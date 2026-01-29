Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Staffanstorps kommunalrd Christian Sonesson ger en intervju i Nya Tider. Foto: Stillbild Youtube

Åtalade politiker som vägrade ta emot kvotflyktingar frias

  • , 17:07
INRIKES
M-toppen och Staffanstorps kommuns starke man, Christian Sonesson och fem andra kommunpolitiker åtalades för grovt tjänstefel efter de tagit beslutet för sin kommuns skull att vägra ta emot kvotflyktingar från Mellanöstern och Afrika. Nu har alla sex friats av Lunds tingsrätt som menar att det inte var tjänstefel när de beslutade om kvotflyktingstopp.

Det var i mars 2022 som Migrationsverket beslutade att den skånska kommunen Staffanstorp skulle ta emot fyra kvotflyktingar från Syrien. Detta skulle sedan följas upp med en strid ström av kvotflyktingar som aktivt fördes till Sverige på de svenska skattebetalarnas bekostnad, enligt planerna från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen i Staffanstorp, som styrs av Moderaterna och Sverigedemokraterna och där Christian Sonesson (M) är ordförande, beslutade då om att införa ett omedelbart stopp för att ta emot kvotflyktingar.

Beslutet togs efter att fem av sex ledamöter, vice ordförande Eric Tabich (M), Åsa Ekstrand (M), Toni Nilsson (SD) och Margareta Pauli (M) röstade för Sonessons förslag om kvotflyktingstopp. Yvonne Nilsson (C) röstade däremot emot beslutet.

Reaktionerna blev omfattande, medan Sonesson fick stort stöd av kommuninvånarna reagerade massmedierna och staten med bestörtning över motståndet mot deras massinvandringspolitik. Han anklagades för ”rasism” efter det framkommit att Staffanstorp tog emot ett flertal ukrainska flyktingar som flydde kriget – nästan uteslutande kvinnor och barn – till skillnad från kvotflyktingarna.

Nu har samtliga av de åtalade politikerna friats av Lunds tingsrätt som klargör att de inte gjort något som är grovt tjänstefel. Den friande domen där åtalet ogillades ses som en seger för svenskarna enligt Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Domen kan, enligt honom, öppna upp för att även andra kommuner i framtiden fattar beslut som främjar deras kommuninvånare.

Åtalades för att de tog sin kommun i försvar

Sonesson och de andra ledamöterna, även Yvonne Nilsson som röstade mot förslaget, åtalades efter en längre process i september förra året av en åklagare, då de hävdades ha brutit mot lagen om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Åtalet sågs av många som ett sätt för staten att öva påtryckning mot misshagliga kommuner, men Sonesson, som gjort sig känd för sin ofta starka hållning i moraliska frågor – som när han gick emot partiledningen inom Moderaterna och starkt kritiserade ”könstillhörighetslagen”, vilket Nya Tider skrivit om i detalj – höll fast vid beslutet.

I ett inlägg på Facebook förklarade Sonesson sin och de andra ledamöternas motivering till beslutet:

I samband med valrörelsen 2022 uttalade sig åklagare om det ärende som kommunstyrelsen i Staffanstorp hanterade i mars 2022. Att akut hörsamma statens uppmaning till Sveriges kommuner att bistå de ca 5 miljoner krigsflyktingar som korsade Ukrainas gränser mot övriga Europa. Ett par hundra tusen prognostiserades att söka sig till Sverige, dvs en större numerär än under året 2015 då ca 160 000 människor sökte asyl i Sverige och lamslog landet.

Kommunstyrelsen i Staffanstorp tog ställning och uttalade stöd för det ukrainska folket och att prioritera dessa flyktingar från vårt europeiska närområde.

Migrationsverket meddelades att den akut uppkomna flyktingsituationen måste prioriteras före kvotflyktingar.

I mer än tre år har förundersökningen pågått och nu nått vägs ände.”

Frias – och slipper skadeståndskrav

Lunds tingsrätt valde dock att ogilla åtalet, och därmed frias samtliga sex åtalade politiker. En enig rätt menade att de åtalade inte gjort något som kunde ses som tjänstefel eftersom de bland annat inte åsidosatt något under processen av myndighetsutövning.

Tingsrätten slår i domen fast att de tilltalade inte har åsidosatt något vid myndighetsutövning på det sättet att brottsbalkens bestämmelse om tjänstefel blir tillämplig”, skriver rätten i domen.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 17:07

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

januari 29, 2026

Relaterat

Moderatpolitiker: Stoppa könsbyteslagen!

Moderatpolitiker: Stoppa könsbyteslagen!

av Karl Björkman
april 4, 2024

🟠 INRIKES Den starkt kritiserade ”könstillhörighetslagen” skapar mycket irritation och ilska, inte minst hos Moderaterna själva till trots mot deras partiledare, statsminister Ulf Kristersson, som driver frågan och kräver lojalitet av resten av partiet. En av få som vågat uttala sig är Christian Sonesson (M), kommunalråd i Staffanstorp – känd för sin frispråkighet.

Staffanstorp utmanade invandringskvoterna – nu utreds politikerna för tjänstefel

Staffanstorp utmanade invandringskvoterna – nu utreds politikerna för tjänstefel

av Peter Frisk
mars 5, 2024

🟠 INRIKES Sveriges invandringspolitik har sedan 1980-talet orsakat strider mellan staten och kommunerna. I centrum för debatten står två olika intressen: det kommunala självbestämmandet, mot statens invandringsmottagande. Med en mindre uppmärksammad lagändring 2016 fick staten ensamrätt i frågan. Nu, nästan tio år senare, har frågan ställts på sin spets sedan Staffanstorps kommun vägrat följa lagen. Kommunstyrelsen utreds av polisen för grovt tjänstefel. För landets kommuner, som nu tvingas spara in på kaffe och mjölk för att ha råd med invandrarna, kommer en dom att få avgörande betydelse.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Förre M-toppen: ”Dags att räkna bort L i höstens val”
SVT-Skavlan om förslaget att ge kriminella ungdomar kramar och pussar: ”Jättefint”
Jimmie Åkesson om bidragsstoppet till Islamic Relief: ”En seger för Sverige”

Free West Media

The Mercosur-EU agreement Is a Fact
From Climate Hysteria to AI Overlords: The Energy Trap of Control
What is left of America?

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.