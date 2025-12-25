Belgiens veto fällde EU:s plan att konfiskera ryska tillgångar på upp till 300 miljarder euro – vill ha garantier först

Europeiska unionens utlovade finansiering av kriget i Ukraina blir ett allt större problem för EU-maktens sviktande ekonomiska förutsättningar. Ukraina står på randen till en ekonomisk kollaps, efter det att flera EU-länder dragit öronen åt sig när det gäller att vara frikostiga med löpande bidrag till kriget. Anklagelserna om korruption inom Ukrainas högsta ledning, som redan fått konsekvenser för några av de anklagade, har också spillt över på EU-ledningen, där minst två högt uppsatta tjänstemän i Ursula von der Leyens och Kaja Kallas kanslier har häktats efter anklagelser om ekonomiska oegentligheter. Det stärker inte övertygelsen om att man är på rätt väg i unionen, bland de mer försiktiga ledarna i vissa av EU:s medlemsländer.
Den 23 oktober hade EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, tänkt sig att Europeiska rådet, som samlar EU:s regeringschefer, skulle fatta beslut om att verkställa konfiskationen av frysta ryska tillgångar på drygt 140 miljarder euro, för att kunna användas som säkerhet för ett ”återuppbyggnadslån” till Ukraina. I själva verket handlade det om att kunna finansiera Ukrainas statsbudget och inköp av krigsmateriel under de två närmaste åren.
Trots diskussioner om lagligheten i att ta de aktuella tillgångarna i beslag för detta ändamål var optimismen stor bland de flesta EU-ledarna att så skulle ske. Det gick dock inte som man hoppats, när den rakryggade premiärministern i Belgien, Bart de Wever, stod upp för sitt eget lands bästa och satte stopp för åtgärden. I vart fall tillfälligt. Han fick under mötet den 23 oktober också medhåll av ECB-chefen Christine Lagarde om att det finns stora risker inbyggda i en sådan konfiskation.
Sanktioner och deras syften
De frysta tillgångarna är en del av EU:s sanktioner mot Ryssland. Sanktioner används av FN mot länder som bryter mot, till exempel, mänskliga rättigheter för att pressa fram en förändring. Sanktioner mellan länder har dock kommit att bli ett vapen för att försöka straffa andra länder som inte anses agera utifrån de normer som den sanktionerande parten anser vara rätt. G7-länderna och EU har sedan 2014 infört och byggt på sanktioner mot ryska intressen, såväl statliga som privata, med det uttalade syftet att störa rysk ekonomi och tvinga Ryssland till underkastelse.
Det är dock inte alltid självklart att sanktioner leder till det den sanktionerande parten vill uppnå. EU:s och USA:s sanktioner mot Ryssland är exempel på hur omfattande sanktioner, som egentligt borde ha lett till en snabb ekonomisk kräftgång, i stället lett till att det sanktionerade landet byggt egen infrastruktur och industrikapacitet för att ersätta bortfallet, samt styrt om sin handel och byggt nya relationer med andra än västländerna. Världsbankens statistik visar att Ryssland därigenom lyckats med att upprätthålla sin ekonomiska utveckling på en påtagligt högre nivå än vad som är fallet för länderna inom EU, vilket Nya Tider kunde rapportera om i en artikel i nummer 19/2025.
Ett särskilt intressant samarbete är den snabbt expanderande handelsexpansionen mellan Ryssland och Indien. Vid ett möte i New Delhi i Indien den 4–5 december i år undertecknades ett flertal handelsavtal men också avtal om samverkan kring etableringen av nya och effektivare handelsvägar mellan länderna. Två transportkorridorer redovisas som särskilt viktiga. Den ena är en sjö-och landbaserad korridor som via sjötransporter till Iran och sedan vidare med järnväg och vägtransporter når Moskvaområdet, men också vidare till Vitryssland som också kan dra nytta av denna utveckling. Den andra transportvägen handlar om sjötransporter mellan Indien och Vladivostok i östra Ryssland.
Man pratar dessutom om att bygga vidare på planerna att utveckla sjöfarten norr om Ryssland, via Nordostpassagen, för att kunna hantera stora volymer av gods, bland annat exporten av flytande naturgas (LNG) till Indien. För Indiens del skapas kortare transportvägar än via den traditionella sjöleden genom Suez-kanalen. I fallet med Nordostpassagen finns också Kina med i bilden, och Nya Tider kommer i en senare artikel att redovisa mer kring de satsningar som pågår för att säkerställa denna viktiga transportled.
En intressant del i detta är att EU och USA inte har redovisat någon egentlig utvärdering av resultatet av de redan vidtagna sanktionerna, innan man sätter in nästa. Man riskerar därför att slå i blindo, vilket gör hela processen än mer oberäknelig. Att statistik från Världsbanken visar att EU-länderna haft en påtagligt sämre ekonomisk utveckling än Ryssland de senaste åren borde vara en väckarklocka för att se över de åtgärder man vidtar och justera sitt agerande utifrån de reella resultaten snarare än från de önskade effekterna av införda sanktioner.
