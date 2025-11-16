Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Tim Davie, generaldirektör för det brittiska systemmediet BBC, tvingades avgå den 9 november. Det skedde efter 20 år vid posten. Två decennier av propagerande för allt från påtvingad massinvandring och klimatåtgärder till medicinsk tyranni under covidåren och nu digitalt ID för att ens ha rätten att arbeta. Han ledde BBC när de ljög om att Ryssland i maskopi med Trump bidragit till hans presidentval¬seger 2016, men får nu med svansen mellan benen lämna BBC för att det var de som ägnade sig åt just valpåverkan mot Trump inför presidentvalet 2024. Stillbild: BBC

BBC-skandalen: Vi börjar närma oss medial seger

  • , 18:03
UTRIKESREDAKTÖREN HAR ORDET
Den 9 november avgick Tim Davie, generaldirektör för BBC, flaggskeppet inom brittisk systemmedia. Även nyhetschefen Deborah Turness kände sig tvingad att lämna sin post.

Två av västetablissemangets mäktigas­te propagandister – som bara är journalister till namnet – försvann i ett slag. Det skedde efter att en tidigare rådgivare till systemmediajätten påtalat ”allvar­lig och systematisk” partiskhet i BBC:s nyhetsförmedling i ett internt PM till ledningen, som sedan läckte. Skan­dalen beskrivs nu som den värsta krisen BBC någonsin upplevt sedan starten 1922, för över hundra år sedan.

BBC låtsades inte om att tiotusentals britter protesterade mot covid-nedstängningar år 2021 och tågade förbi utanför deras huvudkontor i London. BBC rapporterade inte ens att en av de största demonstrationerna någonsin i London hade ägt rum. Polis och Wikipedia i sin tur underdrev antalet i demonstrationen. Stillbild: Newsflare

 

Mångmiljardskadestånd hotar

Den före detta rådgivaren satte bollen i rullning. Det blev sedan en lavin när USA:s president Donald Trumps ad­vokater den 9 november anklagade BBC för spridande av grov desinformation och därför krävde ett fullstän­digt tillbakadragande av en dokumentär, en ursäkt samt kompensation. BBC gavs till den 14 november klockan 22 att uppfylla kraven eller stämmas på en miljard dollar, vilket motsvarar 9,4 miljarder kronor.

Innan deadlinen gick ut skickade BBC:s styrelseordfö­rande Samir Shah ett personligt brev till Trump där han bad om ursäkt. Indirekt erkände han därmed att BBC spridit desinformation i syfte att skada Trump, men BBC vägrar att betala någon kompensation.

Tvisten kommer sig av att BBC i sin flaggskeppsserie Panorama, med titeln ”Trump: En andra chans?”, hade klippt ihop snuttar ur ett tal som president Trump höll den 6 januari 2021, i syfte att få det att se ut som att han uppviglade till våldsamt uppror – vilket han i själva ver­ket inte gjorde.

Den dagen protesterade tusentals upprörda amerikaner utanför Capitol Hill. Bland demonstranterna fanns dock både agenter från olika myndig­heter och inhyrda före detta militärer som uppviglade till våld. De proteste­rande släpptes dessutom in av polis så att dramatiska bilder inifrån kon­gressbyggnaden kunde kablas ut över världen. Syftet var att kunna presen­tera Trump och hans anhängare som farliga högerextremister och till och med terrorister, vilket skulle ge alibi för den Obama-ledda Biden-administrationen att slå ned hårt på patrioter och oppositionella – vilket man sedan också gjorde med totalt 1 300 år i fängelse utdömda. För att lyckas med det mobiliserades systemmediekanaler som amerikanska CNN och brittiska BBC, vilka båda står under starkt inflytande av ländernas respektive säker­hetstjänster.

Det handlade således inte bara om grov desinforma­tion från BBC:s sida, där syftet var att manipulera opinio­nen, utan den bedrägliga ”dokumentären” sändes bara dagar före det amerikanska presidentvalet den 5 novem­ber 2024. Detta gjordes såklart för att påverka valresultat, något just BBC falskeligen anklagat exempelvis Ryssland för upprepade gånger. Den utländska aktören som ägnade sig åt valpåver-kan visade sig nu i stället vara BBC.

