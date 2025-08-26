”Återvandring är oundvikligt”

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.
🟠 Opinionsbildare och politiker från olika länder diskuterade Europas ödesfråga Den 17 maj anordnades ReSum25, Remigration Summit, utanför italienska Milano. Syftet med konferensen var att samla politiker och opinionsbildare från olika europeiska länder för att diskutera återvandring ur flera perspektiv.
🟠 INRIKES Förslaget från SD och regeringen om höjda återvandringsbidrag möter skarp kritik från uppstickarpartierna MED och AFS.
🟠 REPORTAGE Riksdagsledamoten Elsa Widding, tidigare SD, har startat ett nytt parti som hon hoppas att svenskarna ska sluta upp bakom i riksdagsvalet 2026.
🟠 INRIKES Lördagen den 14 juni så slöt cirka 1 000 frihetsinriktade personer upp, i vackert väder, till den färgstarka youtubern och influencern Petra Agapis demonstration.
🟠 REPORTAGE Under torsdag till söndag, 12–15 juni, håller den hemlighetsfulla Bilderberggruppen sitt 71:a årliga möte, denna gång i Sverige, på Grand Hotel i Stockholm. En demonstration är nu planerad för att försöka sätta strålkastarljuset på den.
🟠 INTERVJU Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder, menar att EU:s förslag kommer att öka kostnaderna för lantbrukare i Europa som redan befinner sig i en pressad situation.
🟠 REPORTAGE Författaren och opinionsbildaren Arne Weinz har varit aktiv i debatten kring flera känsliga ämnen och även blivit dömd för ”hets mot folkgrupp”.
🟠 EKONOMI EU-länderna har under lång tid haft en fördel i handeln med USA, i den meningen att amerikanska företag drabbats av högre tulltariffer vid export till ett EU-land, än vad företag med säte i EU har belastats med vid export till USA.
🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.
🟠 KULTUR För många är Stålmannen en symbol för amerikansk kultur. Men det är bara sant om man inte läst på ordentligt, eller vill blunda för kulturimperialism av det mer sofistikerade slaget.
🟠 KULTUR Guldbaggegalan har länge varit något jag har sett fram emot och njutit av, att först se filmstjärnor anlända på röda mattan och sedan följa prisutdelningen med spänning, ledd av en rolig konferencier. Numera är det dessvärre plågsamt att se den, bland annat på grund av vulgärt språk och politisk propaganda. Den första och sista delen leddes i år av okända afrikaner som hade ett vulgärt språk, med uttryck som ”What the fuck!”
🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Det amerikanska IT-företaget Cisco satsar stort på framtidens kvantteknologi, som har potential att revolutionera hur datorer fungerar. Ett nytt tekniskt genombrott kan påskynda utvecklingen av kvantdatorer med flera decennier – och lägga grunden till ett globalt kvantinternet.
🟠 Ny tankesmedja ska göra återvandring mainstream Den 30 juni lanserades tankesmedjan Heimr av de tidigare politikerna Jeff Ahl, Ernst Robert Almgren och Andreas Feymark.
🟠 HISTORIA I medeltidens Europa kunde det löna sig att vara villig att strida för sitt land. Då kunde man nämligen bli riddare och i Sverige hade riddaren mycket hög rang.
🟠 HISTORIA Vi svänger av från vägen mellan Skara och Falköping. Vi har passerat utsiktsplatsen Trandansen vid Hornborgasjön och färdats genom ett mjukt böljande landskap. Nu ska vi besöka Gudhems klosterruin som ligger i anslutning till församlingskyrkan i Gudhem.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
