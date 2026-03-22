Danmarks statsminister Mette Frederiksen tillsammans med Grönlands statsminister Jens-Frederik Nielsen. Grönlandskrisen gav ett uppsving i stödet för Frederiksen, vilket förklarar varför Danmarks folketingsval hålls redan i mars. Foto: Christian Ursilva

Blockpolitiken gör comeback när Danmark går till folketingsval

Danmark går till folketingsval den 24 mars efter drygt tre år med en blocköverskridande mittenregering. Nu talar mycket för att försöket att bryta blockpolitiken är över – och att landet återgår till den gamla konflikten mellan rött och blått.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen utlyste i slutet av februari folketingsval till den 24 mars. Därmed fick Danmark en valrörelse på bara fyra veckor. Sedan valet 2022 styrs Dan­mark av en ovanlig mittenregering bestående av Socialdemokratiet, Venstre och Moderaterne. Men i årets valrörelse går partierna åter till val på egna linjer.

– Nu ska vi snart gå in i valrörelsen. Och skillnader, oenighe­ter, drömmar och idéer kommer att träda fram. För även om regeringen inte avgår när valet strax utlyses, så skiljs våra vägar åt åtminstone för en tid. Och de skillnader som hela tiden har funnits mellan våra tre partier blir tydligare, och det är bra, sa Fre­deriksen när hon utlyste valet från talarstolen i folketinget.

Till skillnad från exempelvis Sve­rige har Danmark ingen fast valdag. I stället är det statsministern som bestämmer när ett val till folketinget ska hållas, men det måste ske senast fyra år efter det senaste valet.

De flesta bedömare är överens om att Frederiksen av taktiska skäl valde att inte vänta till hösten. I sam­band med USA:s och Donald Trumps hot om ett övertagande av Grönland har statsministern lyckats säkra en tydlig uppgång i stödet bland dans­karna. Innan krisen tyngdes partiet av sviktande opinionssiffror och en tillbakagång i förra årets region- och kommunalval, där man bland annat förlorade sin majoritet i Köpenhamn efter 87 år vid makten.

Men det är helt andra frågor än Grönland som dominerat den korta valrörelsen i Danmark. I utrikes- och säkerhetspolitiken råder i dag bred enighet bland partierna i folketinget. Samtliga förespråkar medlemska­pet i Nato, fortsatt stöd till Ukraina och dansk suveränitet över Grön­land. Skiljelinjerna gäller snarare vilken roll EU ska spela i Europas upprustning än huruvida en sådan utveckling är önskvärd. Därför har valrörelsen inte präglats av de stora utrikespolitiska ödesfrågorna i sam­ma grad som av klassiska välfärds­frågor som skatter, äldreomsorg, sjukvård, skola och levnadskostna­der.

Redan i Mette Frederiksens nyårstal signalerades en vänster­sväng, som i Danmark tolkades som en öppning för samarbete åt vän­ster. Hon gick då till angrepp mot de stora techbolagen och argumentera­de för att deras vinster i högre grad borde användas till välfärd, särskilt för barn och unga.

– Det är på tiden att de börjar be­tala tillbaka. Så att deras enorma för­mögenheter också investeras i barns och ungas välmående. Inte bara i Danmark, utan i hela Europa, sade statsministern.

Medan Socialdemokratiet just nu går framåt i opinionen ser Modera­terne och Venstre ut att backa, vil­ket innebär att Frederiksen ser ut att kunna vinna en knapp majoritet med stöd av andra vänsterpartier.

  • , 12:16

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel W. Karlsson

mars 22, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

av Olle Felten
mars 9, 2026

Recensioner

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas
Recensioner
Åsa Jonsson:

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

🟠 BOKRECENSION År 2025 utkom Carl Bilts nya bok Vad händer nu?: I den nya oredans tid. Den är uppföljare till Den nya oredans tid, från 2020, Albert Bonniers förlag. Det är om denna första bok detta ska handla. Den beskriver väl hur globalisterna ser världen och vad de strävar efter, och Bildt är ett bra exempel på hur man genomför detta i praktiken.

av Åsa Jonsson
mars 12, 2026

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Senaste numret

NyT05web-thumbnail
Till arkivet
Pedofildömde Peter Soilander tagen på bar gärning av Dumpen och Polisen
Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten
Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat

Free West Media

Israel Is At War With Its Neighbors and Wants To Annex Them
The Strait That Holds the World
The Die Is Cast: Either Iran will prevail or Washington and Israel will prevail

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