Ska finansiera kriget
Samtidigt börjar EU få stora problem med att finansiera sitt stöd till Ukraina i kriget mot Ryssland. EU:s politiska ledning har därför arbetat frenetiskt för att stjäla de ryska tillgångar som man tidigare ”fryst”, det vill säga hindrat de ryska ägarna från att kunna disponera, inom ramen för sin sanktionspolitik. De frysta tillgångar det handlar om har värderats till, i runda slängar, 300 miljarder euro som deponerats av Ryssland och ryska storföretag i banker och finansiella institut i olika länder inom och utanför EU. Syftet med sådana depositioner är att underlätta finansiella transaktioner i samband med internationell handel. Det är med andra ord en avgörande funktion för att få mellanstatlig handel att fungera på ett effektivt och smidigt sätt, som används av de flesta större aktörerna i det sammanhanget.
I första hand har EU-kommissionen, med Ursula von der Leyen i spetsen, siktat in sig på cirka 140 miljarder euro som tillhör Ryssland och som frysts för att störa den ryska handeln. Man har dessutom gått så långt att de ryska värdepapper som utgjorde dessa tillgångar har sålts och likviden har fonderats. Räntan från fonderna har sedan ”beskattats” av Belgien, som skickar merparten av de inkomster som beskattningen genererar till EU:s så kallade ”Ukrainafacilitet”, som är en fond för att finansiera delar av stödet från EU till Ukraina. Enligt uppgift har denna avkastning, fram till och med september 2025, genererat cirka 18 miljarder euro, det vill säga cirka 200 miljarder kronor. Redan här konfiskeras alltså pengar som juridiskt sett tillhör ryska intressen, huvudsakligen den ryska centralbanken.
Det som från början uppfattades som en enkel operation från EU-ledningen, att beslagta de ryska tillgångarna som ”frysts” och som främst tillhör Rysslands centralbank, visade sig dock bli något av en akilleshäl för stödet till Ukraina. Det EU nu planerar är nämligen ett stort slag mot den finansiella ordning som är en förutsättning för en fungerande handel och det kommer att skada även EU och dess medlemsländer på ett sätt som få verkar kunna föreställa sig. Det är ingen lek, utan bister verklighet.
Kan innebära katastrof för Europas handel med världen
Det man pratar om nu är att konfiskera frysta ryska tillgångar som förvaras i, bland annat, Euroclear Bank i Belgien. Man använder visserligen inte ordet ”konfiskera”, utan i stället en omskrivning som ”säkerhet för lån till Ukraina”. Vad man än kallar det talar dock mycket för att åtgärden är minst lika skadliga för EU-länderna som för motparten.
Om man vill att det finansiella systemet ska fungera i en global kontext, så måste man värna de institutioner som hanterar handelstransaktionerna. Slår man undan benen på viktiga sådana, kommer världen att se påtagligt annorlunda ut inom en mycket snar framtid. Det går nämligen inte att vidta den typen av åtgärd som en isolerad företeelse i tron att de som drabbas primärt inte ska reagera med omfattande motdrag. Det är i stället en förutsägbar väg för att trasa sönder viktiga delar av förutsättningarna för en välfungerande världshandel. EU-ledarna själva brukar referera till ”den regelbaserade världsordningen” när man kritiserar andra parter för att inte följa de regler och principer som byggts upp inom ramen för det globala ekonomiska samarbetet, med organisationer som IMF, Världsbanken, WTO och OECD i spetsen.
Flera initierade bedömare har beskrivit det katastrofala i att störa det finansiella systemet genom att underminera de betalningsfunktioner som är helt nödvändiga för den globala handelns aktörer. Stör man ut dessa funktioner så tar man risken att förtroendet för de länder som deltar i en sådan operation kommer att utplånas snabbt och för överskådlig tid. Det handlar om att det ska vara möjligt att placera tillgångar i de länder man gör affärer med, så att det ska gå smidigt att betala för de inköp man gör och ta betalt för de varor och tjänster man säljer, och växla likviderna mellan de valutor man arbetar med.
Nationalekonomen Jeffrey Sachs, som Nya Tider refererat i andra sammanhang, menar att åtgärden att konfiskera frysta ryska tillgångar är helt exceptionell och att en sådan åtgärd skulle få förödande konsekvenser för det internationella handelsutbytet. Europa skulle, enligt Sachs, komma att framstå som helt opålitligt för större delen av världen och det skulle i sin tur kunna få omfattande konsekvenser för hur företag i Europa kan göra affärer globalt, med stora riskkostnader som effekt. Det skulle med andra ord påverka Europas konkurrenskraft på ett mycket negativt sätt, med långtgående följder för den ekonomiska utvecklingen på vår kontinent.