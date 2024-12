Awolnation: The Phantom Five

I slutet av den omskakande dokumentären Died Sud­denly från 2022, pulserade plötsligt trallvänlig a cappella fram ackompanjerad av en rytmisk bas­gång. Till musiken visades filmsekvenser av ame­rikanska TV-värdar som ville se ovaccinerade döda och politiker som intygade att en experimentell ke­misk cocktail var ”säker och effektiv”. Den medryckande sången uppmanade folk att dansa, eftersom världen ju var på väg att gå under.

Det var första gången jag hörde det Kalifornienbase­rade bandet Awolnation och låten hette ”Knights of Sha­me”. Det här nästan 15 minuter långa spåret från 2011, sticker ut i deras produktion. Man kan rentav kalla den symfonisk, men i stort ringar den in bandets essens: En euforisk optimism som krockar med en absurd och cy­nisk omvärld. Ett speciellt vemod finns i de starka me­lodierna som pyntats med kärleksfulla blinkningar till 80-talets metalgitarrer, Beach Boys-körer och feta key­boardriff. Jag har åtminstone svårt att värja mig.

The Phantom Five (Two Twenty Five Music, 2024) kan vara Awolnations sista skiva. Åtminstone om man får tro grundaren och frontfiguren Aaron Bruno, som fick idén till bandnamnet från vad han kallats av kamraterna i skolan. ”Awol” står för ”absence without leave” och kom sig av att han ofta lämnade skolkompisarna utan att säga hejdå. Om det är ett hejdå till publiken denna gång, så är det kort men koncist. Kvaliteten är hög i en vattentät produktion, och texterna speglar på ett nästan plågsamt träffande sätt den tid vi lever i. De musikvideor som gjorts till några låtar är också synkroniserade med temat. I dem, och på skivomslaget, springer småväxta personer omkring iklädda lila träningskläder och dödskallemasker. Det är oklart om de ska föreställa demoner eller någon sorts beskyddare. Kanske är de både och. De påminner hursomhelst om seriekaraktä­ren The Phantom, skapad av Lee Falk i mitten av 1930-talet. Gissningsvis representerar figurerna de fem album Bruno släppt med Awolnation. Ett coveralbum gjordes också, men det vill han inte räkna in. Och det fungerar konceptuellt, skulle jag säga.

Videon till duettsången ”Jump Sit Stand March”, är som en blandning av det kända memet ”This is fine”, en Edward Hopper-målning och en ka­tastroffilm. I början ser vi en av minifantomerna sitta i en klassisk amerikansk diner. Han gungar nonchalant till musikens rytm i solljuset innan Aa­ron Bruno kommer in iklädd en avig turistklädsel. Sångaren dansar runt och slår sig ned vid ett bord mittemot den tredje personen i restaurangen, du­ettpartnern Emily Armstrong från punkbandet Dead Sara. De har en klassisk amerikansk milk­shake och en glassdrink mellan sig. Fönstren för­mörkas gradvis av brandrök och eldsvådor reser sig i landskapet. Skepnader syns röra sig bland flammorna. Kanske är det kravaller som pågår. Snart blir det dunklare i lokalen, vars bord nu i allt högre grad har börjat befolkas av gestalterna med dödskallemasker. Så småningom står Bruno och Arm­strong på serveringsdisken och dansar tätt intill var­andra i det dova skenet från eldarna utanför. Apatiskt repeterar de refrängens underliga befallning om att hoppa, sitta, stå och marschera. Dansen övergår allt mer i en omfamning. En TV-apparat på väggen visar explosio­ner. Den lilla fantomen i soffan vid ingången rör sig allt saktare till musiken för att till slut, när musiken tystnat, sitta helt still och stirra in i kameran.