Belgien: HD dömer politiker för memer i privat chatt

Van Langenhove, 32, är grundare av den flamländska nationalkonservativa rörelsen Schild & Vrienden (Sköld och Vänner) och var tidigare oberoende parlamentsledamot för det invandringskritiska partiet Vlaams Belang mellan 2019 och 2023.

Skandalen började 2018 när den statliga belgiska TV-kanalen VRT:s program Pano gjorde en dokumentär som påstods avslöja ”den inre verksamheten” i Schild & Vrienden. Programmet hävdade att medlemmar i gruppens slutna chattrum på Discord och Facebook delat ”rasistiska, antisemitiska och sexistiska memer” samt material som refererade till nazityskland.

Van Langenhove har konsekvent nekat till att själv ha delat något av innehållet och hävdar att han inte ens sett memerna i fråga.

– Jag har aldrig sett dem, gillat dem eller något annat, har han sagt upprepade gånger.

Infiltrerades

Enligt Van Langenhove själv fick VRT tillgång till chattrummet genom att journalister anlitade hackare som infiltrerade chatten med artificiell intelligens för att söka efter ”rasistiska och negationistiska inlägg”. Den belgiska staten behandlade sedan upptäckten som ”århundradets brott” och gjorde husrannsakningar hos 11 deltagare i chattgruppen.

– De hittade egentligen inget. Så de använde några skämtbilder som ursäkt för att döma mig, sade Van Langenhove i ett tal vid Remigration Summit i Milano i maj 2025.

Han hävdar också att belgisk media och säkerhetstjänsten till och med hackat konton tillhörande minderåriga aktivister för att komma åt hans organisation.

Chattrummet hade endast 164 medlemmar och var aldrig avsett för allmänheten. Enligt domstolshandlingar bad en tonåring medlemmarna att posta ”sina mest vågade memer” – vilket enligt Washington Times, som kritiserat processen mot Van Langenhove, ledde till att ungdomar, som ungdomar kan göra, svarade med de mest radikala och ”stötande” memer de kunde hitta. En visade exempelvis Belgiens kung Leopold II, känd för att låta hugga händerna av ett stort antal upproriska afrikaner, med USA:s president Barack Obama som fått händerna avhuggna. Men även mindre grova exempel togs upp i rätten, exempelvis en bild från en klassisk Disneyfilm med texten ”Om du tittar på Askungen baklänges handlar det om en kvinna som lär sig sin plats”. Ett annat visade Adolf Hitler med texten ”Du kan inte vara rasist om det bara finns en ras.”

Materialet var aldrig offentligt och delades i en sluten grupp av tonåringar och unga vuxna.

Domstolens resonemang

Vid den ursprungliga rättegången i mars 2024 dömdes Van Langenhove av tingsrätten i Gent till ett års fängelse, böter på 16 000 euro och förlust av sina medborgerliga rättigheter i tio år – inklusive rätten att kandidera i val. Fem av hans medåtalade fick villkorliga fängelsestraff.

Domaren Jan Van den Berghe motiverade domen med att Van Langenhove var ”initiativtagare, grundare, organisatör och ledare av Schild & Vrienden” och att han ”drog in de andra åtalade i sin rasistiska, hatfulla, nazistiska och negationistiska diskurs som han använde för att ställa människor mot varandra”.

– Han visade en långtgående brist på normer och förakt för grundläggande värderingar och rättigheter. Han skapar en fientlig atmosfär i samhället, sade domaren.

Hovrätten i Gent fastställde i juni 2025 tingsrättens dom i skuldfrågan men lindrade straffet. Eftersom brotten hade begåtts sju år tidigare ansågs ett års villkorligt fängelse och böter på 1 600 euro vara tillräckligt. Förlusten av medborgerliga rättigheter togs också bort.

Men domstolen slog också fast något anmärkningsvärt: ”Det är inte fallet att det måste anges vilka specifika handlingar den tilltalade påstås ha begått.” Med andra ord dömdes Van Langenhove utan att domstolen faktiskt behövde visa att han själv hade gjort något konkret, enbart för att han administrerat en grupp där memer delades.

”En svart dag för yttrandefriheten”

Efter hovrättsdomen i juni reagerade Van Langenhove med blandad lättnad och ilska.

– Det är en svart dag för yttrandefriheten, för Flandern och för Europa. Jag, min familj och min omgivning har terroriserats i sju år för humor i en privat chattgrupp. Tyvärr har domstolen aldrig velat lyssna på mig, inte ens nu, sade han.

Han påpekade också ironin i att fängelsestraffet gjordes villkorligt förmodligen därför att ”fängelserna i Belgien bokstavligen är fulla av illegala invandrare”.

– De flesta inser inte att slutresultatet av en sådan dom är densamma. En politiskt inkorrekt tweet kan nu sätta mig i fängelse. En mem som skickas av någon annan i en gruppchatt jag är med i kan förvandla det villkorliga straffet till ett verkligt. Detta villkorliga straff är den allvarligaste formen av censur de kunde driva och ett effektivt sätt att döda aktivism, skrev han på X.