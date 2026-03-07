Bengt Westerberg: Därför åker Liberalerna ur riksdagen

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.
🟠 INRIKES Nu inleder Nya Tider årets valbevakning med särskilda fördjupande partireportage för varje parti. Först ut är krispartiet Liberalerna.
🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET I årets första partireportage skildrar Nya Tider krispartiet Liberalerna, vars möjlighet att återigen komma över riksdagsspärren nu ser ut att vara mindre än någonsin.
🟠 UTRIKES Trots att Marco Rubio nyligen sträckte ut en hand mot EU under säkerhetskonferensen i München kommer en ny amerikansk underrättelserapport med en stenhård och avslöjande dom över EU:s syn på yttrandefrihet och det närmast Stasi-liknande metoderna som EU-kommissionen använder sig av.
🟠 Intervju med WEF-kännaren Hans Erixon Hans Erixon har följt World Economic Forums (WEF) framväxt i snart 20 år, från den tid då någon knappt hade hört talas om den privata maktorganisationen.
🟠 UTRIKES I augusti 2021, efter 20 års ockupation av USA med bistånd från andra länder – som Sverige – återtog talibanerna makten över Afghanistan.
🟠 VI FÖRLÅTER ALDRIG En vecka efter mordet på Daniel Wretström samlades vänner och bekanta, som tog med sig sina vänner och bekanta, i en spontan manifestation av sorg och vrede över hans död.
🟠 EKONOMI Efter flera decenniers diskussioner har EU-kommissionens ordförande skrivit på ett avtal om politisk samverkan och villkor för handel mellan Mercosur i Sydamerika och EU.
🟠 BOKRECENSION Folkrättsprofessorn och diplomaten Bo Folke Johnson Theutenberg, född 1942, förde under sin långa karriär som diplomat en detaljerad och regelbunden dagbok. Komplicerade och känsliga diplomatiska uppdrag blandat med familjehögtider och annat fördes noga in i hans anteckningar. I 30 år höll han tyst, men som pensionerad diplomat och militär i flygvapnet gav han ut dessa politiska och diplomatiska anteckningar i bokform. Det blev till en början fem band. Därefter kompletterades de med en ny sammantagen och utökad version, med uppgifter gällande Sveriges relationer med och till Sovjetunionen, östtyska agenters verksamhet i Sverige och mordet på Olof Palme.
🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.
🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 Val 2026 ”Jag kommer inte att rösta på partiet”, säger den före detta partiledaren för Folkpartiet – numera Liberalerna – i en intervju med Nya Tider.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
