Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
BBC och verkligheten. Den så kallade Beachy Head-kvinnan, som tros ha levt runt andra århundradet e.Kr., avbildades av BBC som afrikan. Detta efter att en nigeriansk-brittisk amatörforskare hävdat detta. Senare genetiska studier avslöjar i stället att hon i själva verket var vit och dessutom blond och blåögd. Stillbild: BBC, Foto: Face Lab at Liverpool John Moores University

BBC:s ”första svarta britt” visade sig vara vit – och blond

  • , 21:56
UTRIKES
En kvinna som BBC hyllade som ”den första svarta britten” har nu visat sig vara vit, blond och blåögd. Den nya DNA-analysen avslöjar att kvinnan härstammade från södra England under den romerska eran – inte från Afrika som BBC:s dokumentär påstod 2016. Skandalen belyser hur brittiska medieinstitutioner systematiskt försöker omskriva historien för att passa en mångkulturell agenda.

Beachy Head-kvinnan, ett 2 000 år gammalt skelett som hittades vid klipporna i Beachy Head, presente­rades 2016 i BBC-serien ”Black and British: A Forgotten His­tory” som bevis på att Storbritan­nien alltid haft en svart befolkning. Programledaren var den nigerianske amatörhistorikern David Olusoga, vars far invandrade till England på 1960-talet.

I programmet framställdes kvin­nan som ”av subsahariskt afrikanskt ursprung”, och BBC lät göra en an­siktsrekonstruktion som visade henne med mörk hud, hår och ögon. Olusoga deklarerade entusiastiskt att ”hon är en svart britt”, medan arkeo­logen Jo Seaman förklarade att hen­nes afrikanska ursprung och skelet­tets ålder troligen gjorde henne till ”den första svarta britten”.

En plakett restes för att hedra hen­nes ”afrikanska arv”.

Omskrivning av historien

Redan 2017 visade dock en första genetisk studie att kvinnan snarare kom från Medelhavsområdet, möj­ligen Cypern, än från Afrika. Plaket­ten togs ner 2022 – men BBC låtsades som ingenting.

Nu har forskare vid Natural His­tory Museum i London genomfört en mer avancerad DNA-analys som definitivt slår fast att kvinnan här­stammade från den lokala brittiska befolkningen i södra England under den romerska tiden. Hon var inte bara vit utan utpräglat vit, med blont hår och ljusa ögon, rapporterar Te­legraph.

– Genom att använda den senaste DNA-tekniken kunde vi fastställa denna individs ursprung. Vi visar att hon bär genetiskt arv som är mest likt andra individer från den lokala befolkningen i det romerska Britan­niens era, säger Dr William Marsh som ledde studien.

Kvinnan dog någon gång mellan år 129 och 311 efter Kristus, under den romerska ockupationen av Stor­britannien. Hon var omkring 18–25 år gammal när hon dog och drygt 150 centimeter lång.

Systematisk kampanj

Efter att den nya forskningen pre­senterats redigerade Olusoga om­gående bort alla hänvisningar till Beachy Head-kvinnan från både sin BBC-serie och sin tillhörande bok. När Times intervjuade honom 2024 försvarade han sig med: ”När veten­skapen förändras, förändras histo­rien. Det är det vetenskapliga tillvä­gagångssättet.”

Men Olusoga påstod samtidigt att Beachy Head-kvinnan ”fortfarande blev ett slagfält i kulturkriget efter­som några få människor tror att jag har en agenda och ser mitt arbete som ett hot”.

Intervjuns rubrik var ”David Olu­soga: Imperialismen varade i år­hundraden – vi är bara några år in på att rätta till orättvisor.” Olusoga kräver att Storbritannien ska betala enorma skadestånd till svarta för sla­veriet och hävdar att ”denna process kanske varar lika länge som imperia­lismen eller slaveriet. Varför inte?”

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 21:56

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

januari 25, 2026

Relaterat

Arab ska spela svensk kung i ny Netflix-film

Arab ska spela svensk kung i ny Netflix-film

av Karl Björkman
september 20, 2025

🟠 UTRIKES En ny Netflix-film vid namn ”Von Fersens” ska vara ett romantiskt perioddrama och utspela sig i 1700-talets Stockholm. Men valet av skådespelare för kung Gustav III sticker ut – den svenska kungen ska nämligen inte spelas av en svensk, utan av araben Alexander Abdallah, som har libanesiskt ursprung.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

SVT-Skavlan om förslaget att ge kriminella ungdomar kramar och pussar: ”Jättefint”
Jimmie Åkesson om bidragsstoppet till Islamic Relief: ”En seger för Sverige”
SD om Malmö Pride: ”Orimligt att skattemedel läggs på vänsterpolitisk propaganda”

Free West Media

Die führenden lizenzierten Online Casinos in Deutschland für geschützte Spielerlebnisse
Bookmaker Hors ARJEL : Manuel Détaillé des Meilleurs Sites de Pari Sportif Non Réglementés
Comment reconnaître le meilleur casino en ligne selon vos préférences de jeu

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.