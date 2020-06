Blufföretag fick WHO och regeringar att stoppa försök med coronamedicin

Det lilla USA-baserade företaget Surgisphere presenterade i slutet av maj forskningsrön som tycks visa att hydroxiklorokin (HCQ) och det närbesläktade klorokin ökar risken för dödsfall och hjärtproblem. Det är en malariamedicin som visat lovande resultat mot Covid-19 och används förebyggande av bland andra USA:s president Donald Trump.

Studierna har lett till vetenskapliga artiklar i ansedda tidskrifter som The Lancet och New England Journal of Medicine och påverkat hur ett antal länder behandlat Covid-19.

Företagets uppgifter ledde till att forskningsinstitut och WHO avslutade försöken med HCQ för att behandla Covid-19.

Även det svenska Läkemedelsverket menar i ett inlägg publicerat på den egna hemsidan den 2 april i år att hydroxiklorokin endast bör användas mot Covid-19 inom kliniska studier, med hänvisning till att tillgängliga data om effekt och säkerhet är begränsade. ”Läkemedelsverket avråder också starkt från användning av dessa substanser som egenvård, det vill säga utan recept och rekommendation från läkare”, står det vidare.

Det hela var dock en bluff. Det var den brittiska tidningen The Guardian som den 3 juni kunde avslöja uppenbara orimligheter i Surgisphere studier. Strax därefter meddelade WHO att man återupptar försöken att behandla Covid-19-patienter med HCQ.