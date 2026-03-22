Blockpolitiken gör comeback när Danmark går till folketingsval

Danmarks statsminister Mette Frederiksen utlyste i slutet av februari folketingsval till den 24 mars. Därmed fick Danmark en valrörelse på bara fyra veckor. Sedan valet 2022 styrs Dan­mark av en ovanlig mittenregering bestående av Socialdemokratiet, Venstre och Moderaterne. Men i årets valrörelse går partierna åter till val på egna linjer.

– Nu ska vi snart gå in i valrörelsen. Och skillnader, oenighe­ter, drömmar och idéer kommer att träda fram. För även om regeringen inte avgår när valet strax utlyses, så skiljs våra vägar åt åtminstone för en tid. Och de skillnader som hela tiden har funnits mellan våra tre partier blir tydligare, och det är bra, sa Fre­deriksen när hon utlyste valet från talarstolen i folketinget.

Till skillnad från exempelvis Sve­rige har Danmark ingen fast valdag. I stället är det statsministern som bestämmer när ett val till folketinget ska hållas, men det måste ske senast fyra år efter det senaste valet.

De flesta bedömare är överens om att Frederiksen av taktiska skäl valde att inte vänta till hösten. I sam­band med USA:s och Donald Trumps hot om ett övertagande av Grönland har statsministern lyckats säkra en tydlig uppgång i stödet bland dans­karna. Innan krisen tyngdes partiet av sviktande opinionssiffror och en tillbakagång i förra årets region- och kommunalval, där man bland annat förlorade sin majoritet i Köpenhamn efter 87 år vid makten.

Men det är helt andra frågor än Grönland som dominerat den korta valrörelsen i Danmark. I utrikes- och säkerhetspolitiken råder i dag bred enighet bland partierna i folketinget. Samtliga förespråkar medlemska­pet i Nato, fortsatt stöd till Ukraina och dansk suveränitet över Grön­land. Skiljelinjerna gäller snarare vilken roll EU ska spela i Europas upprustning än huruvida en sådan utveckling är önskvärd. Därför har valrörelsen inte präglats av de stora utrikespolitiska ödesfrågorna i sam­ma grad som av klassiska välfärds­frågor som skatter, äldreomsorg, sjukvård, skola och levnadskostna­der.

Redan i Mette Frederiksens nyårstal signalerades en vänster­sväng, som i Danmark tolkades som en öppning för samarbete åt vän­ster. Hon gick då till angrepp mot de stora techbolagen och argumentera­de för att deras vinster i högre grad borde användas till välfärd, särskilt för barn och unga.

– Det är på tiden att de börjar be­tala tillbaka. Så att deras enorma för­mögenheter också investeras i barns och ungas välmående. Inte bara i Danmark, utan i hela Europa, sade statsministern.

Medan Socialdemokratiet just nu går framåt i opinionen ser Modera­terne och Venstre ut att backa, vil­ket innebär att Frederiksen ser ut att kunna vinna en knapp majoritet med stöd av andra vänsterpartier.