Skattefinansierad desinformation

BBC har precis som svenska SVT en stark vänsterpartiskhet, trots att de är finansierade av skattebetalarna och själva uppger sig vara ideologiskt opar­tiska. Tänk på det en stund. Den skatte­finansierade BBC-dokumentären sän­des i Storbritannien – inte Nordkorea – för att få det att se ut som att USA:s president sade något han inte sade, i syfte att manipulera opi­nionen och påverka ett demokratiskt val i ett annat land. Kan du föreställa dig hur BBC eller SVT skulle reagera om de upptäckt att västerländsk alternativmedia eller rysk media hade skarvat samman ett tal av Keir Starmer eller en svensk partiledare för att sabotera deras valkampanj? Samma BBC som rutinmässigt anklagar människor, som helt enkelt har obekväma åsikter, för fel- och desinforma­tion, kapsejsar nu för att de har ertappats med att aktivt sprida just förslagen och vältajmad desinformation. Och detta handlar inte bara om Donald Trump – långt därifrån.

BBC skrev i stället om något dussin klimataktivister från Extinction Rebellion, vilka kreativt filmades nära och med olika vinklar för att verka många. Detta upprepades flera gånger på just de dagar då britterna protesterade mot covid-tyranniet i massiva demonstrationer. De Soros-betalda klimataktivisternas antal överdrevs flera gånger av både systemmedia och polis. Stillbild: BBC

 

Enligt ett läckt PM skrivet av Michael Prescott, en obe­roende rådgivare till BBC:s kommitté för redaktionella riktlinjer och standarder (EGSC), så är denna oförblom­merade partiskhet också synlig i många andra frågor. BBC verkar alltså medvetet för att påtvinga allmänheten en snäv globalistisk och vänsterliberal världsbild. Här är bara några få exempel som rådgivaren tar upp:

  • BBC:s ”HBTQ-avdelning” hårdcensurerar bevak­ningen av transdebatten genom att vägra att återge ar­tiklar som väcker ”svåra frågor” om den transdogm som genomsyrar organisationen.
  • BBC:s ”faktagranskningsenhet”, BBC Verify, försöker antyda att bilförsäkringsbolag är ”rasistiska”, när det fanns en uppenbar brist på bevis för påståendet.
  • BBC förlitar sig på vänsterkällor som Trades Union Congress för att antyda att rasism gjorde att invandrare löpte större risk att få ”osäkra jobb”, medan en rad andra bidragande faktorer ignorerades helt.
  • BBC:s ”push-notifieringstjänst” är helt obalanserad i invandringsfrågor, vilket också råkar vara den viktigaste frågan för britterna liksom den är i många andra västlän­der. Exempelvis i september 2023 skickade BBC ut totalt 219 invandringsrelaterade push-notiser, men bara 4 av dessa handlade om illegala migranter och asylsökande – och 3 av de 4 fokuserade på de ”dåliga förhållanden” som påstås drabba lagbrytande invandrare. Alla dessa ”push-notiser” från BBC ignorerade helt det faktum att det samtidigt vällde in migranter, bland annat registre­rades under september 2023 det högsta antalet illegala migranter som någonsin anlänt till Storbritannien på en enda dag.

Vindarna vänder

Vi som medverkar i och läser Nya Tider är såklart inte förvånade, men väl att en statschef sätter ned foten mot globalistmedia och att en visselblåsare inom BBC nu går ut och avslöjar hur partiska de är. Vindarna har nu vänt och är så hårda att till och med systemmediernas flagg­skepp nu börjar kapsejsa. Nya tider minst sagt, vilket ger gott hopp om framtiden!

Låt oss dock aldrig glömma hur mörkt medielandska­pet såg ut när vi 2012 startade Nya Tider. Nu, 13 år senare, ser det helt annorlunda ut, något vi dock inte får ta för givet. Det uppnåddes genom hårt arbete och en obändig vilja att försvara det sanna och fria ordet. Och det som möjliggjorde detta var din prenumeration på Nya Tider, vilken därför starkt bidragit till denna extremt positiva utveckling där nu ett av fulmedias gamla flaggskepp BBC håller på att kapsejsa.

Detta är skälet till att globalisterna genom sin ode­mokratiska institution EU satt press på medlemsländer som Sverige att kväsa alternativmedier, genom att dra in mediestödet (se ledartexten ”Mobilisering: Nya Tider be­höver Din hjälp – NU!” i nr.19/2025). Redan nästa år kan vi därför tvingas att skära ned på duktig personal eller vårt fina magasin, som du nu håller i din hand. Det vill vi verkligen inte göra. Tvärtom vill vi nu gå på offensi­ven och bidra till alternativmediernas annalkande seger i västvärlden. För att kunna göra det behöver vi inte bara ditt fortsatta stöd, utan fler prenumeranter. Så hjälp oss gärna att rekrytera familjemedlemmar, släkt, vänner, bekanta, arbetskamrater, grannar och andra så vi inte faller på mållinjen – utan tillsammans får se dagen då systemmediernas en gång totala informationsherravälde sjunker och försvinner i det hav av lögner de skapat, medan vi allt fortare stävar framåt mot medial seger för alternativmedia!

