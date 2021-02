Bidens presidentdekret förödande för USA:s lantbruk – Global matbrist hotar vid horisonten

MJÖLK HÄLLS UT då efterfrågan på grund av Covid-nedstängningar plötsligt upphörde våren 2020 när skolor, restauranger och andra företag tvingades stänga. Bönderna hade inget val när tankarna i distributionskedjan, inklusive hos uppköparna, var fulla. Branschorganisationen Dairy Farmers of America gjorde då uppskattningen att 12-17 miljoner liter mjölk kasserades varje dag bara i USA. En ohållbar situation för mjölkbönder som i många fall tvingades slakta sina mjölkkor. Liknande skräckexempel gick under 2020 att hitta med de flesta färskvaror, något systemmedia talande nog sällan eller aldrig rapporterade om. Stillbild: US Farm Report