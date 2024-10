”Bibliska” översvämningar i USA

Hundratals döda och saknade, miljontals utan el, dammar som överväldigats av historiska vattenmängder, bortspolade vägar, broar och hela städer under upp till tre meter vatten. Lokala myndigheter har kallat det ”biblisk förödelse”. Det tog dock flera dygn innan katastrofens historiska omfattning stod klar, eftersom all el, telekommunikation och hela vägnät slagits ut. Räddningstjänsterna stod maktlösa och tvingades i många fall själva fly eller be om hjälp. De historiska störtfloderna utraderade vårt sköra moderna samhälle på nolltid. Desperata människor köar för vatten, mat och bränsle… i den mån de hittar öppna butiker och har kontanter att betala med.