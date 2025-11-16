BBC-skandalen: Vi börjar närma oss medial seger

Två av västetablissemangets mäktigas­te propagandister – som bara är journalister till namnet – försvann i ett slag. Det skedde efter att en tidigare rådgivare till systemmediajätten påtalat ”allvar­lig och systematisk” partiskhet i BBC:s nyhetsförmedling i ett internt PM till ledningen, som sedan läckte. Skan­dalen beskrivs nu som den värsta krisen BBC någonsin upplevt sedan starten 1922, för över hundra år sedan.

Mångmiljardskadestånd hotar

Den före detta rådgivaren satte bollen i rullning. Det blev sedan en lavin när USA:s president Donald Trumps ad­vokater den 9 november anklagade BBC för spridande av grov desinformation och därför krävde ett fullstän­digt tillbakadragande av en dokumentär, en ursäkt samt kompensation. BBC gavs till den 14 november klockan 22 att uppfylla kraven eller stämmas på en miljard dollar, vilket motsvarar 9,4 miljarder kronor.

Innan deadlinen gick ut skickade BBC:s styrelseordfö­rande Samir Shah ett personligt brev till Trump där han bad om ursäkt. Indirekt erkände han därmed att BBC spridit desinformation i syfte att skada Trump, men BBC vägrar att betala någon kompensation.

Tvisten kommer sig av att BBC i sin flaggskeppsserie Panorama, med titeln ”Trump: En andra chans?”, hade klippt ihop snuttar ur ett tal som president Trump höll den 6 januari 2021, i syfte att få det att se ut som att han uppviglade till våldsamt uppror – vilket han i själva ver­ket inte gjorde.

Den dagen protesterade tusentals upprörda amerikaner utanför Capitol Hill. Bland demonstranterna fanns dock både agenter från olika myndig­heter och inhyrda före detta militärer som uppviglade till våld. De proteste­rande släpptes dessutom in av polis så att dramatiska bilder inifrån kon­gressbyggnaden kunde kablas ut över världen. Syftet var att kunna presen­tera Trump och hans anhängare som farliga högerextremister och till och med terrorister, vilket skulle ge alibi för den Obama-ledda Biden-administrationen att slå ned hårt på patrioter och oppositionella – vilket man sedan också gjorde med totalt 1 300 år i fängelse utdömda. För att lyckas med det mobiliserades systemmediekanaler som amerikanska CNN och brittiska BBC, vilka båda står under starkt inflytande av ländernas respektive säker­hetstjänster.

Det handlade således inte bara om grov desinforma­tion från BBC:s sida, där syftet var att manipulera opinio­nen, utan den bedrägliga ”dokumentären” sändes bara dagar före det amerikanska presidentvalet den 5 novem­ber 2024. Detta gjordes såklart för att påverka valresultat, något just BBC falskeligen anklagat exempelvis Ryssland för upprepade gånger. Den utländska aktören som ägnade sig åt valpåver-kan visade sig nu i stället vara BBC.

Skattefinansierad desinformation

BBC har precis som svenska SVT en stark vänsterpartiskhet, trots att de är finansierade av skattebetalarna och själva uppger sig vara ideologiskt opar­tiska. Tänk på det en stund. Den skatte­finansierade BBC-dokumentären sän­des i Storbritannien – inte Nordkorea – för att få det att se ut som att USA:s president sade något han inte sade, i syfte att manipulera opi­nionen och påverka ett demokratiskt val i ett annat land. Kan du föreställa dig hur BBC eller SVT skulle reagera om de upptäckt att västerländsk alternativmedia eller rysk media hade skarvat samman ett tal av Keir Starmer eller en svensk partiledare för att sabotera deras valkampanj? Samma BBC som rutinmässigt anklagar människor, som helt enkelt har obekväma åsikter, för fel- och desinforma­tion, kapsejsar nu för att de har ertappats med att aktivt sprida just förslagen och vältajmad desinformation. Och detta handlar inte bara om Donald Trump – långt därifrån.

Enligt ett läckt PM skrivet av Michael Prescott, en obe­roende rådgivare till BBC:s kommitté för redaktionella riktlinjer och standarder (EGSC), så är denna oförblom­merade partiskhet också synlig i många andra frågor. BBC verkar alltså medvetet för att påtvinga allmänheten en snäv globalistisk och vänsterliberal världsbild. Här är bara några få exempel som rådgivaren tar upp:

BBC:s ”HBTQ-avdelning” hårdcensurerar bevak­ningen av transdebatten genom att vägra att återge ar­tiklar som väcker ”svåra frågor” om den transdogm som genomsyrar organisationen.

BBC:s ”faktagranskningsenhet”, BBC Verify, försöker antyda att bilförsäkringsbolag är ”rasistiska”, när det fanns en uppenbar brist på bevis för påståendet.

BBC förlitar sig på vänsterkällor som Trades Union Congress för att antyda att rasism gjorde att invandrare löpte större risk att få ”osäkra jobb”, medan en rad andra bidragande faktorer ignorerades helt.

BBC:s ”push-notifieringstjänst” är helt obalanserad i invandringsfrågor, vilket också råkar vara den viktigaste frågan för britterna liksom den är i många andra västlän­der. Exempelvis i september 2023 skickade BBC ut totalt 219 invandringsrelaterade push-notiser, men bara 4 av dessa handlade om illegala migranter och asylsökande – och 3 av de 4 fokuserade på de ”dåliga förhållanden” som påstås drabba lagbrytande invandrare. Alla dessa ”push-notiser” från BBC ignorerade helt det faktum att det samtidigt vällde in migranter, bland annat registre­rades under september 2023 det högsta antalet illegala migranter som någonsin anlänt till Storbritannien på en enda dag.

Vindarna vänder

