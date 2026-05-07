Bilderberg samlades i Washington: AI, krig och stormaktspolitik åter på agendan

När Bilderberggruppen träffades på Grand Hôtel i Stockholm förra året bröt till och med systemmedia sin vanliga tystnad om globalisttoppmötet. Efter omfattande bevakning i alternativmedia och efter att protester som krävde transparens utlysts gällande politikers deltagande, skrev systemmedia om säkerhetspådraget, deltagarlistan och middagen i Wallenbergfamiljens villa – samt kvällstidningsrubriker om det ”mystiska elitnätverket” som var på besök. När årets upplaga gick av stapeln i Washington D.C. den 9–12 april bestod rapporteringen i stället framför allt av korta notiser om vilka svenskar som deltog.

Makthavarna deltar som ”privatpersoner”

Bilderberg anordnas på ett sådant sätt att alla inbjudna makthavare, även politiker, deltar i egenskap av privatpersoner. Detta trots att alla deltagare listas med sina respektive titlar, till exempel ”Jonson, Pål (SWE), Minister of Defence” på Bilderbergs hemsida.

Idén bakom det hela är att Bilderberg vill undgå att deltagandet blir en politisk eller medial fråga. Mötet blir på det sättet en privatsak och ingenting som regeringen behöver informera om, varken på förhand eller efteråt. I Sverige, med en stark offentlighetsprincip, kringgås allmänhetens rätt till insyn effektivt på detta sätt.

När Nya Tider begär ut korrespondens som ministern haft angående Bilderbergmötet, får vi besked att inga sådana handlingar finns. När vi ifrågasätter hur en minister kan planera en resa till ett internationellt möte helt utan att kommunicera med någon, får vi följande svar från Försvarsdepartementet:

”Pål Jonsson deltog vid Bilderberggruppens konferens i sin roll som politiker och inte i sin roll som statsråd. Eventuell mailkorrespondens mellan Pål Jonsson (eller hans medarbetare) och Bilderberggruppens representanter har således inte mottagits i egenskap av statsråd utan i egenskap av politiker. Sådan korrespondens anses inte som allmän handling.”

Ingen transparens när folkvalda träffar företagsjättar

Inte ens mediechefer och redaktörer som bjuds in rapporterar något från mötet, då det som sägs enligt gruppens regler inte får offentliggöras. SVT:s USA-korrespondent Carl Fridh Kleberg förklarade exempelvis varför han själv inte kunde rapportera om vad som sades under mötet. ”Poängen med mötena är att mäktiga personer ska kunna träffas utan krav på konkreta resultat eller konventionell transparens”, skrev han.

Det var inte många svenskar som hade bjudits in till årets möte. Förutom den återkommande deltagaren Marcus Wallenberg – som även sitter i Bilderbergs styrkommitté – deltog Spotifys Daniel Ek för tredje året i rad. Caroline Berg, VD för Axel Johnson-gruppen, fanns också på plats i Washington, medan regeringen representerades av försvarsminister Pål Jonson (M).

Inför mötet bedyrade försvarsministern att det skulle ”framföras svenska budskap”. Som exempel nämnde han att Grönlands framtid ska avgöras av grönlänningar och danskar, inte av USA.

– Det kommer vara representanter för Trump-administrationen där också så det kommer att vara ett bra tillfälle att föra informella samtal.

Inbjuden till mötet var även Grönlands tidigare utrikesminister Vivian Motzfeldt. Samtidigt var arktisk säkerhet ett nytt ämne på den officiella ämneslistan, även om de slutna formerna gör det omöjligt att bekräfta att Grönlandsfrågan verkligen diskuterades. Årets ämneslista skiljer sig i övrigt inte dramatiskt från fjolårets, då Nya Tider kunde konstatera att sju av elva ämnen på något sätt berörde konflikter runtom i världen där västvärlden är, eller riskerar att bli, indragen.