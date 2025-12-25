Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Upp till cirka 300 miljarder euro i frysta ryska tillgångar kan komma att konfiskeras av länder i Väst. Den största delen finns i EU. Företaget Euroclear Bank i Belgien sitter på drygt hälften av pengarna, eller uppemot 180 miljarder euro. De exakta beloppen är just nu inte klarlagda offentligt. EU spelar ett högt spel, bara genom att prata om att beslagta pengarna. Skulle man göra verklighet av hotet kan hela euro-systemets trovärdighet äventyras. Foto: Euroclear Bank

Belgiens veto fällde EU:s plan att konfiskera ryska tillgångar på upp till 300 miljarder euro – vill ha garantier först

  • , 17:17
EKONOMI
EU ville konfiskera de ”frysta” ryska tillgångarna som finns i Euroclear Bank i Belgien i syfte att finansiera kriget i Ukraina, men Belgiens premiärminister Bart de Wever stoppade förslaget. Belgien kan nämligen bli skyldigt att ersätta Ryssland för detta, plus ränta, om det kommer en sådan dom i internationell domstol. de Wever ville ha garantier från de andra länderna att Belgien inte skulle stå ensamt med ett sådant betalningskrav, men dessa vägrade. EU tar också en enorm risk för att bli helt utfrysta från internationellt finansiellt samarbete genom åtgärden.

Europeiska unionens utlovade finansiering av kriget i Ukrai­na blir ett allt större problem för EU-maktens sviktande ekonomiska förutsättningar. Ukrai­na står på randen till en ekonomisk kollaps, efter det att flera EU-länder dragit öronen åt sig när det gäller att vara frikostiga med löpande bidrag till kriget. Anklagelserna om korrup­tion inom Ukrainas högsta ledning, som redan fått konsekvenser för någ­ra av de anklagade, har också spillt över på EU-ledningen, där minst två högt uppsatta tjänstemän i Ursula von der Leyens och Kaja Kallas kans­lier har häktats efter anklagelser om ekonomiska oegentligheter. Det stär­ker inte övertygelsen om att man är på rätt väg i unionen, bland de mer försiktiga ledarna i vissa av EU:s medlemsländer.

Den 23 oktober hade EU-kommis­sionens ordförande, Ursula von der Leyen, tänkt sig att Europeiska rådet, som samlar EU:s regeringschefer, skulle fatta beslut om att verkställa konfiskationen av frysta ryska till­gångar på drygt 140 miljarder euro, för att kunna användas som säker­het för ett ”återuppbyggnadslån” till Ukraina. I själva verket handlade det om att kunna finansiera Ukrainas statsbudget och inköp av krigsmate­riel under de två närmaste åren.

Europeiska rådet, som består av EU-medlemmarnas statschefer, skulle den 23 oktober besluta om att beslagta cirka 180 miljarder euro i ”frysta” ryska tillgångar. Många uttryckte före mötet sin övertygelse om att beslutet skulle vara en enkel sak och dessutom nödvändig för att Ukraina ska kunna fortsätta att strida nu när USA stoppat sitt ekonomiska stöd. Utan EU skulle kriget snart vara över. Men Belgien stoppade genom sitt veto – alla beslut i Europeiska rådet måste (än så länge) vara enhälliga – förslaget och krävde garantier för att inte ensamma få stå med risken att bli dömda att ersätta Ryssland för dessa tillgångar, men inget annat EU-land ville dela den risken. Foto: EU

 

Trots diskussioner om lagligheten i att ta de aktuella tillgångarna i be­slag för detta ändamål var optimis­men stor bland de flesta EU-ledarna att så skulle ske. Det gick dock inte som man hoppats, när den rakrygga­de premiärministern i Belgien, Bart de Wever, stod upp för sitt eget lands bästa och satte stopp för åtgärden. I vart fall tillfälligt. Han fick under mö­tet den 23 oktober också medhåll av ECB-chefen Christine Lagarde om att det finns stora risker inbyggda i en sådan konfiskation.

Sanktioner och deras syften

De frysta tillgångarna är en del av EU:s sanktioner mot Ryssland. Sank­tioner används av FN mot länder som bryter mot, till exempel, mänsk­liga rättigheter för att pressa fram en förändring. Sanktioner mellan län­der har dock kommit att bli ett vapen för att försöka straffa andra länder som inte anses agera utifrån de nor­mer som den sanktionerande parten anser vara rätt. G7-länderna och EU har sedan 2014 infört och byggt på sanktioner mot ryska intressen, så­väl statliga som privata, med det ut­talade syftet att störa rysk ekonomi och tvinga Ryssland till underkas­telse.

