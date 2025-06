Återvandringskonferens i Milano

Arrangörer till kon­ferensen var flera personer som verkar metapolitiskt – mest framträdande den öst­errikiske identitären Martin Sellner. På sociala medier har aktivisterna bakom ReSum25 marknadsfört organisationen och konferensen som en ”återvandrings­lobby” och ”identitär NGO” som ”samlar europeiska ledare”.

Inför konferensen fanns oro in­för att både myndigheter och vän­sterextrema grupper skulle försöka stoppa eller sabotera konferensen. Medierna gjorde också sitt bästa för att ta reda på var konferensen skulle äga rum. De lyckades till slut avslöja vilket hotell den skulle vara på, vil­ket ledde till en avbokning och att arrangörerna snabbt behövde hitta ett nytt ställe. Det lyckades.

Dessutom förvägrades flera delta­gare att närvara på konferensen. En grupp tyskar förvägrades att gå om­bord på flygplanet till Milano. Polis omhändertog dem och informera­de om att personerna belagts med utreseförbud.

En uppmärksammad person som skulle närvara i Italien var Rasmus Paludan. På flygplatsen greps han av polis som informerade om att myn­digheter beslutat att han är ett hot mot den allmänna ordningen. Han tvingades åka tillbaka till Danmark.

Huvudarrangören Martin Sellner publicerade en film på kvällen inn­an konferensen där han berättade att även han själv fruktade att han skulle bli gripen eftersom myndighe­terna med alla medel vill stoppa att invandringskritiker organiserar sig. Men så blev det inte och han lycka­des närvara trots allt.

Dagen efter hade ett massivt upp­båd av journalister från systemmedier samlats utanför konferen­sen. Det genererade stor medial publicitet i både Italien och andra länder, vilket spelade arrangörerna i händerna.

Även polisbevakningen var rigorös

– Här händer det som alla i den ita­lienska vänstern försökte förhindra: den första europeiska återvand­ringskonferensen, ReSum 25. Idag sammanstrålar politiker, aktivister och influerare, för att tillsammans samlas kring en myt som mobiliserar oss och förenar alla europeiska folk: återvandring, sa en stolt Martin Sell­ner när konferensen inleddes.

Tyskar kom in i landet trots inreseförbud

Under konferensen visade det sig också att de tyskar som förbjudits att resa in i landet, ändå fanns på plats. Exakt hur de tagit sig in meddelades inte, men konferensens sociala med­iekonton hyllade tyskarna för deras ”modiga handling av civil olydnad”.

Den nederländska nationalistiska influeraren Eva Vlaardingerbroek fanns på plats och berättade att syf­tet med konferensen är att både tala om återvandring som idé, men också hur återvandringen kan förverkligas realpolitiskt.

Ett annat känt namn som deltog var den flamländske nationalisten Dries van Langenhove, som blev in­ternationellt känd förra året när han i belgisk domstol dömdes till ett års fängelse, 200 000 kronor i böter och blev fråntagen rätt att kandidera i val under tio års tid. Brottet var att han delat skämtsamma och invand­ringskritiska memer i en sluten chattgrupp. Fängelsestraffet har inte börjat avtjänas än, vilket gjorde att han kunde delta.