Söker invandrare, men det är få som klarar testerna. Till polisutbildningen detta år sökte över 17 000 personer, men efter tester och prov kom endast 651 sökande att antas. Andelen med utländsk bakgrund sjönk samtidigt från 25 procent till under 10 procent, vilket gör det svårt för myndigheten att uppnå mångfaldsmålen. Foton: Nya Tider

INRIKES

Begåvningstest eliminerar sökande till polisutbildning

Av de 3 484 som kal­la­des till prövning för att påbörja polisutbildning i år föll de flesta bort under processen, varav 769 redan under det inledande begåvningstestet. Det stora bortfallet innebär att Polisen ligger långt ifrån att fylla de planerade platserna under 2020. Andelen med utländsk bakgrund sjönk under processen från 25 procent till strax under 10 procent.

Till de polisutbildningar som börjar i år hade över 17 000 sökt, men endast 651 av de 1 020 som Polisen räknat med kom in. De flesta faller bort på grund av att de saknar de gymnasiebetyg som krävs, men av de 3 484 personer som sedan kal­la­des till prövning misslyckades en majoritet med antingen det fysiska provet, begåvningstestet eller psykologsamtalet. Eftersom den sökande faller ifrån vid ett underkänt test, och då inte genomgår ytterligare prov, går det inte att jämföra de olika delarna för att se vilken som ger flest underkända. Dock föll 769 bort redan vid det inledande begåvningstestet, och sedan ytterligare 1 111 vid psykologsamtalet. Den som underkänns kan ansöka på nytt efter att en viss spärrtid passerats, som är tre månader för den fysiska delen och ett år för begåvningsdelen.

