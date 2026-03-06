Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Aftonbladet och Svenska Dagbladet är två av de systemmedia som har valt att vilseleda sina läsare. Skärmavbilder Aftonbladet/Svenska Dagbladet

”Bebisutvisningen”: Så ljuger medierna om Emanuel

  • , 18:10
INRIKES
Berättelsen om åtta månader gamla Emanuel som ”ska utvisas till Iran utan sina föräldrar” har dominerat nyhetsflödet i upptakten till valåret. Men den centrala premissen – att en bebis ensam skulle sättas på ett flyg till Teheran – är falsk. Det vet varje journalist som rapporterat om fallet. Ändå är det precis den bilden som fått dominera.

Braskande rubriker om bebisutvisningen har varit många – praktiskt taget samtliga nyhetsmedier i Sverige har berättat om ett enskilt utvisningsärende. Aftonbladet gjorde ett stort hemma hos-reportage hos den ”drabbade” familjen; en artikel där Aftonbladet ljuger, och låter föräldrarna ljuga så mycket de orkar, om vad beslutet innebär.

Vad som faktiskt hänt

Det var Sveriges Radio Ekot som den 13 februari först rapporterade att åtta månader gamla Emanuel, född i Sverige i maj 2025, fått ett utvisningsbeslut till Iran. Bakgrunden är att hans föräldrar, som kom från Iran 2019, fick avslag på sina asylansökningar och sedan beviljades arbetstillstånd genom så kallat spårbyte. När riksdagen avskaffade spårbytet i april 2025 försvann den lagliga grunden för deras uppehållstillstånd, liksom för deras anhöriga. Emanuel, född månaden efter, saknade därmed lagstöd för att få stanna – precis som föräldrarna.

Så långt är rapporteringen korrekt. Men det är vad som inte sägs som utgör lögnen.

Ingen bebis utvisas ensam

Ingen bebis kan utvisas utan sina föräldrar. Det följer av barnkonventionen, svensk lag och grundläggande etik. Migrationsverkets egen presschef Jesper Tengroth sade det rakt ut: ”Vad gäller barn utvisar vi ytterst ogärna barn ensamma. Då försöker man se till att en förälder eller annan släkting följer med.” I Sveriges Radios egen artikel står det, delvis begravt under de dramatiska rubrikerna: ”Om en utvisning blir aktuell förväntas föräldrarna följa med Emanuel till Iran.”

Föräldrarnas arbetstillstånd löper ut i oktober 2026, och även om detta är överklagat så väntas ett utvisningsbeslut meddelas också föräldrarna under året. Eftersom föräldrarna formellt fortfarande har uppehållstillstånd har Migrationsverket än så länge bara meddelat utvisningsbeslut mot barnet. Samtliga utvisningar till Iran är dock ändå pausade på grund av säkerhetsläget.

Alla – handläggarna på Migrationsverket, journalisterna, politikerna – vet detta. Ändå använder redaktion efter redaktion formuleringar som medvetet ger intrycket att Sverige ska slita ett spädbarn ur föräldrarnas armar och sätta det ensamt på ett plan.

Hur medierna ljuger – redaktion för redaktion

TV4 tar priset för den mest rakt igenom osanna rubriken: ”Bebisen Emanuel ska utvisas till Iran – utan sina föräldrar.” Det är inte en vinkling, det är en lögn. Ingen bebis ”ska” utvisas utan sina föräldrar. Det är inte vad beslutet innebär och det är inte vad som kommer att ske.

Skärmavbild TV4

 

Aftonbladet kör på samma linje: ”Emanuel, 8 månader, utvisas själv till Iran.” Ordet ”själv” är nyckeln – det är falskt och Aftonbladet vet att det är falskt.

SvD rubricerar: ”Ebba Busch rasar mot utvisningen av Emanuel, 8 månader, till Iran.” Mindre grällt än TV4, men formuleringen låter fortfarande Emanuel framstå som ensam huvudperson i en utvisning, snarare än vad han är: ett barn vars föräldrars tillstånd är under omprövning.

Sveriges Radio agerar försåtligast: Ekots rubrik ”Åtta månader gamla Emanuel ska utvisas till Iran” är formellt korrekt – det finns ett utvisningsbeslut – men genom att konsekvent fokusera på bebisen snarare än föräldrarnas ärende, och genom att begrava den avgörande kontexten om att föräldrarna förväntas följa med långt ned i artikeln, skapas en bild som SR:s reporter Helena Björk i efterhand, på fråga från Samnytt, medgav ”kunnat formuleras annorlunda”.

Skärmavbild SR

 

Göteborgs-Posten har rubriken ”Bebis utvisas till Iran utan sin familj” – ännu en ren osanning. Mitt i citerar beslutstexten som säger att ”utvisningen ska ske genom att du reser till Iran”, riktat till den åtta månader gamla pojken, utan att påpeka det självklara: att ett spädbarn inte reser någonstans utan sina föräldrar.

Kvartal är en av få publikationer som rakt ut konstaterar: ”Nej – bebisen Emanuel ska inte skickas ensam till Iran.”

På vänsterkanten förefaller Värmlands Folkblad vara den enda publikationen som valde bort att ljuga i sin rapportering. I en ledarartikel går deras ledarskribent Susanne Sjöstedt till storms mot regeringens skärpta invandringspolitik, men konstaterar också: ”Nej. Emanuel kommer inte utvisas till Iran ensam. Sverige passar nämligen på att även utvisa hans mamma.” Vilket hon alltså anser fel. Men hon valde alltså att inte ljuga, i motsats till majoriteten av den svenska journalistkåren.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 18:10

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

mars 6, 2026

Relaterat

Läs även:

GW stödjer vänsterextremister – men rasar mot SVT

av Karl Björkman
februari 28, 2026

🟠 INRIKES Leif GW Persson ställer sig ”till 100 procent bakom” en vänsterextremist som dömts för ofredande, olaga hot samt ringa vapenbrott under en aktion mot två svenska regeringsmedlemmar. Men när SVT:s humorprogram Svenska Nyheter gjorde en humoristisk motaktion i samma stil – då rasar i stället GW och säger att han ska polisanmäla SVT för det han ser som ”grovt olaga intrång, hemfridsbrott, skadegörelse och olaga hot”.

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister
Recensioner
Sophie Kielbowska:

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister

🟠 BOKRECENSION Folkrättsprofessorn och diplomaten Bo Folke Johnson Theutenberg, född 1942, förde under sin långa karriär som diplomat en detaljerad och regelbunden dagbok. Komplicerade och känsliga diplomatiska uppdrag blandat med familjehögtider och annat fördes noga in i hans anteckningar. I 30 år höll han tyst, men som pensionerad diplomat och militär i flygvapnet gav han ut dessa politiska och diplomatiska anteckningar i bokform. Det blev till en början fem band. Därefter kompletterades de med en ny sammantagen och utökad version, med uppgifter gällande Sveriges relationer med och till Sovjetunionen, östtyska agenters verksamhet i Sverige och mordet på Olof Palme.

av Sophie Kielbowska
februari 26, 2026

Kultur

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026
Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT03web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat
Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten
Ludvig Aspling (SD): ”Vi kommer se en total kollaps av asylindustrin i Sverige”

Free West Media

The Epstein Files: The Most Shocking Is the Least Remarkable
When Rules Collapse
The Road to World War III

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.