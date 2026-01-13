Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Dries Van Langenhove förespråkar återvandring. Foto: X

Belgien: HD dömer politiker för memer i privat chatt

  • , 14:20
Dries Van Langenhove: ”En svart dag för yttrandefriheten”
Idag bekräftade Belgiens högsta domstol domen mot Dries Van Langenhove. Det uppger politikern själv på X och Telegram. Domen innebär ett års villkorligt fängelse och böter på 1 600 euro för att memer delades i en privat chattgrupp som han administrerade 2017 – samt troligen i praktiken inreseförbud till en rad länder. Fallet har uppmärksammats internationellt som ett tecken på hur yttrandefriheten kvävs i Europa.

Van Langenhove, 32, är grundare av den flamländska nationalkonservativa rörelsen Schild & Vrienden (Sköld och Vänner) och var tidigare oberoende parlamentsledamot för det invandringskritiska partiet Vlaams Belang mellan 2019 och 2023.

Langenhove tänker överklaga domen ytterligare. Stillbild Telegram

Skandalen började 2018 när den statliga belgiska TV-kanalen VRT:s program Pano gjorde en dokumentär som påstods avslöja ”den inre verksamheten” i Schild & Vrienden. Programmet hävdade att medlemmar i gruppens slutna chattrum på Discord och Facebook delat ”rasistiska, antisemitiska och sexistiska memer” samt material som refererade till nazityskland.

Van Langenhove har konsekvent nekat till att själv ha delat något av innehållet och hävdar att han inte ens sett memerna i fråga.

– Jag har aldrig sett dem, gillat dem eller något annat, har han sagt upprepade gånger.

Infiltrerades

Enligt Van Langenhove själv fick VRT tillgång till chattrummet genom att journalister anlitade hackare som infiltrerade chatten med artificiell intelligens för att söka efter ”rasistiska och negationistiska inlägg”. Den belgiska staten behandlade sedan upptäckten som ”århundradets brott” och gjorde husrannsakningar hos 11 deltagare i chattgruppen.

– De hittade egentligen inget. Så de använde några skämtbilder som ursäkt för att döma mig, sade Van Langenhove i ett tal vid Remigration Summit i Milano i maj 2025.

Han hävdar också att belgisk media och säkerhetstjänsten till och med hackat konton tillhörande minderåriga aktivister för att komma åt hans organisation.

Chattrummet hade endast 164 medlemmar och var aldrig avsett för allmänheten. Enligt domstolshandlingar bad en tonåring medlemmarna att posta ”sina mest vågade memer” – vilket enligt Washington Times, som kritiserat processen mot Van Langenhove, ledde till att ungdomar, som ungdomar kan göra, svarade med de mest radikala och ”stötande” memer de kunde hitta. En visade exempelvis Belgiens kung Leopold II, känd för att låta hugga händerna av ett stort antal upproriska afrikaner, med USA:s president Barack Obama som fått händerna avhuggna. Men även mindre grova exempel togs upp i rätten, exempelvis en bild från en klassisk Disneyfilm med texten ”Om du tittar på Askungen baklänges handlar det om en kvinna som lär sig sin plats”. Ett annat visade Adolf Hitler med texten ”Du kan inte vara rasist om det bara finns en ras.”

Materialet var aldrig offentligt och delades i en sluten grupp av tonåringar och unga vuxna.

Domstolens resonemang

Vid den ursprungliga rättegången i mars 2024 dömdes Van Langenhove av tingsrätten i Gent till ett års fängelse, böter på 16 000 euro och förlust av sina medborgerliga rättigheter i tio år – inklusive rätten att kandidera i val. Fem av hans medåtalade fick villkorliga fängelsestraff.

Domaren Jan Van den Berghe motiverade domen med att Van Langenhove var ”initiativtagare, grundare, organisatör och ledare av Schild & Vrienden” och att han ”drog in de andra åtalade i sin rasistiska, hatfulla, nazistiska och negationistiska diskurs som han använde för att ställa människor mot varandra”.

– Han visade en långtgående brist på normer och förakt för grundläggande värderingar och rättigheter. Han skapar en fientlig atmosfär i samhället, sade domaren.

Hovrätten i Gent fastställde i juni 2025 tingsrättens dom i skuldfrågan men lindrade straffet. Eftersom brotten hade begåtts sju år tidigare ansågs ett års villkorligt fängelse och böter på 1 600 euro vara tillräckligt. Förlusten av medborgerliga rättigheter togs också bort.

