”Hatgrupp” även enligt ADL. Betar grundades 1923 i Lettland som en sionistisk militant grupp som verkade för att erövra Palestina och göra det till en judisk stat. Den amerikanska grenen, Betar US, grundades redan 1929 och efter att ha varit inaktiv en tid återupplivades den år 2023. Men till och med den judiska lobbyorganisationen Anti-Defamation League menar att Betar är att betrakta som en ”hatgrupp” på grund av en alltför hatisk inställning till muslimer. Detta hindrar dock inte Trump-administrationen från att samarbeta med gruppen. Skärmavbild: Betar US

Betar US: Återfödd sionistisk extremistgrupp i samarbete med Trump

  • , 16:22
UTRIKES
Den militanta sioniströrelsen Betar har återuppstått i USA där den bland annat hjälper Trumps administration med att åsiktsregistrera studenter för senare utvisning ur landet. En ung judisk man infiltrerade Betar US och släppte sedan en dokumentär där ledarskiktet talar om sina motiv och strategier. Utöver ren gatuaktivism, framkommer nära kopplingar mellan gruppen och det amerikanska näringslivet.

På medieprojektet The Grayzones YouTube-kanal intervjuades i slu­tet av förra året ”Adam”, en ung judisk man som infiltrerat och senare producerat en dokumentärfilm om Betar US. För journalisten Max Blu­menthal berättade han om hur han först kontaktade Betar US för att bli medlem och erbjuda sina tjäns­ter som videoredigerare, men svar dröjde. Först när han påstod att han infiltrerat den pro-palestinska rörel­sen i Texas började saker hända. När Adam klargjort att han själv var jude och även varit i Israel några gånger, var saken klar och han kunde börja arbeta som videoredigerare för rö­relsens propaganda i sociala medier. Detta gav honom insyn i gruppens motiv och metoder.

Ledarskiktet i Betar US öppnade sig för Adam i ideologiska intervju­er som sedan blev till hans kritiska granskning ”A Propaganda Film for Betar USA”. I den framgår inte bara att Betar US är en militant gaturörelse i USA som brukar vandalism, angrepp på oliktänkande, samt hyllar våld och folkmord. Den är också uppbyggd som en koncern. Dess nu­varande VD är även grundare och VD för ett framgångsrikt marknadsföringsbolag med stora varumärken, politiker och popartister på kundlis­tan. Men Betar US är kontroversiellt och polariserar – organisationen är till exempel listad som en extremist­grupp även av den judiska lobbygruppen Anti-Defamation League (ADL). Det hindrar inte Betar US från att kartlägga inhemska kritiker av Is­raels krigföring i Gaza och dela infor­mationen med Trumps administra­tion, som tacksamt tar emot den. De utpekade personerna kan sedan de­porteras, vilket skett i åtskilliga fall.

Etnisk aktivism i bolagsform

I filmen om Betar US, sitter en man med ryggen mot ett fönster med vy över en storstad. Mannen, som är i övre medelåldern, bär en svart skjorta som är uppknäppt en bit ned på bröstet. Under den skymtar en tjock halskedja med en Davidsstjär­na. Hans namn är Ronn Torossian, och är VD för den sionistiska aktivist­gruppen Betar US.

– Vi kan inte diskutera för myck­et inför kamera om det specifika i många saker, men självklart: Betar bidrar med mycket information till regeringen, säger han.

Ronn Torossian, 51, passionerad ledare för Betar US, är en mäktig man. Den armeniskfödde affärsmannen och sionisten är grundare av en framgångsrik marknadsföringsbyrå, och han har stort inflytande i New York där han bor och verkar. Till exempel agerade han festfixare för sin vän, den förre borgmästaren Eric Adams, i samband med att denne vunnit borgmästartiteln 2021. Adams uppmärksammades senare för ett tal han hållit i Israel i november, där han förklarade att han tjänat Israel när han verkat som borgmästare i New York. Torossian skriver också opinionsartiklar för New York Post, The New York Observer och The Jewish Press. Enligt People AI hade Torossian i december 2025 ett egenkapital på 887 000 miljoner dollar. Samtidigt har han hamnat i blåsväder flera gånger. 1994 greps han i Oslo när han protesterade mot att PLO-ledaren Yassir Arafat tilldelades Nobels fredspris, och vid ett tillfälle 1995 stämde han polisen när myndigheten inte tillät honom demonstrera mot en marsch arrangerad av Louis Farrakhan, ledare för Nation of Islam. Torossian är anhängare av Donald Trump, men 2023 stöttade han även den demokratiske kongressledamoten Ritchie Torres, en homosexuell afro-amerikan från New York som uppmärksammats för sin aggressiva sionistiska övertygelse. Stillbild: YouTube

 

Det är nog många aktiviströrelsers dröm att kunna verka som ett bolag, eller åtminstone framstå som det utan att ständiga följdfrågor ställs. Liksom sina kritiker ADL, gör Be­tar US också detta. De har en VD, en marknadsföringsavdelning, en sty­relse och juridiska ombud. Aktivis­terna, kallade ”betarim”, verkar på gator och torg. Men den etnocentris­ka rörelsen, som återuppstått i USA år 2023 och enligt tidningen Haaretz har kopplingar till den israeliske pre­miärministern Benjamin Netanya­hus parti Likud, kan inte påstås vara marginaliserad.

