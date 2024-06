Blue Origin får militära uppskjutningskontrakt

Det amerikanska rymdvapnet, Space Force, grundat av Donald Trump, meddelade på torsdagen att Blue Origin kommer att konkurrera med United Launch Alliance (ULA) och SpaceX om minst 30 militära uppskjutningskontrakt under de kommande fem åren. Dessa uppskjutningskontrakt har ett sammanlagt värde på upp till 5,6 miljarder dollar.

Thank you to the @usairforce for your confidence in the @BlueOrigin team and our #NewGlenn rocket. We are proud to serve the national security space community and are committed to providing safe, reliable access to space for the nation. #GradatimFerociter pic.twitter.com/AeO3xXhnUi

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 10, 2018