Asylsökande i Danmark kan skickas 700 mil bort – till Rwanda i Afrika

Enligt Jyllands-Posten kan Rwandas president Paul Kagame vara ”mannen som uppfyller Socialdemokraternas asyldrömmar”. Nyheten kom den 1 april, men i Danmark var det få personer som trodde att det var ett aprilskämt. Den danska socialdemokratiska regeringen har under flera år haft en mycket restriktiv linje i invandringen och har dessutom inlett aktiv återvandringspolitik av syrier. Regeringen har under flera år varit öppen med att man vill teckna ett bilateralt avtal med ett annat land, som förbinder sig att ta emot danska asylsökande så att dessa inte tillåts befinna sig i det danska samhället under tiden som deras asylstatus utreds.