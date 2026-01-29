Åtalade politiker som vägrade ta emot kvotflyktingar frias

Det var i mars 2022 som Migrationsverket beslutade att den skånska kommunen Staffanstorp skulle ta emot fyra kvotflyktingar från Syrien. Detta skulle sedan följas upp med en strid ström av kvotflyktingar som aktivt fördes till Sverige på de svenska skattebetalarnas bekostnad, enligt planerna från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen i Staffanstorp, som styrs av Moderaterna och Sverigedemokraterna och där Christian Sonesson (M) är ordförande, beslutade då om att införa ett omedelbart stopp för att ta emot kvotflyktingar.

Beslutet togs efter att fem av sex ledamöter, vice ordförande Eric Tabich (M), Åsa Ekstrand (M), Toni Nilsson (SD) och Margareta Pauli (M) röstade för Sonessons förslag om kvotflyktingstopp. Yvonne Nilsson (C) röstade däremot emot beslutet.

Reaktionerna blev omfattande, medan Sonesson fick stort stöd av kommuninvånarna reagerade massmedierna och staten med bestörtning över motståndet mot deras massinvandringspolitik. Han anklagades för ”rasism” efter det framkommit att Staffanstorp tog emot ett flertal ukrainska flyktingar som flydde kriget – nästan uteslutande kvinnor och barn – till skillnad från kvotflyktingarna.

Nu har samtliga av de åtalade politikerna friats av Lunds tingsrätt som klargör att de inte gjort något som är grovt tjänstefel. Den friande domen där åtalet ogillades ses som en seger för svenskarna enligt Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Domen kan, enligt honom, öppna upp för att även andra kommuner i framtiden fattar beslut som främjar deras kommuninvånare.

Åtalades för att de tog sin kommun i försvar

Sonesson och de andra ledamöterna, även Yvonne Nilsson som röstade mot förslaget, åtalades efter en längre process i september förra året av en åklagare, då de hävdades ha brutit mot lagen om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Åtalet sågs av många som ett sätt för staten att öva påtryckning mot misshagliga kommuner, men Sonesson, som gjort sig känd för sin ofta starka hållning i moraliska frågor – som när han gick emot partiledningen inom Moderaterna och starkt kritiserade ”könstillhörighetslagen”, vilket Nya Tider skrivit om i detalj – höll fast vid beslutet.

I ett inlägg på Facebook förklarade Sonesson sin och de andra ledamöternas motivering till beslutet:

”I samband med valrörelsen 2022 uttalade sig åklagare om det ärende som kommunstyrelsen i Staffanstorp hanterade i mars 2022. Att akut hörsamma statens uppmaning till Sveriges kommuner att bistå de ca 5 miljoner krigsflyktingar som korsade Ukrainas gränser mot övriga Europa. Ett par hundra tusen prognostiserades att söka sig till Sverige, dvs en större numerär än under året 2015 då ca 160 000 människor sökte asyl i Sverige och lamslog landet.

Kommunstyrelsen i Staffanstorp tog ställning och uttalade stöd för det ukrainska folket och att prioritera dessa flyktingar från vårt europeiska närområde.

Migrationsverket meddelades att den akut uppkomna flyktingsituationen måste prioriteras före kvotflyktingar.

I mer än tre år har förundersökningen pågått och nu nått vägs ände.”

Frias – och slipper skadeståndskrav

Lunds tingsrätt valde dock att ogilla åtalet, och därmed frias samtliga sex åtalade politiker. En enig rätt menade att de åtalade inte gjort något som kunde ses som tjänstefel eftersom de bland annat inte åsidosatt något under processen av myndighetsutövning.

”Tingsrätten slår i domen fast att de tilltalade inte har åsidosatt något vid myndighetsutövning på det sättet att brottsbalkens bestämmelse om tjänstefel blir tillämplig”, skriver rätten i domen.