Även Disney backar från woke … eller?

Disneys senaste steg bort från wokeideologin är för­ändringar i rekryteringen. Enligt Los Angeles Times slopar bolaget sina ”mångfaldspro­gram” (DEI) och ska istället foku­sera på kompetens, något som även uppmärksammats av svenska DN då Warner Bros gör samma sak.

Disney hör till giganterna i under­hållningsindustrin och har blivit en allt tydligare förkämpe för vänster­liberala ideal. Inte sällan till publi­kens förtret då många upplevt deras filmer som påstridigt politiskt kor­rekta.

Droppen för många var när Disney lade in öppet homosexuella budskap i barnfilmen Lightyear (2022). Sedan kom spelfilmsversionen av Den lilla sjöjungfrun (2023) där Ariel plötsligt bytt ras och blivit svart. Filmerna floppade hos publiken och blev ex­empel på ordspråket ”go woke, go broke”.

Tjänar hellre pengar än sprider woke

Disneys VD Bob Iger, som återkom till posten i slutet av 2022 efter några års uppehåll, signalerade redan un­der det följande året att han ansåg det nödvändigt att minska på woke­inslagen eftersom Disney höll på att skrämma bort sin kundbas.

– Skaparna har tappat sitt viktigas­te mål ur sikte. Vi måste underhålla i första hand. Det handlar inte om [ideologiska] budskap, förklarade Iger i november 2023 vid den årliga DealBook-konferensen som arrang­eras av New York Times.

Retoriken tycks ha slagit igenom under 2024, vilket mycket riktigt fick publiken att återvända. Filmer som Inside Out 2 och Deadpool & Wolve­rine, där man fokuserat på underhållning för den breda massan och wokeelementen är fåtaliga, slog flera publikrekord under 2024 och blev stora kommersiella framgångar. Dis­ney började återhämta sig finansiellt efter en tids kräftgång med sviktan­de publikintäkter.

Ett antal mindre beslut i samma riktning har också gjorts under de se­naste två åren. Bland annat har man tagit bort de varningstexter man bör­jat sätta på äldre Disneyfilmer om att de kan vara ”kränkande” för olika grupper.