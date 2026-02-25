Assyrisk pedofilpolis får fängelse

Den assyriske polisen Kristian Youssef, 30, engagerade sig i simhallar och umgicks med unga barn. Bakom den polerade ytan av en ingripandepolis med ett brinnande intresse för unga pojkars utveckling till bättre individer visade det sig finnas ett djupt mörker. Samtidigt som han lärde pojkar simma tog han kontakt med andra unga pojkar i 11- till 12-årsåldern och fick dem att utföra grova sexuella övergrepp på sig själva, övergrepp som filmades av pedofilpolisen. För att uppnå sina perverterade mål hotade han de unga pojkarna med bilder på sina tjänstevapen och drev dem till att skicka mer bilder och filmer – allt för att kunna utnyttja dem sexuellt.

Nu har han dömts till fem års fängelse för 48 sexualbrott riktade mot unga pojkar i form av våldtäkter, sexuella övergrepp och barnpornografi. Men Södertörns tingsrätt ansåg att det var synd om gärningsmannen, som hävdade att allt var pojkarnas fel eftersom han får sparken från sitt jobb som polis – och sänkte straffet med ett halvår till fem års fängelse.

Pappa uppdagade homosexuell polis

Det var i januari förra året som en pappa till en 12-årig pojke upptäckte varje förälders mardröm. Hans son hade hotats online av en man via Snapchat till att utföra sexuella handlingar och övergrepp på sig själv samtidigt som pedofilen skickade sexuella bilder till barnet. Pappan agerade och fotograferade av chattarna och gav all information till polisen som började utreda fallet. Kontot för den okände mannen visade sig via mejladress, IP-adress och telefonnummer tillhöra en polis, Kristian Youssef, 30, som arbetat som ingripandepolis sedan 2019.

När polis genomförde en husrannsakan i Youssefs bostad kunde man säkra bevismaterial i form av datorer och telefoner som visade att pojken bara var en av flera som utsatts för pedofilen. Totalt kunde nio pojkar i åldrarna 11 till 12 år identifieras och som alla hade blivit kontaktade av Youssef via Snapchat, där han via falska identiteter hävdade att han var en tonåring själv.

Hotade barnen med sina tjänstevapen

Konversationerna urartade dock snabbt till hot och påtryckningar från pedofilens sida, bland annat där han visade bilder av sina tjänstevapen och sedan skrev hotfulla meddelanden som ”skicka bilderna annars kommer du ångra dig”. Youssef fick på så vis pojkarna att utsätta sig själva för handlingar som klassas som våldtäkt och sexuella övergrepp. Dessa övergrepp filmades och pedofilen sparade bilder och filmer av dessa samtidigt som han drev på barnen att fortsätta med mer och mer avancerade övergrepp.

Enligt polisutredningen fick pedofilen pojkarna att må mycket dåligt av det de utsattes för. En av pojkarna berättade i förhör att Youssef ville att de skulle träffas efter att han visat bilder på sina vapen och hotat pojken. Om de träffades skulle pojken få 1 500 kronor men pojken var rädd att han skulle bli kidnappad och utsatt för saker om han gick med på det. Samtidigt har pojken varit orolig under en lång tid för att bilderna och filmerna skulle spridas till andra.

Förutom bilder och filmer på de utsatta pojkarna hade han även annat barnpornografiskt material, en del som klassas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, sparade på sin dator.