”Bebisutvisningen”: Så ljuger medierna om Emanuel

Braskande rubriker om bebisutvisningen har varit många – praktiskt taget samtliga nyhetsmedier i Sverige har berättat om ett enskilt utvisningsärende. Aftonbladet gjorde ett stort hemma hos-reportage hos den ”drabbade” familjen; en artikel där Aftonbladet ljuger, och låter föräldrarna ljuga så mycket de orkar, om vad beslutet innebär.

Vad som faktiskt hänt

Det var Sveriges Radio Ekot som den 13 februari först rapporterade att åtta månader gamla Emanuel, född i Sverige i maj 2025, fått ett utvisningsbeslut till Iran. Bakgrunden är att hans föräldrar, som kom från Iran 2019, fick avslag på sina asylansökningar och sedan beviljades arbetstillstånd genom så kallat spårbyte. När riksdagen avskaffade spårbytet i april 2025 försvann den lagliga grunden för deras uppehållstillstånd, liksom för deras anhöriga. Emanuel, född månaden efter, saknade därmed lagstöd för att få stanna – precis som föräldrarna.

Så långt är rapporteringen korrekt. Men det är vad som inte sägs som utgör lögnen.

Ingen bebis utvisas ensam

Ingen bebis kan utvisas utan sina föräldrar. Det följer av barnkonventionen, svensk lag och grundläggande etik. Migrationsverkets egen presschef Jesper Tengroth sade det rakt ut: ”Vad gäller barn utvisar vi ytterst ogärna barn ensamma. Då försöker man se till att en förälder eller annan släkting följer med.” I Sveriges Radios egen artikel står det, delvis begravt under de dramatiska rubrikerna: ”Om en utvisning blir aktuell förväntas föräldrarna följa med Emanuel till Iran.”

Föräldrarnas arbetstillstånd löper ut i oktober 2026, och även om detta är överklagat så väntas ett utvisningsbeslut meddelas också föräldrarna under året. Eftersom föräldrarna formellt fortfarande har uppehållstillstånd har Migrationsverket än så länge bara meddelat utvisningsbeslut mot barnet. Samtliga utvisningar till Iran är dock ändå pausade på grund av säkerhetsläget.

Alla – handläggarna på Migrationsverket, journalisterna, politikerna – vet detta. Ändå använder redaktion efter redaktion formuleringar som medvetet ger intrycket att Sverige ska slita ett spädbarn ur föräldrarnas armar och sätta det ensamt på ett plan.

Hur medierna ljuger – redaktion för redaktion

TV4 tar priset för den mest rakt igenom osanna rubriken: ”Bebisen Emanuel ska utvisas till Iran – utan sina föräldrar.” Det är inte en vinkling, det är en lögn. Ingen bebis ”ska” utvisas utan sina föräldrar. Det är inte vad beslutet innebär och det är inte vad som kommer att ske.

Aftonbladet kör på samma linje: ”Emanuel, 8 månader, utvisas själv till Iran.” Ordet ”själv” är nyckeln – det är falskt och Aftonbladet vet att det är falskt.

SvD rubricerar: ”Ebba Busch rasar mot utvisningen av Emanuel, 8 månader, till Iran.” Mindre grällt än TV4, men formuleringen låter fortfarande Emanuel framstå som ensam huvudperson i en utvisning, snarare än vad han är: ett barn vars föräldrars tillstånd är under omprövning.

Sveriges Radio agerar försåtligast: Ekots rubrik ”Åtta månader gamla Emanuel ska utvisas till Iran” är formellt korrekt – det finns ett utvisningsbeslut – men genom att konsekvent fokusera på bebisen snarare än föräldrarnas ärende, och genom att begrava den avgörande kontexten om att föräldrarna förväntas följa med långt ned i artikeln, skapas en bild som SR:s reporter Helena Björk i efterhand, på fråga från Samnytt, medgav ”kunnat formuleras annorlunda”.

Göteborgs-Posten har rubriken ”Bebis utvisas till Iran utan sin familj” – ännu en ren osanning. Mitt i citerar beslutstexten som säger att ”utvisningen ska ske genom att du reser till Iran”, riktat till den åtta månader gamla pojken, utan att påpeka det självklara: att ett spädbarn inte reser någonstans utan sina föräldrar.

Kvartal är en av få publikationer som rakt ut konstaterar: ”Nej – bebisen Emanuel ska inte skickas ensam till Iran.”

På vänsterkanten förefaller Värmlands Folkblad vara den enda publikationen som valde bort att ljuga i sin rapportering. I en ledarartikel går deras ledarskribent Susanne Sjöstedt till storms mot regeringens skärpta invandringspolitik, men konstaterar också: ”Nej. Emanuel kommer inte utvisas till Iran ensam. Sverige passar nämligen på att även utvisa hans mamma.” Vilket hon alltså anser fel. Men hon valde alltså att inte ljuga, i motsats till majoriteten av den svenska journalistkåren.