Betars VD Ronn Torossian är ock­så grundare och VD för marknadsföringsbyrån 5W Public Relations. På bolagets hemsida presenteras Torossian som en professionell kon­sult vad gäller företags krishantering och etablering av varumärken. Vi får också veta att han är författare till en bästsäljare om varumärkesbyggan­de och PR. Och 5W Public Relations är ingen liten byrå. Torossians första kund på 1990-talet var gangsterrap­paren Sean ”Diddy” Combs bolag Bad Boy Entertainment. Sedan dess har det gått spikrakt uppåt. I en arti­kel i Business Insider från 2012 fram­går att 5W Public Relations också re­presenterat kända amerikaner som skådespelaren Pamela Anderson och artisterna Snoop Dogg och Lil’ Kim. Senare har 5W PR arbetat med Coca-Cola, Microsoft, olika casinobolag, snabbmatsrestauranger men även pornografijätten MindGeek, ett bolag som ligger bakom PornHub och leds av en kanadensisk rabbin.

Det är nog inte heller någon slump att det på fönsterbrädet på Torossi­ans kontor kan ses flera böcker av Niccolo Machiavelli, fadern till ty­rannisk politisk strategi.

Hjälper regeringen utvisa kritiker av folkmordet i Gaza

I Adams dokumentärfilm framstår medlemmarna i Betar US som ben­hårda i sin övertygelse. Mannen som först visat intresse för Adams för­frågan om medlemskap heter Yoni Kletzel och är marknadschef för Betar US. På rörelsens hemsida pre­senteras han som en ”israelisk-ame­rikansk komiker, innehållsskapare och ägare av en marknadsförings­byrå”. Enligt beskrivningen så mixar han judisk identitet, aktivism och po­litik i sin humor som komiker. Några av hans framträdanden har rört upp känslor, står det också, till exempel då han skämtat om Gaza eller pales­tinskt lidande. Kletzel ”framträder” också på Betar US:s gatuaktioner, bland annat som högljudd kritiker av pro-palestinska demonstrationer.

Yoni Kletzel är komiker och marknadschef för Betar US. Han är den som visade intresse för ”Adams” vilja att bli medlem i Betar US. I filmens inledning presenterar sig Kletzel som ”israelisk-amerikansk komiker och innehållsskapare, chef för Betar Worldwides sociala medier, högerorienterad jude, fantastisk person, medmänsklig, smart, snygg, rolig och väldigt generös”. Han tillägger också att han älskar det judiska folket ”mer än de förtjänar”. Komikern Kletzel agerar som humoristisk provokatör under Betar US gatuaktioner, till exempel har han erbjudit gratis personsökare till pro-palestinska demonstranter. Stillbild: YouTube

 

I filmen berättar Kletzel att Betar US hade en avgörande roll i försöken att utvisa den algeriske doktoranden och Mahmoud Khalil, som ledde pro-palestinska protester vid Columbia University. Fallet uppmärksamma­des stort medialt och en federal do­mare slog fast att frihetsberövandet stred mot grundlagen. Khalil stämde då regeringen på 20 miljoner dollar i skadestånd. I september 2025 beslu­tades att han skulle utvisas, ett beslut han och hans advokat bestrider. Ko­mikern och aktivisten Kletzel påstod i dokumentären att Khalil skrivit ett öppet brev där han ska ha beskyllt Betar för att han blivit en måltavla. I brevet som återpublicerats av flera tidningar namnges dock inga orga­nisationer. Däremot hänvisas till uthängningssajter, som i sin tur möj­ligen kan kopplas till Betar – något som också organisationen själv vill ta äran för.

– Jag kan inte gå in i detalj på exakt vad rollen är, men jag tror verkligen att Betar spelade en väsentlig roll i deportationer, sade Kletzel i filmen. Och det är nog inget som är taget ur luften.

”Förvänta er att integrerade med­borgare kommer börja gripas denna månad”, skrev Betar US på X den 10 mars förra året. Brittiska The Guar­dian rapporterade då att Betar US sammanställt en ”deportationslista”. På den pekades individer med ame­rikanska visa ut som deltagit i pro-palestinska demonstrationer. Till stöd för listan ska man ha bidragit med bandade inspelningar, doku­ment och inlägg i sociala medier. Namnlistan ska ha skickats till stats­sekreteraren Marco Rubio, rådgiva­ren för inrikes säkerhet Stephen Mil­ler och justitieminister Pam Bondi, bland andra. En talesman för Betar US, Daniel Levy, hade gjort ett utta­lande till The Guardian om att tusen­tals studenter från ett flertal ame­rikanska universitet fanns med på listan.

