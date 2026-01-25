BBC:s ”första svarta britt” visade sig vara vit – och blond

Beachy Head-kvinnan, ett 2 000 år gammalt skelett som hittades vid klipporna i Beachy Head, presente­rades 2016 i BBC-serien ”Black and British: A Forgotten His­tory” som bevis på att Storbritan­nien alltid haft en svart befolkning. Programledaren var den nigerianske amatörhistorikern David Olusoga, vars far invandrade till England på 1960-talet.

I programmet framställdes kvin­nan som ”av subsahariskt afrikanskt ursprung”, och BBC lät göra en an­siktsrekonstruktion som visade henne med mörk hud, hår och ögon. Olusoga deklarerade entusiastiskt att ”hon är en svart britt”, medan arkeo­logen Jo Seaman förklarade att hen­nes afrikanska ursprung och skelet­tets ålder troligen gjorde henne till ”den första svarta britten”.

En plakett restes för att hedra hen­nes ”afrikanska arv”.

Omskrivning av historien

Redan 2017 visade dock en första genetisk studie att kvinnan snarare kom från Medelhavsområdet, möj­ligen Cypern, än från Afrika. Plaket­ten togs ner 2022 – men BBC låtsades som ingenting.

Nu har forskare vid Natural His­tory Museum i London genomfört en mer avancerad DNA-analys som definitivt slår fast att kvinnan här­stammade från den lokala brittiska befolkningen i södra England under den romerska tiden. Hon var inte bara vit utan utpräglat vit, med blont hår och ljusa ögon, rapporterar Te­legraph.

– Genom att använda den senaste DNA-tekniken kunde vi fastställa denna individs ursprung. Vi visar att hon bär genetiskt arv som är mest likt andra individer från den lokala befolkningen i det romerska Britan­niens era, säger Dr William Marsh som ledde studien.

Kvinnan dog någon gång mellan år 129 och 311 efter Kristus, under den romerska ockupationen av Stor­britannien. Hon var omkring 18–25 år gammal när hon dog och drygt 150 centimeter lång.

Systematisk kampanj

Efter att den nya forskningen pre­senterats redigerade Olusoga om­gående bort alla hänvisningar till Beachy Head-kvinnan från både sin BBC-serie och sin tillhörande bok. När Times intervjuade honom 2024 försvarade han sig med: ”När veten­skapen förändras, förändras histo­rien. Det är det vetenskapliga tillvä­gagångssättet.”

Men Olusoga påstod samtidigt att Beachy Head-kvinnan ”fortfarande blev ett slagfält i kulturkriget efter­som några få människor tror att jag har en agenda och ser mitt arbete som ett hot”.

Intervjuns rubrik var ”David Olu­soga: Imperialismen varade i år­hundraden – vi är bara några år in på att rätta till orättvisor.” Olusoga kräver att Storbritannien ska betala enorma skadestånd till svarta för sla­veriet och hävdar att ”denna process kanske varar lika länge som imperia­lismen eller slaveriet. Varför inte?”