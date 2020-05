Australiens högsta domstol frikände pedofilanklagad kardinal efter politiskt motiverat justitiemord

Den konservative kardinalen och tidigare ärkebiskopen av Melbourne och Sidney, George Pell, har länge varit en kontroversiell figur och en hackkyckling för vänsteretablissemanget i Australien. Hans försvar av det traditionella äktenskapet mellan man och kvinna, uttalade abortmotstånd och skepsis mot klimatalarmismen, har fått vänstern att se rött. Samtidigt var han också en uppåtstigande stjärna inom den romersk-katolska kyrkan. Han tilldelades kardinalstiteln av påven Johannes Paulus II 2003, och strax efter den nuvarande påven Franciskus tillträde, kallades George Pell till Rom i början av 2014 för att axla rollen som prefekt för Vatikanens ekonomisekretariat (motsvarande finansminister).

När en våg av pedofilskandaler började avslöjas inom katolska kyrkan under mitten att 1990-talet, var George Pell i egenskap av ärkebiskop av Melbourne tidigt ute med att utreda missförhållanden och kompensera offer. 1996 lanserade Pell ”The Melbourne Response”, vilken var den första i sitt slag av handlingsplaner mot övergrepp inom kyrkan. Trots detta fick Pell utstå kritik för att inte ha gjort tillräckligt i bemötandet av missförhållandena.

Anklagelser om sexuella övergrepp

I takt med George Pells allt större impopularitet inom mainstreammedia och den politiska och kulturella vänstern, kom anklagelser mot honom om sexuella övergrepp. Som präst hade Pell under en tid på 1970-talet arbetat nära den tidigare prästkollegan Gerald Ridstale, som 1994 dömdes till fängelse för att ha förgripit sig på nio pojkar, något som Pell har fördömt men också sagt sig inte haft någon som helst kännedom om. 2002 anmäldes Pell själv för att ha förgripit sig på en pojke under ett sommarläger i början av 1960-talet. Förundersökningen lades dock ned med hänvisning till att anklagelserna inte kunde anses vara trovärdiga. Också en annan anklagelse om en påstådd incident under 1970-talet avvisades som icke trovärdig 2013.

Det var 2015 som de anklagelser om sexuella övergrepp som Pell sedan skulle dömas för, kom upp till ytan. En man född i början av 1980-talet hävdade i en polisanmälan att han tillsammans med en annan då 13-årig pojke skulle ha attackerats av kardinal Pell vid två tillfällen i katedralen i Melbourne 1996. De enda bevis som anfördes anmälan var mannens eget vittnesmål, och redan från början ifrågasattes anklagelserna med hänvisning till att båda händelserna omöjligt kan ha skett under hösten 1996, vilket mannen inledningsvis hävdat.

I februari 2016 förhördes kardinal Pell i Rom av australiensisk polis från delstaten Victoria. I det filmade förhöret, som finns tillgängligt på Youtube, kan man se hur Pell tydligt avvisar anklagelserna som rena galenskaper och tar upp en rad omständigheter som omöjliggör incidenten. I juni 2017 åtalades ändock Pell för de påstådda övergreppen i Melbournes katedral och en rad andra anklagelser som sedan skulle avvisas. Vid en första rättegång i delstaten Victoria i augusti 2018 kunde juryn inte enas om ett beslut, då hälften av jurymedlemmarna ville frikänna kardinalen. Rättegången togs om, denna gång med en annan jury, och denna gång dömdes George Pell enhälligt på samtliga åtalspunkter till sex års fängelse.