Men domstolen slog också fast något anmärkningsvärt: ”Det är inte fallet att det måste anges vilka specifika handlingar den tilltalade påstås ha begått.” Med andra ord dömdes Van Langenhove utan att domstolen faktiskt behövde visa att han själv hade gjort något konkret, enbart för att han administrerat en grupp där memer delades.

”En svart dag för yttrandefriheten”

Efter hovrättsdomen i juni reagerade Van Langenhove med blandad lättnad och ilska.

– Det är en svart dag för yttrandefriheten, för Flandern och för Europa. Jag, min familj och min omgivning har terroriserats i sju år för humor i en privat chattgrupp. Tyvärr har domstolen aldrig velat lyssna på mig, inte ens nu, sade han.

Han påpekade också ironin i att fängelsestraffet gjordes villkorligt förmodligen därför att ”fängelserna i Belgien bokstavligen är fulla av illegala invandrare”.

– De flesta inser inte att slutresultatet av en sådan dom är densamma. En politiskt inkorrekt tweet kan nu sätta mig i fängelse. En mem som skickas av någon annan i en gruppchatt jag är med i kan förvandla det villkorliga straffet till ett verkligt. Detta villkorliga straff är den allvarligaste formen av censur de kunde driva och ett effektivt sätt att döda aktivism, skrev han på X.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 14:20

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

januari 13, 2026

Relaterat

Politiker döms till fängelse för skämtbilder – som andra spred

Politiker döms till fängelse för skämtbilder – som andra spred

av Karl Björkman
april 27, 2024

🟠 UTRIKES Den belgiske politikern Dries Van Langenhove från Vlaams Belang har dömts till höga böter på 160 000 kronor och fängelse i ett år för ”hatbrott”. Hans civilrättsliga rättigheter dras dessutom in i tio år, vilket ska hindra honom från att ställa upp i framtida val. Detta efter att andra individer lagt upp ”rasistiska skämtbilder” i en chattgrupp han påstås ha startat.

Politiker döms till fängelse för skämtbilder – som andra spred

Politiker döms till fängelse för skämtbilder – som andra spred

av Karl Björkman
mars 13, 2024

🟠 UTRIKES Den belgiske politikern Dries Van Langenhove från Vlaams Belang har dömts till kraftiga böter på 160 000 kronor och fängelse i ett år för ”hatbrott”. Hans civilrättsliga rättigheter dras dessutom in i tio år vilket ska hindra honom från att ställa upp i val. Detta efter att andra individer lagt upp ”rasistiska skämtbilder” i en chattgrupp han påstås ha startat.

Läs även:

EU-Mercosur-avtalet fortsätter att provocera lantbrukare

EU-Mercosur-avtalet fortsätter att provocera lantbrukare

av Filip Johansson
januari 12, 2026

🟠 UTRIKES Franska lantbrukare, som framför allt protesterar mot handelsavtalet mellan EU och Mercosur, blockerade på måndagen den 12 januari ett oljelager i staden La Rochelle i västra delarna av landet och spannmålssilos i Bayonne, i sydväst, detta efter en vägspärr som sattes upp i helgen i Le Havres hamn, i nordväst, meddelade de franska jordbruksfacken.

Franska bönder demonstrerar i Paris igen

Franska bönder demonstrerar i Paris igen

av Filip Johansson
januari 8, 2026

🟠 UTRIKES Bönder anlände till Paris på torsdagen den 8 januari med sina traktorer på väg mot Eiffeltornet och Triumfbågen för att protestera mot det förestående undertecknandet av ett handelsavtal mellan Europeiska unionen och de latinamerikanska länderna inom Mercosur.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Hon misshandlade svensk man – får nu statliga bidrag för att ”forska” om rasism
M-toppens pik mot MP-ledaren: ”Det skulle ju aldrig snöa mer sa ni”
Jan Ericson (M) spred desinformation om Trump-regimen: ”Köpta av Putin”

Free West Media

Trump’s Stunning Reset: US Breaks Free from 66 Global Bureaucracies
Die besten Online Casinos in Deutschland mit optimalen Gewinnchancen finden
Danish Farmers Raise Alarm About Climate Feed Additive Bovaer

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.