Enligt Betar US själva, samarbetar man med Trumps administration för att deportera utlänningar med antisionistiska åsikter eller protesterat mot Israels hantering av konflikten med Hamas. En som tros ha drabbats av Betar US underrättelsearbete, är doktoranden Mahmoud Khalil. Under 2024 ledde pro-palestinska protester på Columbia University i New York. I mars 2025 greps han i sitt hem på Manhattan. Orsaken var att han skulle givit falska uppgifter i sin ansökan för Green Card. I september 2025 beslutade en migrationsdomare att han ska deporteras, men Khalil har överklagat beslutet. Bilden är från en presskonferens som Khalil och hans advokat höll i oktober. Enligt advokaten, äventyras alla amerikanska medborgares rättigheter om Khalil deporteras. Stillbild YouTube

 

Något som tycks uppenbart är att den militanta rörelsen har inflytan­de i den amerikanska politiken, ock­så över partigränserna. Enligt New York Post har flera senatorer från både Demokraterna och Republi­kanerna haft möten med den dåva­rande chefen för Betar US Ross Glick, under vars ledning rörelsen pånytt­föddes i USA år 2023. Mötena sked­de innan Donald Trump tillträdde som president, och Glick träffade då tjänstemän som Trump tänkte pla­cera på justitiedepartementet. I ett telefonsamtal mellan Glick och den republikanske senatorn Ted Cruz i mars ska Khalils fall ha diskuterats specifikt. En annan som Glick disku­terat frågan med var Demokraternas senator John Fetterman. Enligt Glick ska tipsen om kritiker av Israel ha kommit från andra studenter och an­ställda vid universiteten. Utöver det ska man ha granskat inlägg på soci­ala medier och applicerat avancerad AI-baserad ansiktsigenkänning på filmer från protester för att ringa in åsiktsförbrytare.

Terrororganisation med judiska rötter i Europa

Men vilka är då Betar US, som verkar polarisera även i judiska kretsar? Rörelsen uppstod varken i Israel el­ler USA, utan i Europa – närmare be­stämt i Lettland 1923, i huvudstaden Riga. Grundaren hette Vladimir Ja­botinsky, och hade tidigare till exem­pel grundat den globala sionistiska revisioniströrelsen. Till skillnad från en annan samtida judisk milis, La­bor Zionists, som hade socialism som ledstjärna, inspirerades Jabotinsky av det politiska tilltalet hos Mussoli­nis fascister. Och det tycks finnas en strategisk anledning till det. Jabotin­sky var nämligen övertygad om att britterna inte var pålitliga i projektet att uppföra en judisk stat i Palestina. London försökte nämligen stoppa in­vandringen av europeiska judar till Palestina, som då var under brittiskt styre som ett mandat från Nationer­nas förbund, samtidigt som Tredje riket utrustade fartyg för judar som ville till Palestina, och som seglade under Davidsstjärnan och hakkorset på en och samma gång.

År 1934 hade Betar 70 000 med­lemmar, och de skydde varken ter­rorhandlingar eller strategisk sub­version som medel. De underlättade för illegal judisk massinvandring till Palestina, och utförde bombdåd och annan gerillakrigföring mot britter­na på plats. Så småningom gick Betar samman med den sionistiska terror­gruppen Irgun.

Menahem Begin, som senare blev Israels premiärminister, ledde både Betar och Irgun under 1940-talet, vil­ka stred mot britter såväl som pales­tinska motståndsmän som försökte hindra invandringen. Mycket av den här informationen finns på Betar US:s egen hemsida, och där framgår att terrorhandlingarna och andra av Jabotinskys metoder är något man beundrar:

”Vårt oursäktande, aggressiva ställningstagande mot antisemitism förkroppsligar Jabotinskys vision av Betars medlemmar som ’stolta, star­ka och våldsamma’. Varje massmöte, utrensning eller respons inspirerar andra att ställa sig upp, uttrycka sig och omfamna sin identitet med själv­förtroende och stolthet.”

I dokumentären som The Grayzone uppmärksammat, finns också sekvenser från olika gatuaktioner som Betar US deltagit i. De flesta går ut på att håna eller reta motståndar­sidan, som när man försökte dela ut gratis personsökare till Palestina­demonstranter inte långt efter att Israel, i september 2024, aktiverat sprängladdningarna som gömts i personsökare i Libanon. En av Betars aktivister som fanns på plats vid den­na aktion var komikern Yoni Kletzel, marknadschef för Betar US. Han ro­pade: ”Gratis, gratis personsökare!” I en annan sekvens paraderade en maskerad Betar-aktivist utanför en moské i Brooklyn. Han ser även ut att ha en MAGA-keps på sig. ”Varför sög Muhammed så mycket k*k”, ro­par han bland annat i megafon.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Erik Jonsson

mars 13, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

