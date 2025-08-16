Asylsökande våldtäktsman misshandlades grovt – begick självmord

Efter flytten till Wakefield, ett fängelse som fått smeknamnet ”Monster Mansion” för de många förhärdade brottslingarna som avtjänar sina straff där, visade det sig dock att hans utåtagerande beteenden inte accepterades av de andra fångarna. Enligt fängelsets egna rapporter skedde ett flertal incidenter och andra fångar misshandlade iraniern när de fick chansen.

Misshandlades grovt – begick självmord

Den sista incidenten skedde enligt tidningen Express i juni 2024. Då hittades han av vakter, blödande från näsa och mun efter att han tagit droger och därefter misshandlats av flera medfångar. Han vårdades på sjukhus för sina skador, som inkluderade flera ansiktsfrakturer, men återfördes därefter till fängelset.