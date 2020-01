Bannon råder Trump att hålla sitt State of the Union-tal efter riksrätten

Bannon sade Trumps riksrätt kommer att vara ”århundradets rättegång” och att Demokraterna har begått ”århundradets brott” genom att försöka omintetgöra resultatet av 2016 års presidentval.

”Detta handlar om färdriktningen för Amerikas förenta stater” sade Bannon. ”Det handlar om fred och välstånd i världen. Donald Trumps politik fungerar. Och det är därför [Nancy Pelosi] drog ut på detta. Hon uppmanade honom att hålla talet, och sedan förhalade hon avsiktligt det hela eftersom hon vill ha talet mitt i rättegången – och jag kan redan se New York Times rubrik: ’Under ett moln av osäkerhet talar Trump till nationen’. Han måste frikännas. Han kommer att frikännas och få upprättelse. Det är det sannolika utfallet. Och sedan tar vi State of the Union-talet, eftersom hela världen kommer att följa detta.”