Dela artikeln
  • , 18:03

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Christer Ericsson

november 16, 2025

Relaterat

Massmedier spred lögnen om kinesisk surrogatrobot

Massmedier spred lögnen om kinesisk surrogatrobot

av Karl Björkman
augusti 29, 2025

🟠 LEDARE En fejkad nyhet om en kinesisk robot med artificiell livmoder spreds av ett stort antal massmedier i Väst, inklusive svenska, trots att det var en uppenbar bluff. Det är något som visar på vikten av alternativmedier som Nya Tider där målet är att ge läsaren en helhetsbild men framför allt något som blir alltmer sällsynt: sanningen.

Verkliga nyheter i en verklighetsfrånvänd värld

Verkliga nyheter i en verklighetsfrånvänd värld

av Vávra Suk
september 5, 2025

🟠 LEDARE Ibland är det tungt. Som när Sannfinnländarnas Jussi Halla-aho undrar om det ens är värt att lägga ned sitt liv på ett folk som ändå inte vill bli räddat. Men å andra sidan är det så det alltid varit. Medan en förledd majoritet följer strömmen utför stupet, så finns det alltid en klarsynt minoritet som går mot strömmen och därför lyckas klara utmaningarna. Det är här Nya Tider kan göra en skillnad.

Läs även:

Venezuela

Venezuela

av Sophie Kielbowska
november 12, 2025

🟠 KRÖNIKA Under den senaste tiden har Venezuela nämnts som ett kommande mål för USA:s ondskefulla attacker. Attacker mot ”fiskebåtar” som sprängdes av amerikanska styrkor blev ämne för spekulationer och snyftreportage. Vad som saknades var en analys av båtarnas form, konstruktion och motorernas styrka. Men det finns mycket annat som inte tas upp.

Släpp fram nya partier!

Släpp fram nya partier!

av Åke Thunström
november 10, 2025

🟠 OPINION: FÖRENINGEN MEDBORGARPERSPEKTIV Public service borde ha som vana att med pukor och trumpeter släppa fram nya partier, ungefär som när man presenterar nya sommarpratare. Det skulle kraftigt vitalisera demokratin. Det menar Åke Thunström, ordförande för föreningen Medborgarperspektiv.

Éric Zemmour i BFM TV

Éric Zemmour i BFM TV

av Sophie Kielbowska
november 8, 2025

🟠 KRÖNIKA Éric Zemmour, ledare för det franska högerpartiet ”Reconquête!” (Återerövring), intervjuades under söndagen den 2 november i den franska TV-kanalen BFM. Han presenterade sin nya bok, ”La messe n’est pas dite”, men levererade samtidigt åsikter och ställningstaganden i flera aktuella frågor.

Vi måste börja se det positiva!

Vi måste börja se det positiva!

av Gunnar Hellgren
november 5, 2025

🟠 LEDARE När det händer mycket elände i världen är det lätt att tappa det positiva ur sikte. Man kan till och med lätt missa att en förändring är på gång – att hela det politiska landskapet faktiskt håller på att förändras. Vi ska inte vara rädda att göra gemensam sak med de som drar åt samma håll, även om våra motiv och långsiktiga målsättningar kan skilja sig åt.

WFAS 2025 – Kina uppvaktar Sverige med stor konferens om akupunktur

WFAS 2025 – Kina uppvaktar Sverige med stor konferens om akupunktur

av Mats Loman
november 4, 2025

🟠 KRÖNIKA En stor konferens om akupunktur avhölls i september i Stockholm. Konferensen gick alldeles under radarn, för svensk del. Det svenska ointresset är troligen ingen tillfällighet. Det är i full överensstämmelse bland annat med rådande amerikansk uppfattning om Kina. Och ja, den här konferensen utgör utan tvekan ett stycke offensiv kinesisk diplomati. Ett stycke diplomati medelst utbyte av kunskaper. En sak som det för övrigt finns historisk precedens för, för kinesisk del.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs om – Sveriges kommuner online

Senaste numret

NyT20web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.