Björn Ranelid tar strid för svenska språkets överlevnad

Ranelid inleder med att för­klara att han för en kamp för det svenska språket, och att det bara är början.

– Jag skall bli den främste aposteln för det svenska språkets överlevnad, ty det ligger på dödsbädden.

Han har nyligen tilldelats Språk­försvarets hederspris som delas ut av organisationen Språkförsvaret.

– Jag kommer att fortsätta min he­liga kamp för mitt modersmål.

Han berättar också om ett konkret exempel på anglifiering som störde honom nyligen. Han och hans fru var då på väg till Sveriges riksdag där han bjudits in för att tala till ett antal ledamöter.

– När Margareta och jag vandrar från Skeppsbron mot den ombyggda Slussen i Stockholm möter vi en jätte och koloss med stora bokstäver och där står ett enda ord: HOMETOWN. Stockholm är inte min HOMETOWN; det är min hemstad.