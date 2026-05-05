Bill Gates vill manipulera gener för att bota sjukdomar och skapa nya supergrödor

Bill Gates investerar tungt via sin stiftelse Bill & Melinda Gates Foundation i CRISPR-teknologin som ett verktyg för att för­ändra både jordbruk och medicin. Man menar att det kommer att innebära en revolution för människors hälsa genom nya be­handlingar och näringsrik mat, men kritiker pekar på att sådana orga­nismer kan patenteras och därmed ge tillverkarna omfattande kontroll, samtidigt som de långsiktiga kon­sekvenserna för ekologin och den biologiska mångfalden är svåra att förutse.

CRISPR kan användas för att skapa genmodifierade organismer (GMO), men medan tidigare GMO-teknik främst använts för att föra in specifi­ka gener och därmed egenskaper hos frön/embryon, kan CRISPR användas även in vivo, det vill säga på hela le­vande organismer. CRISPR är en gen­modifieringsteknik som ger möjlig­het att klippa DNA på exakt valt ställe och ta bort, modifiera eller lägga till DNA-sekvenser. När man inte till­för främmande DNA, utan bara tar bort vissa delar av genkoden för att få fram nya egenskaper, faller detta utanför den normala definitionen av GMO. Bill Gates CRISPR-produkter skulle på så vis kunna säljas i affären utan den vanliga GMO-märkningen.

Investerar hundratals miljoner dollar

Tanken på att använda CRISPR i livsmedel är inte helt ny. Redan 2023 lanserade det North Carolina-basera­de företaget Pairwise en ny typ av sa­reptasenap som är modifierad med hjälp av CRISPR för att vara mindre bitter än den ursprungliga växten (se NyT v. 20/2023 på nätet). Bill Gates lyfter nu i flera egna texter fram an­vändningen av CRISPR som en mer precis form än äldre genteknik som GMO för att ta fram önskade egen­skaper, något han menar kommer att innebära stora hälsofördelar för hela mänskligheten. Redan 2018 rap­porterades att Microsoft-grundaren investerat 120 miljoner dollar i ett le­dande CRISPR-bolag och ytterligare hundratals miljoner har investerats sedan dess, ofta kopplat till speci­fika projekt som sjukdomsresistenta bananer med förbättrad näring i Afrika, ris som är resistent mot ”kli­matstress” i Indien och torktålig majs med högre avkastning i Mexiko.

Gates är sedan tidigare en varm förespråkare av både AI och mani­pulationer av celler och gener i syfte att bota sjukdomar och föra mänsk­ligheten framåt. Enligt Gates är biolo­gin ofta i grunden ofullständig, men möjlig att förbättra genom redige­ring. I en video på sin YouTube-kanal beskriver han exempelvis arvsmas­san som full av ”misstag” som kan rättas till.

– Vissa misstag i DNA kan orsaka sjukdomar, genetiska sjukdomar. Om vi kan gå in och fixa dessa miss­tag så kan vi rädda många, många liv och göra oss av med dessa sjukdo­mar, säger han.

I samma video säger Gates att han undersöker om tekniken kan använ­das för att dramatiskt minska mygg­populationer, ta fram bättre frön och till och med bota HIV. Han medger samtidigt att tekniken också kan an­vändas för mer tvivelaktiga syften.

– Genom att använda CRISPR kan man faktiskt ändra DNA som skulle förändra ens barn ögonfärg eller hudton, säger Gates, som trots detta är väldigt entusiastisk över tekniken.

Passionen för CRISPR och genmodifiering delade Gates kanske inte helt överraskande med sin tidigare nära vän Jeffrey Epstein, som också finansierade sådana projekt med miljontals dollar. Bland de doku­ment som nyligen offentliggjordes av USA:s justitiedepartement finns ett e-postmeddelande från Harvard-toppen Martin Nowak, där denne be­römmer Epsteins insatser i området. Bifogat i mejlet finns en rapport om hur CRISPR kan användas för att för­ändra den genetiska uppsättningen hos naturliga populationer. ”Fantas­tisk rapport som kom ut idag”, skri­ver Nowak i mejlet och berömmer Epstein för att ha ”förverkligat” sam­arbetet som ledde till att forskningen genomfördes.

Epsteins intresse för genmodifie­ring var inte bara intellektuellt utan rent personligt, enligt de offentlig­gjorda dokumenten. Han beställde forskning på sin egen arvsmassa och i juni 2014 lät han mutera sina egna stamceller ”för att utöka livsläng­den”. Samma år försökte han också få till ett möte mellan Bill Gates och ledande forskare som han finansie­rade för att diskutera ”anti-åldrande” och ”gentillverkning” med CRISPR.