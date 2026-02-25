Förlagsbutiken
Kristian Youssef - polis som våldtog och utsatte flera pojkar för sexuella övergrepp. Foto: Polisutredningen

Assyrisk pedofilpolis får fängelse

  • , 16:30
BROTT OCH STRAFF
Polisen Kristian Youssef, 30, har dömts till fem års fängelse för ett stort antal sexuella övergrepp mot unga pojkar, övergrepp som skedde online efter att han hotat dem med bilder på sina tjänstevapen. Själv skyller han på sina offer och tingsrätten väljer att ge honom strafflindring – eftersom han får sparken från polisen.

Den assyriske polisen Kristian Youssef, 30, engagerade sig i simhallar och umgicks med unga barn. Bakom den polerade ytan av en ingripandepolis med ett brinnande intresse för unga pojkars utveckling till bättre individer visade det sig finnas ett djupt mörker. Samtidigt som han lärde pojkar simma tog han kontakt med andra unga pojkar i 11- till 12-årsåldern och fick dem att utföra grova sexuella övergrepp på sig själva, övergrepp som filmades av pedofilpolisen. För att uppnå sina perverterade mål hotade han de unga pojkarna med bilder på sina tjänstevapen och drev dem till att skicka mer bilder och filmer – allt för att kunna utnyttja dem sexuellt.

Nu har han dömts till fem års fängelse för 48 sexualbrott riktade mot unga pojkar i form av våldtäkter, sexuella övergrepp och barnpornografi. Men Södertörns tingsrätt ansåg att det var synd om gärningsmannen, som hävdade att allt var pojkarnas fel eftersom han får sparken från sitt jobb som polis – och sänkte straffet med ett halvår till fem års fängelse.

Pappa uppdagade homosexuell polis

Det var i januari förra året som en pappa till en 12-årig pojke upptäckte varje förälders mardröm. Hans son hade hotats online av en man via Snapchat till att utföra sexuella handlingar och övergrepp på sig själv samtidigt som pedofilen skickade sexuella bilder till barnet. Pappan agerade och fotograferade av chattarna och gav all information till polisen som började utreda fallet. Kontot för den okände mannen visade sig via mejladress, IP-adress och telefonnummer tillhöra en polis, Kristian Youssef, 30, som arbetat som ingripandepolis sedan 2019.

När polis genomförde en husrannsakan i Youssefs bostad kunde man säkra bevismaterial i form av datorer och telefoner som visade att pojken bara var en av flera som utsatts för pedofilen. Totalt kunde nio pojkar i åldrarna 11 till 12 år identifieras och som alla hade blivit kontaktade av Youssef via Snapchat, där han via falska identiteter hävdade att han var en tonåring själv.

Hotade barnen med sina tjänstevapen

Konversationerna urartade dock snabbt till hot och påtryckningar från pedofilens sida, bland annat där han visade bilder av sina tjänstevapen och sedan skrev hotfulla meddelanden som ”skicka bilderna annars kommer du ångra dig”. Youssef fick på så vis pojkarna att utsätta sig själva för handlingar som klassas som våldtäkt och sexuella övergrepp. Dessa övergrepp filmades och pedofilen sparade bilder och filmer av dessa samtidigt som han drev på barnen att fortsätta med mer och mer avancerade övergrepp.

Enligt polisutredningen fick pedofilen pojkarna att må mycket dåligt av det de utsattes för. En av pojkarna berättade i förhör att Youssef ville att de skulle träffas efter att han visat bilder på sina vapen och hotat pojken. Om de träffades skulle pojken få 1 500 kronor men pojken var rädd att han skulle bli kidnappad och utsatt för saker om han gick med på det. Samtidigt har pojken varit orolig under en lång tid för att bilderna och filmerna skulle spridas till andra.

Förutom bilder och filmer på de utsatta pojkarna hade han även annat barnpornografiskt material, en del som klassas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, sparade på sin dator.

  • , 16:30

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

februari 25, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Lennart Svensson:

Satir om dagens Sverige

🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.

av Lennart Svensson
februari 11, 2026

Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
