt med pengar, samtidigt som de skrämmer bort de kunder som gör det.

– Blir det för mycket folk med invandrarbakgrund så kommer svenskarna inte att gå dit, konstaterar Roberto.

Hoten från bland andra Alexander Ojanne om att tvinga krogarna att göra som politikerna vill sågar Paolo Roberto fullständigt.

– Makteliten i Sverige är fucking jävla glädjedödare. Det här är ett land som förra året hade ett dansförbud. Det är i grunden världens bästa land, som lyckats tillsätta en maktelit som sabbar för de vanliga medborgarna.

– I slutändan handlar det om att de vill göra en jävla kommuniststat där allt ska kontrolleras, där man aldrig får bestämma över sitt eget, där man inte får släppa in de gäster man vill, säger han.

Orsaken?

Paolo Robertos konstaterande är helt i linje med vad som skrivs på Sveriges största diskussionsforum Flashback, där en tråd om Aftonbladets drevartikel fått över 800 inlägg. Många användare tar där upp de uppenbara orsaker som Aftonbladet, och även politiker från S och M, undviker.

”Vi lever i en marknadsekonomi. Om babbar kommer in så sviker kundunderlaget”, konstaterar användaren Lont.

JackBlack skriver:

”För snart 10 år sedan pratade jag med en nu avliden vän som länge arbetade som entrévärd. Han menade att vissa invandrargrupper stod för nästan allt problem på krogen. De ofredade tjejer, bråkade och så handlade de nästan inget alls.”

Skanskman:

”Enligt en bekant med mångårig erfarenhet av arbete i krogsvängen handlar det inte bara om att krögare/klubbägare vill slippa stökiga, bråkiga, potentiellt kriminella babbegäng som kan utgöra ett hot mot både andra gäster och vakter. Det finns också en ekonomisk aspekt. Om en stor del av publiken på en nattklubb/krog utgörs av svartmuskiga Adidasriddare försvinner många av de köpstarka, etniskt svenska gästerna.”

Och signaturen DARYL sammanfattar:

”Araber och negrer på krogen (om man släpper in dom vill säga):

Tafsar, raggar framfusigt och beter sig allmänt illa mot kvinnor.

2. Söker bråk med svenska killar, inte sällan flera mot en ensam.

3. Är extremt svåra att övertala av vakter, blir alltid handgemäng för att få ut dem.

4. Spenderar inga pengar då dom inte har några, alternativt dricker inte alkohol.

5. Skrämmer bort svenska killar och tjejer, se punkt 1, 2 och 3.

Svenska killar:

1. Beter sig bra mot kvinnor (så som vi är uppfostrade) och bjuder dessa på drinkar (se punkt 4).

2. Söker eller skapar inga bråk (som oftast).

3. Lämnar stället på vakters uppmaning.

4. Har god ekonomi, köper mycket alkohol (vilket i och för sig kan leda till punkt 3).

Efter att ha läst detta, vilket klientel tror du nattklubben vill ha in?”

De krogar och nattklubbar som utsattes för Aftonbladets rasexperiment var Södra teatern, Noxx, Laroy, Hyde, Berns, Golden Hits, Kristall och Patricia.

Endast Patricia släppte in de svarta killarna, vilket i Flashbacktråden tolkas som att det är ett ställe man bör undvika.