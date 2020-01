Blixtlåset och svensken – Om Gideon Sundbäck och den amerikanska uppfinningen

Hobokens tidiga blixtlås från någon gång mellan 1905 och 1913, varefter Sundbäcks innovation gjorde denna variant obsolet. Gideon Sunbäcks blixtlås var det första med hakar som griper in i varand­ra. Bilden till höger visar Sundbäcks blixtlåspatent av år 1917 som tillverkades av samma företag, Automatic Hook and Eye Company i Hoboken, New York. Foto: Hoboken Historical Museum

TEKNIK

Blixtlåset uppfanns år 1851 av amerikanen Elias Howe, men det var den svenske uppfinnaren och ingenjören Gideon Sundbäck som utvecklade och förbättrade denna uppfinning. Det var tack vare honom som dagens blixtlås alls kom till.

Blixtlåset, som i dag är en sådan självklarhet att man knappt funderar över det, har en lång historia.

Denna amerikanska uppfinning har utvecklats på olika sätt genom åren, men dagens blixtlås utvecklades av svensken Gideon Sundbäck (1880-1954) som år 1913 fick patent på sin innovation.

Blixtlåsets tidiga historia

Sundbäck var inte den som först kom på idén, utan det var amerikanen och symaskinskonstruktören Elias Howe (1819-67) som år 1851 fick patent på en dragkedja han uppfunnit. Enligt Tekniska Museets årsbok Dædalus från år 1940 var Howes dragkedja utformad på följande sätt:

”tvenne skenor av tunt läder eller liknande material fastsydda i kanterna av tygband […]. På skenorna löpte små häktor av metall. Häktorna voro uppträdda på ett bomullsband. Då man drog i detta fördelades häktorna och bildade sammanbildningspunkter mellan skenorna.”

Detta draglås var dock komplicerat. Därför vidareutvecklade ingenjören Whitcomb L Judson denna innovation år 1893 genom att lägga till en löpare som man skulle dra i för att försluta häktorna. Prob­lemet var dock att denna löpare inte satt fast, så om man tappade den kunde det bli lite prob­lematiskt.

Sundbäcks innovation

Gideon Sundbäck hade kommit till Amerika efter att han avlagt sin ingenjörsexamen i elektroteknik i Tyskland. Enligt Dædalus 1940 anställdes han omkring år 1907 vid överste Conald (Lewis) Walkers blixtlåsfabrik i Hoboken, som i dag ligger i centrala New York. Från år 1905 var den känd under namnet The Universal Fastener Co.

På denna fabrik arbetade även Peter A Aronsson (1862-1936) som gjort olika försök att förbättra blixtlåset genom att ”förenkla häkt-organen samt speciellt dessas infästning i banden”. Dock kom denna fabrik att föra ”en tynande tillvaro och lär, för­utom verkmästare, tidvis endast ha sysselsatt tre man”. Dessutom gick det, ”klent med försäljningen av Aronssons blixtlås”. Det främsta prob­lemet var nu inte att löparen inte satt fast utan snarare att blixtlåset lätt gick upp.

Efter anställningen av Sundbäck kom första steget mot vändpunkten. I Dædalus 1940 framgår att han ”under Aronssons ledning” fick uppdraget att ”ge sig i kast med blixtlåset”, och efter ett år hade Sundbäck kommit på att man kunde flytta ”hyskorna närmare hakarnas bas, varigenom bättre omfattning erhölls vid låsningen”. Vid den här tiden bytte även fabriken och företaget namn till The Automatic Hook & Eye Co. och år 1910 började Aronsson, enligt Tekniska Museets tidskrift, etablera sig i Paris, ”där nu en fabrikation av dragkedjor enligt hans eget och Sundbäcks konstruktion kom till stånd”. Denna dragkedja blev känd under namnet ”La Ferme-Tout Américain” och drogs ihop av en löpare vars griporgan var formad som en ring. Den fungerade bättre, men inte heller den höll ordentligt utan gick fortfarande upp.

År 1913 presenterade Sundbäck till sist lösningen på prob­lemet. Häktornas griporgan var för stora och då löste Sundbäck detta prob­lem genom att ”de klumpiga blockformiga griporganen genom förminskning och förtunning omskapades till lameller”, som det beskrivs i Dædalus 1940. Han fick patent på denna uppfinning.

Häktorna i Sundbäcks blixtlås var fastsatta i tygband som sedan syddes fast i klädesplaggen med hjälp av en symaskin. Detta kom att effektivisera tillverkningen och år 1914 utvecklade Sundbäck lamellsystemet ytterligare så att häktorna sammankopplades med varand­ra när löparen drogs uppåt. Även denna innovation fick han patent på år 1917 och det var detta som blev dagens blixtlås.

I Dædalus 1940 noteras att år 1913 ombildades företaget till The Hookless Fastener Co., men detta ”skedde ej utan svårighet, ty nu trodde ingen människa längre på blixtlåsets framgång”. Faktum är att det inte var förrän Amerika gav sig in i första världskriget år 1917 som blixtlåset verkligen fick ett uppsving, enligt Tekniska Museet. Sundbäck lät tillverka sovsäckar, overaller och flygvästar till soldaterna som var försedda med blixtlås och i samband med detta drog försäljningen igång på allvar. Dagens blixtlås fick därmed sitt stora genombrott och har sedan dess varit en självklar del av vissa sorters skor och många olika klädesplagg.