Det är dock inte alltid självklart att sanktioner leder till det den sank­tionerande parten vill uppnå. EU:s och USA:s sanktioner mot Ryssland är exempel på hur omfattande sank­tioner, som egentligt borde ha lett till en snabb ekonomisk kräftgång, i stället lett till att det sanktionerade landet byggt egen infrastruktur och industrikapacitet för att ersätta bort­fallet, samt styrt om sin handel och byggt nya relationer med andra än västländerna. Världsbankens sta­tistik visar att Ryssland därigenom lyckats med att upprätthålla sin eko­nomiska utveckling på en påtagligt högre nivå än vad som är fallet för länderna inom EU, vilket Nya Tider kunde rapportera om i en artikel i nummer 19/2025.

Ett särskilt intressant samarbete är den snabbt expanderande han­delsexpansionen mellan Ryssland och Indien. Vid ett möte i New Delhi i Indien den 4–5 december i år un­dertecknades ett flertal handelsavtal men också avtal om samverkan kring etableringen av nya och effektivare handelsvägar mellan länderna. Två transportkorridorer redovisas som särskilt viktiga. Den ena är en sjö-och landbaserad korridor som via sjötransporter till Iran och sedan vidare med järnväg och vägtranspor­ter når Moskvaområdet, men också vidare till Vitryssland som också kan dra nytta av denna utveckling. Den andra transportvägen handlar om sjötransporter mellan Indien och Vladivostok i östra Ryssland.

Man pratar dessutom om att bygga vidare på planerna att utveckla sjö­farten norr om Ryssland, via Nord­ostpassagen, för att kunna hantera stora volymer av gods, bland annat exporten av flytande naturgas (LNG) till Indien. För Indiens del skapas kortare transportvägar än via den traditionella sjöleden genom Suez-kanalen. I fallet med Nordostpassa­gen finns också Kina med i bilden, och Nya Tider kommer i en senare artikel att redovisa mer kring de satsningar som pågår för att säker­ställa denna viktiga transportled.

En intressant del i detta är att EU och USA inte har redovisat någon egentlig utvärdering av resultatet av de redan vidtagna sanktionerna, innan man sätter in nästa. Man ris­kerar därför att slå i blindo, vilket gör hela processen än mer oberäk­nelig. Att statistik från Världsbanken visar att EU-länderna haft en påtag­ligt sämre ekonomisk utveckling än Ryssland de senaste åren borde vara en väckarklocka för att se över de åtgärder man vidtar och justera sitt agerande utifrån de reella resultaten snarare än från de önskade effekter­na av införda sanktioner.

Ska finansiera kriget

Samtidigt börjar EU få stora problem med att finansiera sitt stöd till Ukraina i kriget mot Ryssland. EU:s politiska ledning har därför arbetat frenetiskt för att stjäla de ryska till­gångar som man tidigare ”fryst”, det vill säga hindrat de ryska ägarna från att kunna disponera, inom ramen för sin sanktionspolitik. De frysta till­gångar det handlar om har värderats till, i runda slängar, 300 miljarder euro som deponerats av Ryssland och ryska storföretag i banker och fi­nansiella institut i olika länder inom och utanför EU. Syftet med sådana depositioner är att underlätta finan­siella transaktioner i samband med internationell handel. Det är med andra ord en avgörande funktion för att få mellanstatlig handel att fung­era på ett effektivt och smidigt sätt, som används av de flesta större aktö­rerna i det sammanhanget.

I första hand har EU-kommissi­onen, med Ursula von der Leyen i spetsen, siktat in sig på cirka 140 miljarder euro som tillhör Ryssland och som frysts för att störa den ryska handeln. Man har dessutom gått så långt att de ryska värdepapper som utgjorde dessa tillgångar har sålts och likviden har fonderats. Räntan från fonderna har sedan ”beskat­tats” av Belgien, som skickar mer­parten av de inkomster som beskatt­ningen genererar till EU:s så kallade ”Ukrainafacilitet”, som är en fond för att finansiera delar av stödet från EU till Ukraina. Enligt uppgift har denna avkastning, fram till och med sep­tember 2025, genererat cirka 18 mil­jarder euro, det vill säga cirka 200 miljarder kronor. Redan här konfis­keras alltså pengar som juridiskt sett tillhör ryska intressen, huvudsakli­gen den ryska centralbanken.

Det som från början uppfattades som en enkel operation från EU-led­ningen, att beslagta de ryska tillgång­arna som ”frysts” och som främst tillhör Rysslands centralbank, visade sig dock bli något av en akilleshäl för stödet till Ukraina. Det EU nu plane­rar är nämligen ett stort slag mot den finansiella ordning som är en förut­sättning för en fungerande handel och det kommer att skada även EU och dess medlemsländer på ett sätt som få verkar kunna föreställa sig. Det är ingen lek, utan bister verklig­het.

