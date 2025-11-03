Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Stegras satsning på ”fossilfritt stål” kan bli en ny flopp i Northvolt-format. Det Nya Tider varnade för i maj (se ”Varning för nytt grönt finansinferno” i NyT nr.10/2025) tar nu också Aftonbladet upp, dock utan att nämna Stegras alla andra politiskt korrekta satsningar, som nyordet DEI: ”Hos Stegra, är mångfald inte bara en ambition, det är en del av hur vi gör affärer.” Foto: Stegra

Boden lånade 1,6 miljarder för Stegras fabrik

  • , 20:17
Nu kan pengarna gå förlorade sedan det gröna prestigeprojektet hotas av konkurs
Stegra har pekats ut som nästa potentiella Northvolt: ett gigantiskt haveri i klimatbranschen med stora förluster som följd – inte minst för skattebetalarna. Nu visar Aftonbladets granskning att Bodens kommun lånat hela 1,6 miljarder kronor för att möjliggöra projektet. För att pengarna inte ska gå förlorade, måste Stegra lyckas med sin uppgift att tillverka fossilfritt och så kallat ”klimatsmart” stål, utan kol i tillverkningsprocessen. Nu blöder Stegra pengar.

För åtta år sedan var Bodens skuld 90 miljoner kronor, enligt SVT Norrbotten. Idag uppgår skulden till drygt 1,6 miljarder kronor, en ökning med över 1 700 procent. Huvudförklaringen bakom den ske­nande skulden är utbyggnaden av kommunens infrastruktur, som ska möjliggöra bygget och driften av Stegras ”gröna stålverk”. Lånen har bland annat gått till att bygga ut vä­gar, järnvägar, broar och en särskild anläggning för tekniskt vatten.

Kommunen hoppas att projektet ska betala av sig i form av framtida tillväxt och arbetsplatser i Boden. Men Stegra uppvisar än så länge ing­en lönsamhet alls, utan är beroende av ständig nyfinansiering.

Tagit in 70 miljarder – kassan är tom

Än så länge har ingen produktion kommit i gång på Stegras stålverk, vilket gör att många drar paralleller till Northvolts enorma fabriker utanför Skellefteå där inte ett enda batteri producerades. Den senaste tiden har dessutom flera rapporter kommit som visat att Stegra blöder pengar och är beroende av ständig nyfinansiering av lån eller kapital för att kunna betala sina utgifter.

– Det här är inte någon skräcknyhet för oss. Kommunen får löpan­de information om projektet. Men när det blir förseningar eller om an­dra saker sker så måste vi naturligt­vis förhålla oss till det, säger Bodens socialdemokratiska kommunalråd Béatrice Öman, till Aftonbladet.

Trots att bolaget tagit in över 70 miljarder sedan det bildades år 2020, är kassan nästan tom. Stegra bilda­des av affärsmannen Harald Mix och man fick in många miljarder i lån, både från svenska staten och EU. I samband med att de senaste proble­men blev kända, och bolaget inledde en ny finansieringsrunda, medde­lade han att han lämnar posten som styrelseordförande och träder ned till ledamot. Två andra ledamöter lämnar styrelsen.

Många utlänningar

Precis som i fallet Northvolt har Steg­ra satsat stort på utländsk arbets­kraft. Hundratals gästarbetare har fått arbetstillstånd i den norrbottnis­ka kommunen. Polisen meddelade tidigare i år att inflödet av arbets­kraftsinvandrare och deras familjer lett till en brottsvåg i den tidigare förhållandevis lugna kommunen. Det handlar om bland annat sexu­ella ofredanden, misshandel, rattfyl­leri och stölder i en utsträckning som kommunen aldrig tidigare sett. Orsaken var helt och hållet arbetskraftsinvand­ringen, enligt ett utta­lande från polisen till P4 Norrbotten.

Boden har drabbats av brottslighet som staden aldrig tidigare upplevt, på grund av tillströmningen av gästarbetare. Foto: Skärmavbild: Sveriges Radio

 

De flesta av gäst­arbetarna tycks helt ovetande om bolagets gigantiska ekono­miska problem, när Aftonbladet ställer frågor till dem.

– Sådant där bekymrar jag mig inte så mycket om. Så länge lönen kommer har jag ingenting att klaga på, säger Aldis Aubidans från Lett­land.

Han är byggnadsarbetare och byg­ger ett torn i vilket järnmalm ska förädlas med vätgas (i stället för med kol). Tornet är idag 50 meter och ska bli tre gånger så högt när det är klart.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 20:17

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

november 3, 2025

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT20web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.