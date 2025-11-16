BBC-skandalen: Vi börjar närma oss medial seger

Två av västetablissemangets mäktigaste propagandister – som bara är journalister till namnet – försvann i ett slag. Det skedde efter att en tidigare rådgivare till systemmediajätten påtalat ”allvarlig och systematisk” partiskhet i BBC:s nyhetsförmedling i ett internt PM till ledningen, som sedan läckte. Skandalen beskrivs nu som den värsta krisen BBC någonsin upplevt sedan starten 1922, för över hundra år sedan.
Mångmiljardskadestånd hotar
Den före detta rådgivaren satte bollen i rullning. Det blev sedan en lavin när USA:s president Donald Trumps advokater den 9 november anklagade BBC för spridande av grov desinformation och därför krävde ett fullständigt tillbakadragande av en dokumentär, en ursäkt samt kompensation. BBC gavs till den 14 november klockan 22 att uppfylla kraven eller stämmas på en miljard dollar, vilket motsvarar 9,4 miljarder kronor.
Innan deadlinen gick ut skickade BBC:s styrelseordförande Samir Shah ett personligt brev till Trump där han bad om ursäkt. Indirekt erkände han därmed att BBC spridit desinformation i syfte att skada Trump, men BBC vägrar att betala någon kompensation.
Tvisten kommer sig av att BBC i sin flaggskeppsserie Panorama, med titeln ”Trump: En andra chans?”, hade klippt ihop snuttar ur ett tal som president Trump höll den 6 januari 2021, i syfte att få det att se ut som att han uppviglade till våldsamt uppror – vilket han i själva verket inte gjorde.
Den dagen protesterade tusentals upprörda amerikaner utanför Capitol Hill. Bland demonstranterna fanns dock både agenter från olika myndigheter och inhyrda före detta militärer som uppviglade till våld. De protesterande släpptes dessutom in av polis så att dramatiska bilder inifrån kongressbyggnaden kunde kablas ut över världen. Syftet var att kunna presentera Trump och hans anhängare som farliga högerextremister och till och med terrorister, vilket skulle ge alibi för den Obama-ledda Biden-administrationen att slå ned hårt på patrioter och oppositionella – vilket man sedan också gjorde med totalt 1 300 år i fängelse utdömda. För att lyckas med det mobiliserades systemmediekanaler som amerikanska CNN och brittiska BBC, vilka båda står under starkt inflytande av ländernas respektive säkerhetstjänster.
Det handlade således inte bara om grov desinformation från BBC:s sida, där syftet var att manipulera opinionen, utan den bedrägliga ”dokumentären” sändes bara dagar före det amerikanska presidentvalet den 5 november 2024. Detta gjordes såklart för att påverka valresultat, något just BBC falskeligen anklagat exempelvis Ryssland för upprepade gånger. Den utländska aktören som ägnade sig åt valpåver-kan visade sig nu i stället vara BBC.
Skattefinansierad desinformation
BBC har precis som svenska SVT en stark vänsterpartiskhet, trots att de är finansierade av skattebetalarna och själva uppger sig vara ideologiskt opartiska. Tänk på det en stund. Den skattefinansierade BBC-dokumentären sändes i Storbritannien – inte Nordkorea – för att få det att se ut som att USA:s president sade något han inte sade, i syfte att manipulera opinionen och påverka ett demokratiskt val i ett annat land. Kan du föreställa dig hur BBC eller SVT skulle reagera om de upptäckt att västerländsk alternativmedia eller rysk media hade skarvat samman ett tal av Keir Starmer eller en svensk partiledare för att sabotera deras valkampanj? Samma BBC som rutinmässigt anklagar människor, som helt enkelt har obekväma åsikter, för fel- och desinformation, kapsejsar nu för att de har ertappats med att aktivt sprida just förslagen och vältajmad desinformation. Och detta handlar inte bara om Donald Trump – långt därifrån.
Enligt ett läckt PM skrivet av Michael Prescott, en oberoende rådgivare till BBC:s kommitté för redaktionella riktlinjer och standarder (EGSC), så är denna oförblommerade partiskhet också synlig i många andra frågor. BBC verkar alltså medvetet för att påtvinga allmänheten en snäv globalistisk och vänsterliberal världsbild. Här är bara några få exempel som rådgivaren tar upp:
- BBC:s ”HBTQ-avdelning” hårdcensurerar bevakningen av transdebatten genom att vägra att återge artiklar som väcker ”svåra frågor” om den transdogm som genomsyrar organisationen.
- BBC:s ”faktagranskningsenhet”, BBC Verify, försöker antyda att bilförsäkringsbolag är ”rasistiska”, när det fanns en uppenbar brist på bevis för påståendet.
- BBC förlitar sig på vänsterkällor som Trades Union Congress för att antyda att rasism gjorde att invandrare löpte större risk att få ”osäkra jobb”, medan en rad andra bidragande faktorer ignorerades helt.
- BBC:s ”push-notifieringstjänst” är helt obalanserad i invandringsfrågor, vilket också råkar vara den viktigaste frågan för britterna liksom den är i många andra västländer. Exempelvis i september 2023 skickade BBC ut totalt 219 invandringsrelaterade push-notiser, men bara 4 av dessa handlade om illegala migranter och asylsökande – och 3 av de 4 fokuserade på de ”dåliga förhållanden” som påstås drabba lagbrytande invandrare. Alla dessa ”push-notiser” från BBC ignorerade helt det faktum att det samtidigt vällde in migranter, bland annat registrerades under september 2023 det högsta antalet illegala migranter som någonsin anlänt till Storbritannien på en enda dag.
Vindarna vänder
Vi som medverkar i och läser Nya Tider är såklart inte förvånade, men väl att en statschef sätter ned foten mot globalistmedia och att en visselblåsare inom BBC nu går ut och avslöjar hur partiska de är. Vindarna har nu vänt och är så hårda att till och med systemmediernas flaggskepp nu börjar kapsejsa. Nya tider minst sagt, vilket ger gott hopp om framtiden!
Låt oss dock aldrig glömma hur mörkt medielandskapet såg ut när vi 2012 startade Nya Tider. Nu, 13 år senare, ser det helt annorlunda ut, något vi dock inte får ta för givet. Det uppnåddes genom hårt arbete och en obändig vilja att försvara det sanna och fria ordet. Och det som möjliggjorde detta var din prenumeration på Nya Tider, vilken därför starkt bidragit till denna extremt positiva utveckling där nu ett av fulmedias gamla flaggskepp BBC håller på att kapsejsa.
Detta är skälet till att globalisterna genom sin odemokratiska institution EU satt press på medlemsländer som Sverige att kväsa alternativmedier, genom att dra in mediestödet (se ledartexten ”Mobilisering: Nya Tider behöver Din hjälp – NU!” i nr.19/2025). Redan nästa år kan vi därför tvingas att skära ned på duktig personal eller vårt fina magasin, som du nu håller i din hand. Det vill vi verkligen inte göra. Tvärtom vill vi nu gå på offensiven och bidra till alternativmediernas annalkande seger i västvärlden. För att kunna göra det behöver vi inte bara ditt fortsatta stöd, utan fler prenumeranter. Så hjälp oss gärna att rekrytera familjemedlemmar, släkt, vänner, bekanta, arbetskamrater, grannar och andra så vi inte faller på mållinjen – utan tillsammans får se dagen då systemmediernas en gång totala informationsherravälde sjunker och försvinner i det hav av lögner de skapat, medan vi allt fortare stävar framåt mot medial seger för alternativmedia!