Kan innebära katastrof för Europas handel med världen

Det man pratar om nu är att konfis­kera frysta ryska tillgångar som för­varas i, bland annat, Euroclear Bank i Belgien. Man använder visserligen inte ordet ”konfiskera”, utan i stället en omskrivning som ”säkerhet för lån till Ukraina”. Vad man än kallar det talar dock mycket för att åtgär­den är minst lika skadliga för EU-län­derna som för motparten.

Om man vill att det finansiella systemet ska fungera i en global kontext, så måste man värna de institutioner som hanterar han­delstransaktionerna. Slår man undan benen på viktiga sådana, kommer världen att se påtagligt annorlunda ut inom en mycket snar framtid. Det går nämligen inte att vidta den typen av åtgärd som en isolerad företeelse i tron att de som drabbas primärt inte ska reagera med omfattande mot­drag. Det är i stället en förutsägbar väg för att trasa sönder viktiga delar av förutsättningarna för en välfung­erande världshandel. EU-ledarna själva brukar referera till ”den re­gelbaserade världsordningen” när man kritiserar andra parter för att inte följa de regler och principer som byggts upp inom ramen för det glo­bala ekonomiska samarbetet, med organisationer som IMF, Världsban­ken, WTO och OECD i spetsen.

Flera initierade bedömare har be­skrivit det katastrofala i att störa det finansiella systemet genom att un­derminera de betalningsfunktioner som är helt nödvändiga för den glo­bala handelns aktörer. Stör man ut dessa funktioner så tar man risken att förtroendet för de länder som del­tar i en sådan operation kommer att utplånas snabbt och för överskådlig tid. Det handlar om att det ska vara möjligt att placera tillgångar i de län­der man gör affärer med, så att det ska gå smidigt att betala för de in­köp man gör och ta betalt för de va­ror och tjänster man säljer, och växla likviderna mellan de valutor man ar­betar med.

Nationalekonomen Jeffrey Sachs är en av de mest meriterade bedömarna av förhållandena kring det politiska spelet mellan Ryssland, EU och Ukraina. Han har arbetat med de högsta företrädarna på båda sidor i Ukrainakriget. Stillbild: Jeffrey Sachs YouTube-kanal

 

Nationalekonomen Jeffrey Sachs, som Nya Tider refererat i andra sam­manhang, menar att åtgärden att konfiskera frysta ryska tillgångar är helt exceptionell och att en sådan åt­gärd skulle få förödande konsekven­ser för det internationella handels­utbytet. Europa skulle, enligt Sachs, komma att framstå som helt opålit­ligt för större delen av världen och det skulle i sin tur kunna få omfat­tande konsekvenser för hur företag i Europa kan göra affärer globalt, med stora riskkostnader som effekt. Det skulle med andra ord påverka Euro­pas konkurrenskraft på ett mycket negativt sätt, med långtgående följ­der för den ekonomiska utveckling­en på vår kontinent.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 17:17

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Olle Felten

Fd ledamot av Riksdagens skatteutskott och Riksbanksfullmäktige
december 25, 2025

Relaterat

EU beslagtar ryska tillgångar – det regelbaserade internationella samarbetet riskerar att spricka

EU beslagtar ryska tillgångar – det regelbaserade internationella samarbetet riskerar att spricka

av Olle Felten
augusti 20, 2024

🟠 EKONOMI Med djupa brösttoner förkunnar G7 och EU vikten av att bygga vidare på ett regelbaserat internationellt samarbete. Man driver på för detta i alla möjliga sammanhang, inte minst vill man ge mer global makt till FN. Samtidigt har man varit drivande för att frysa och konfiskera ryska tillgångar som placerats runt om i världen. Efter att Saudiarabien hotat med att sälja av sina eurotillgångar backade man något och vill nu i stället beslagta avkastningen från frysta ryska tillgångar. EU har redan börjat och stulit 1,5 miljarder euro, men totalt vill man stjäla uppemot 100 miljarder. Åtgärderna riskerar att bidra till en kollaps i det internationella finansiella samspelet.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

LUF-ordföranden Anton Holmlund vill inte önska ”alternativmedia” god jul
Aftonbladet-medarbetaren Mathias Wåg önskar ”Global Intifada”
Jimmie Åkesson: ”Vårt land är lite mer svenskt än förra julen”

Free West Media

The Silent Champs-Élysées: Europe’s Slow Surrender to Fear
Trump Heralds In New Era: No jus soli
The Camp of the Saints in its Modern Form

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.