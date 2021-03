Bank of America gav kunders privata bankdata till FBI

UTRIKES

Den 5:e februari gick den politiske kommentatorn Tucker Carlson ut på Fox News med att Bank of America delat ej brottsmisstänkta bankkunders transaktioner och finansinformation med FBI. Det skall ha skett i anslutning till kravallerna vid Capitolium i Washington. Nu väljer många Trumpanhängare att bojkotta banken, och flera lagkunniga menar att banken kan ha brutit mot USA:s konstitution.

På sin show på Fox News, Tucker Carlson Tonight, avslöjade Tucker Carlson nyligen att han kommit över känslig information i anslutning till kravallerna runt Capitolium den 6 januari. Enligt Carlson skulle Bank of America i hemlighet ha övervakat vissa av sina kunder och lämnat över dessas personliga bankdata till FBI. De som Bank of America lämnat information om var personer som åkt till Washington runt tidpunkten för kravallerna. Särskilt intressanta var de som köpt flygbiljetter, tagit in på hotell eller AirBnB, handlat i vapenrelaterade butiker eller gjort inköp i Washingtonområdet överhuvudtaget.

”Bank of America har, utan sina kunders vetskap eller medgivande, delat privat information med federala polismyndigheter. Bank of America agerar som en underrättelsetjänst, men de berättar det inte för dig”, slog Carlson fast. Totalt skall det ha varit 211 personers ekonomiska förehavanden som banken överlämnat till FBI. Av dessa kallades en person till förhör, men släpptes sedan och ingen misstänkt kvarstår i nuläget. Nu är det flera Trumpanhängare som blivit så pass upprörda att de manar till bojkott av banken.

På Twitter har många krävt att banken borde stämmas för sitt agerande och vissa har även utmålat agerandet som kriminell verksamhet. Den före detta chefen för New Yorks polisdistrikt, Bernard Kerik, drog paralleller till auktoritära och påstått korrupta stater som USA traditionellt velat distansera sig från. Han tweetade: ”Maka på er Ryssland, Kina och Venezuela,” när nyheten förmedlades. Kerik mindes att polisen under hans tid också begärde ut finansiell information från banker, men att ett tydligt krav var att en person då måste vara misstänkt för ett brott. Polisen kunde alltså inte få tillgång till ett svepande urval av människors inköp bara för att de gjorts i närheten av en brottsplats. Anledningen, enligt Kerik, är att det skulle bryta mot konstitutionen.

Dagen efter Tuckers avslöjande återkopplade Fox News till ämnet och intervjuade den före detta åklagaren Francey Hakes. Hon utvecklade samma resonemang som Kerik. Bank of America kan ha gjort sig skyldiga till lagbrott menade hon, främst genom att bryta mot det fjärde tillägget i landets konstitution. Enligt Hakes krävs en stämning, ett domstolsbeslut eller ett beslut om husrannsakan för att agerandet skall kunna hålla juridiskt. Hon betonar också att fallet måste vara ”particularized” – alltså att det måste finnas en person som på grund av indicier konstaterats misstänkt för något speciellt. Därefter kan FBI gå in, men inte innan, sade Hakes.

Bank of America är den näst största banken i USA med drygt 60 miljoner kunder. Efter att Tucker Carlsons kritik blivit känd, svarade banken till Daily Mail att de inte kommenterar på vilket sätt de kommunicerar med polis och underrättelsetjänst. ”Alla banker har skyldigheter under federal lag att samarbeta vid förfrågningar från polismyndigheter helt enligt lag”, tillade man. Och det stämmer: Under lagar som exempelvis 1970 Bank Secrecy Act, samarbetar amerikanska banker på regelbunden basis med polismyndigheter. Men andra företag som kan sitta på avgörande information i brottsfall, omfattas inte av den lagen. 2016 vägrade till exempel Apple att gå FBI tillmötes. Då ville man inte gå med på FBI:s krav att öppna en telefon som tillhörde en misstänkt terrorist. Apples VD Tim Cook ansåg då att hundratals miljoner laglydiga människors datasäkerhet och medborgerliga friheter skulle hotas om företaget gjort som FBI ville. Telefonen tillhörde Syed Farook, en av två terrorister som 2015 sköt ihjäl 14 personer och skadade 22 i San Bernardino.