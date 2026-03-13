Betar US: Återfödd sionistisk extremistgrupp i samarbete med Trump

På medieprojektet The Grayzones YouTube-kanal intervjuades i slutet av förra året ”Adam”, en ung judisk man som infiltrerat och senare producerat en dokumentärfilm om Betar US. För journalisten Max Blumenthal berättade han om hur han först kontaktade Betar US för att bli medlem och erbjuda sina tjänster som videoredigerare, men svar dröjde. Först när han påstod att han infiltrerat den pro-palestinska rörelsen i Texas började saker hända. När Adam klargjort att han själv var jude och även varit i Israel några gånger, var saken klar och han kunde börja arbeta som videoredigerare för rörelsens propaganda i sociala medier. Detta gav honom insyn i gruppens motiv och metoder.
Ledarskiktet i Betar US öppnade sig för Adam i ideologiska intervjuer som sedan blev till hans kritiska granskning ”A Propaganda Film for Betar USA”. I den framgår inte bara att Betar US är en militant gaturörelse i USA som brukar vandalism, angrepp på oliktänkande, samt hyllar våld och folkmord. Den är också uppbyggd som en koncern. Dess nuvarande VD är även grundare och VD för ett framgångsrikt marknadsföringsbolag med stora varumärken, politiker och popartister på kundlistan. Men Betar US är kontroversiellt och polariserar – organisationen är till exempel listad som en extremistgrupp även av den judiska lobbygruppen Anti-Defamation League (ADL). Det hindrar inte Betar US från att kartlägga inhemska kritiker av Israels krigföring i Gaza och dela informationen med Trumps administration, som tacksamt tar emot den. De utpekade personerna kan sedan deporteras, vilket skett i åtskilliga fall.
Etnisk aktivism i bolagsform
I filmen om Betar US, sitter en man med ryggen mot ett fönster med vy över en storstad. Mannen, som är i övre medelåldern, bär en svart skjorta som är uppknäppt en bit ned på bröstet. Under den skymtar en tjock halskedja med en Davidsstjärna. Hans namn är Ronn Torossian, och är VD för den sionistiska aktivistgruppen Betar US.
– Vi kan inte diskutera för mycket inför kamera om det specifika i många saker, men självklart: Betar bidrar med mycket information till regeringen, säger han.
Det är nog många aktiviströrelsers dröm att kunna verka som ett bolag, eller åtminstone framstå som det utan att ständiga följdfrågor ställs. Liksom sina kritiker ADL, gör Betar US också detta. De har en VD, en marknadsföringsavdelning, en styrelse och juridiska ombud. Aktivisterna, kallade ”betarim”, verkar på gator och torg. Men den etnocentriska rörelsen, som återuppstått i USA år 2023 och enligt tidningen Haaretz har kopplingar till den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahus parti Likud, kan inte påstås vara marginaliserad.
Betars VD Ronn Torossian är också grundare och VD för marknadsföringsbyrån 5W Public Relations. På bolagets hemsida presenteras Torossian som en professionell konsult vad gäller företags krishantering och etablering av varumärken. Vi får också veta att han är författare till en bästsäljare om varumärkesbyggande och PR. Och 5W Public Relations är ingen liten byrå. Torossians första kund på 1990-talet var gangsterrapparen Sean ”Diddy” Combs bolag Bad Boy Entertainment. Sedan dess har det gått spikrakt uppåt. I en artikel i Business Insider från 2012 framgår att 5W Public Relations också representerat kända amerikaner som skådespelaren Pamela Anderson och artisterna Snoop Dogg och Lil’ Kim. Senare har 5W PR arbetat med Coca-Cola, Microsoft, olika casinobolag, snabbmatsrestauranger men även pornografijätten MindGeek, ett bolag som ligger bakom PornHub och leds av en kanadensisk rabbin.
Det är nog inte heller någon slump att det på fönsterbrädet på Torossians kontor kan ses flera böcker av Niccolo Machiavelli, fadern till tyrannisk politisk strategi.
Hjälper regeringen utvisa kritiker av folkmordet i Gaza
I Adams dokumentärfilm framstår medlemmarna i Betar US som benhårda i sin övertygelse. Mannen som först visat intresse för Adams förfrågan om medlemskap heter Yoni Kletzel och är marknadschef för Betar US. På rörelsens hemsida presenteras han som en ”israelisk-amerikansk komiker, innehållsskapare och ägare av en marknadsföringsbyrå”. Enligt beskrivningen så mixar han judisk identitet, aktivism och politik i sin humor som komiker. Några av hans framträdanden har rört upp känslor, står det också, till exempel då han skämtat om Gaza eller palestinskt lidande. Kletzel ”framträder” också på Betar US:s gatuaktioner, bland annat som högljudd kritiker av pro-palestinska demonstrationer.
I filmen berättar Kletzel att Betar US hade en avgörande roll i försöken att utvisa den algeriske doktoranden och Mahmoud Khalil, som ledde pro-palestinska protester vid Columbia University. Fallet uppmärksammades stort medialt och en federal domare slog fast att frihetsberövandet stred mot grundlagen. Khalil stämde då regeringen på 20 miljoner dollar i skadestånd. I september 2025 beslutades att han skulle utvisas, ett beslut han och hans advokat bestrider. Komikern och aktivisten Kletzel påstod i dokumentären att Khalil skrivit ett öppet brev där han ska ha beskyllt Betar för att han blivit en måltavla. I brevet som återpublicerats av flera tidningar namnges dock inga organisationer. Däremot hänvisas till uthängningssajter, som i sin tur möjligen kan kopplas till Betar – något som också organisationen själv vill ta äran för.
