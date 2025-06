”Betalda upprorsmakare” – Trump sätter in militär mot kravaller

”Gatorna brinner, nationalgardet har satts in och laglöshet härskar. Upploppsmakare viftar med utländska flaggor. Om inte detta är inbördeskrig, vad är det då?”

Ovanstående frågar sig en anonym indisk opi­nionsbildare på X. Och många amerikaner in­stämmer. Ett inte obe­tydligt antal, på båda sidor av den politiska skalan, tycks snarast se fram emot det. Den djupa sprickan i det amerikanska samhäl­let har blivit ännu djupare.

President Trumps andra man­datperiod, som inleddes i januari 2025, har präglats av en skärpt in­vandringspolitik som dock till större delen bestått av att gripa och utvisa farliga brottslingar. De utlovade massutvisningarna av invandrare som ”bara” befinner sig illegalt i lan­det har låtit vänta på sig.

Vita husets vice stabschef Stephen Miller satte i maj 2025 upp ett mål om att ICE skulle göra minst 3 000 dagliga gripanden, vilket skulle innebära över en miljon utvisade per år – en kraftig ökning från de cir­ka 660 gripanden per dag man gjort hittills. Det är fortfarande långt från de nivåer som Trump utlovat – un­der Biden släpptes i runda tal dub­belt så många illegala invandrare in i landet per dag – men ändå ett rejält trendbrott.

Se på alla utländska flaggor. Los Angeles är ockuperad mark. – Stephen Miller (Rep), invandringsrådgivare i Vita huset

Den skärpta politiken tog fart i Los Angeles den 6 juni, när ICE in­ledde en serie koordinerade razzior i både urbana och lantliga områden, inklusive arbetsplatser som bilverk­städer, gårdar och Home Depot-butiker. En uppmärksammad hän­delse inträffade vid en biltvätt, där övervakningsbilder visade hur fede­rala agenter grep misstänkta illegala invandrare, vilket utlöste omedel­bara protester.

Razziorna riktades nu inte enbart mot individer med kriminell bak­grund. Tom Homan, Trumps ”gräns-tsar”, sade i en intervju på MSNBC att även invandrare utan kriminella register gripits, även om fokus en­ligt honom låg på personer med kopplingar till brott som penning­tvätt och skatteflykt. I Kaliforniens jordbruksregioner rapporterades ICE-agenter jaga arbetare över fäl­ten, vilket skapade rädsla bland mig­rantgemenskaper. Uppskattningsvis 900 000 personer utan laglig status bor i Los Angeles County, vilket gör området särskilt påverkat av dessa operationer.

Protester och eskalering i Los Angeles

Protesterna började omedelbart ef­ter razziorna fredagen den 6 juni. Demonstranter samlades utanför federala byggnader – inte minst interneringscentret Metropolitan Detention Center där de gripna in­vandrarna skulle förvaras i väntan på utvisning – och krävde ett stopp för deportationerna.

Det tog inte lång tid innan pro­testerna urartade i våldsamheter. Den 7 juni skedde våldsamma sam­mandrabbningar i småstäderna Paramount och Compton nära Los Angeles. Demonstranter kastade stenar och satte eld på bilar, medan federala agenter svarade med tårgas och icke-dödliga vapen som bean bag-gevär (gummihagel). Den 9 juni träffades en man i huvudet av en sådan projektil utanför en federal byggnad, och polisen rapporterade att två officerare skadades av motor­cyklister som försökte bryta igenom en avspärrning.

Los Angeles borgmästare Karen Bass införde utegångsförbud i centrum från klockan 20.00 till 06.00, med start den 10 juni, för att stävja vandalism och våld. Trots detta fort­satte protesterna, och polisen rappor­terade cirka 400 gripanden i staden sedan lördagen. En framträdande händelse var gripandet av fackfören­ingsledaren David Huerta, som an­klagades för att ha hindrat en polis under protesterna. Han släpptes mot borgen men riskerar åtal som kan leda till uppåt sex års fängelse.

Federal respons och militär insats

Som svar på oroligheterna beordra­de president Trump den 7 juni att 2 000 nationalgardister skulle sättas in i Los Angeles för att skydda ICE-agenter och federala byggnader. Se­nare tillkännagav försvarsminister Pete Hegseth att 700 marinsoldater skulle ansluta sig, med auktoritet att tillfälligt gripa personer som stör ICE-operationer eller attackerar agenter. Totalt mobiliserades cirka 5 000 militärer till området, vilket är fler soldater än USA har kvar i Irak och Syrien. 500 av nationalgardis­terna tränades speciellt för att följa med ICE vid razzior.

Denna militära närvaro, som be­skrivs som en del av Task Force 51 under generalmajor Scott Sherman, markerade en historisk eskalering av federalt ingripande i inrikes frå­gor. Under 1950- och 1960-talet an­vändes marinkårssoldater vid flera tillfällen för att tvinga fram avsegre­gering i Sydstaterna, men sedan dess har reguljära trupper bara satts in mot civila vid ett enda tillfälle, un­der Los Angeles-upploppen 1992 som resulterade i minst 63 dödsfall. Att nationalgardet kallas in har skett vid ytterligare en handfull allvarliga kriser.

Trump försvarade insatserna på Truth Social och skrev att utan trupperna ”skulle Los Angeles brinna ned till grunden just nu”. Kaliforniens guvernör Ga­vin Newsom och borgmästare Bass kritiserade dock beslutet som ”provocerande” och anklagade Trump för att ha tänt gnistan till oroligheterna. Kalifornien lämnade in en stämning för att blockera den federa­la användningen av nationalgardet, med argumen­tet att det är olagligt att använda militär för inrikes polisiära uppgifter.

Protesterna spred sig snabbt till andra städer, inklusive New York, Chicago, Seattle, Denver, San Francisco, Atlanta, Austin och Spokane. I Spokane infördes ett utegångsförbud liknande det i Los Ang­eles, och i Austin rapporterades 13 gripanden efter sammandrabbningar. På många håll, särskilt i Los Angeles, använde demonstranterna mexikanska flaggor, vilket enligt konservativa röster visar att de är illojala mot USA och öppet visar att de vill ta över landet.