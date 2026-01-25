BBC:s ”första svarta britt” visade sig vara vit – och blond

Beachy Head-kvinnan, ett 2 000 år gammalt skelett som hittades vid klipporna i Beachy Head, presenterades 2016 i BBC-serien ”Black and British: A Forgotten History” som bevis på att Storbritannien alltid haft en svart befolkning. Programledaren var den nigerianske amatörhistorikern David Olusoga, vars far invandrade till England på 1960-talet.
I programmet framställdes kvinnan som ”av subsahariskt afrikanskt ursprung”, och BBC lät göra en ansiktsrekonstruktion som visade henne med mörk hud, hår och ögon. Olusoga deklarerade entusiastiskt att ”hon är en svart britt”, medan arkeologen Jo Seaman förklarade att hennes afrikanska ursprung och skelettets ålder troligen gjorde henne till ”den första svarta britten”.
En plakett restes för att hedra hennes ”afrikanska arv”.
Omskrivning av historien
Redan 2017 visade dock en första genetisk studie att kvinnan snarare kom från Medelhavsområdet, möjligen Cypern, än från Afrika. Plaketten togs ner 2022 – men BBC låtsades som ingenting.
Nu har forskare vid Natural History Museum i London genomfört en mer avancerad DNA-analys som definitivt slår fast att kvinnan härstammade från den lokala brittiska befolkningen i södra England under den romerska tiden. Hon var inte bara vit utan utpräglat vit, med blont hår och ljusa ögon, rapporterar Telegraph.
– Genom att använda den senaste DNA-tekniken kunde vi fastställa denna individs ursprung. Vi visar att hon bär genetiskt arv som är mest likt andra individer från den lokala befolkningen i det romerska Britanniens era, säger Dr William Marsh som ledde studien.
Kvinnan dog någon gång mellan år 129 och 311 efter Kristus, under den romerska ockupationen av Storbritannien. Hon var omkring 18–25 år gammal när hon dog och drygt 150 centimeter lång.
Systematisk kampanj
Efter att den nya forskningen presenterats redigerade Olusoga omgående bort alla hänvisningar till Beachy Head-kvinnan från både sin BBC-serie och sin tillhörande bok. När Times intervjuade honom 2024 försvarade han sig med: ”När vetenskapen förändras, förändras historien. Det är det vetenskapliga tillvägagångssättet.”
Men Olusoga påstod samtidigt att Beachy Head-kvinnan ”fortfarande blev ett slagfält i kulturkriget eftersom några få människor tror att jag har en agenda och ser mitt arbete som ett hot”.
Intervjuns rubrik var ”David Olusoga: Imperialismen varade i århundraden – vi är bara några år in på att rätta till orättvisor.” Olusoga kräver att Storbritannien ska betala enorma skadestånd till svarta för slaveriet och hävdar att ”denna process kanske varar lika länge som imperialismen eller slaveriet. Varför inte?”