– Jag kan inte gå in i detalj på exakt vad rollen är, men jag tror verkligen att Betar spelade en väsentlig roll i deportationer, sade Kletzel i filmen. Och det är nog inget som är taget ur luften.
”Förvänta er att integrerade medborgare kommer börja gripas denna månad”, skrev Betar US på X den 10 mars förra året. Brittiska The Guardian rapporterade då att Betar US sammanställt en ”deportationslista”. På den pekades individer med amerikanska visa ut som deltagit i pro-palestinska demonstrationer. Till stöd för listan ska man ha bidragit med bandade inspelningar, dokument och inlägg i sociala medier. Namnlistan ska ha skickats till statssekreteraren Marco Rubio, rådgivaren för inrikes säkerhet Stephen Miller och justitieminister Pam Bondi, bland andra. En talesman för Betar US, Daniel Levy, hade gjort ett uttalande till The Guardian om att tusentals studenter från ett flertal amerikanska universitet fanns med på listan.
Något som tycks uppenbart är att den militanta rörelsen har inflytande i den amerikanska politiken, också över partigränserna. Enligt New York Post har flera senatorer från både Demokraterna och Republikanerna haft möten med den dåvarande chefen för Betar US Ross Glick, under vars ledning rörelsen pånyttföddes i USA år 2023. Mötena skedde innan Donald Trump tillträdde som president, och Glick träffade då tjänstemän som Trump tänkte placera på justitiedepartementet. I ett telefonsamtal mellan Glick och den republikanske senatorn Ted Cruz i mars ska Khalils fall ha diskuterats specifikt. En annan som Glick diskuterat frågan med var Demokraternas senator John Fetterman. Enligt Glick ska tipsen om kritiker av Israel ha kommit från andra studenter och anställda vid universiteten. Utöver det ska man ha granskat inlägg på sociala medier och applicerat avancerad AI-baserad ansiktsigenkänning på filmer från protester för att ringa in åsiktsförbrytare.
Terrororganisation med judiska rötter i Europa
Men vilka är då Betar US, som verkar polarisera även i judiska kretsar? Rörelsen uppstod varken i Israel eller USA, utan i Europa – närmare bestämt i Lettland 1923, i huvudstaden Riga. Grundaren hette Vladimir Jabotinsky, och hade tidigare till exempel grundat den globala sionistiska revisioniströrelsen. Till skillnad från en annan samtida judisk milis, Labor Zionists, som hade socialism som ledstjärna, inspirerades Jabotinsky av det politiska tilltalet hos Mussolinis fascister. Och det tycks finnas en strategisk anledning till det. Jabotinsky var nämligen övertygad om att britterna inte var pålitliga i projektet att uppföra en judisk stat i Palestina. London försökte nämligen stoppa invandringen av europeiska judar till Palestina, som då var under brittiskt styre som ett mandat från Nationernas förbund, samtidigt som Tredje riket utrustade fartyg för judar som ville till Palestina, och som seglade under Davidsstjärnan och hakkorset på en och samma gång.
År 1934 hade Betar 70 000 medlemmar, och de skydde varken terrorhandlingar eller strategisk subversion som medel. De underlättade för illegal judisk massinvandring till Palestina, och utförde bombdåd och annan gerillakrigföring mot britterna på plats. Så småningom gick Betar samman med den sionistiska terrorgruppen Irgun.
Menahem Begin, som senare blev Israels premiärminister, ledde både Betar och Irgun under 1940-talet, vilka stred mot britter såväl som palestinska motståndsmän som försökte hindra invandringen. Mycket av den här informationen finns på Betar US:s egen hemsida, och där framgår att terrorhandlingarna och andra av Jabotinskys metoder är något man beundrar:
”Vårt oursäktande, aggressiva ställningstagande mot antisemitism förkroppsligar Jabotinskys vision av Betars medlemmar som ’stolta, starka och våldsamma’. Varje massmöte, utrensning eller respons inspirerar andra att ställa sig upp, uttrycka sig och omfamna sin identitet med självförtroende och stolthet.”
I dokumentären som The Grayzone uppmärksammat, finns också sekvenser från olika gatuaktioner som Betar US deltagit i. De flesta går ut på att håna eller reta motståndarsidan, som när man försökte dela ut gratis personsökare till Palestinademonstranter inte långt efter att Israel, i september 2024, aktiverat sprängladdningarna som gömts i personsökare i Libanon. En av Betars aktivister som fanns på plats vid denna aktion var komikern Yoni Kletzel, marknadschef för Betar US. Han ropade: ”Gratis, gratis personsökare!” I en annan sekvens paraderade en maskerad Betar-aktivist utanför en moské i Brooklyn. Han ser även ut att ha en MAGA-keps på sig. ”Varför sög Muhammed så mycket k*k”, ropar han bland annat i megafon.