Boden lånade 1,6 miljarder för Stegras fabrik

För åtta år sedan var Bodens skuld 90 miljoner kronor, enligt SVT Norrbotten. Idag uppgår skulden till drygt 1,6 miljarder kronor, en ökning med över 1 700 procent. Huvudförklaringen bakom den skenande skulden är utbyggnaden av kommunens infrastruktur, som ska möjliggöra bygget och driften av Stegras ”gröna stålverk”. Lånen har bland annat gått till att bygga ut vägar, järnvägar, broar och en särskild anläggning för tekniskt vatten.
Kommunen hoppas att projektet ska betala av sig i form av framtida tillväxt och arbetsplatser i Boden. Men Stegra uppvisar än så länge ingen lönsamhet alls, utan är beroende av ständig nyfinansiering.
Tagit in 70 miljarder – kassan är tom
Än så länge har ingen produktion kommit i gång på Stegras stålverk, vilket gör att många drar paralleller till Northvolts enorma fabriker utanför Skellefteå där inte ett enda batteri producerades. Den senaste tiden har dessutom flera rapporter kommit som visat att Stegra blöder pengar och är beroende av ständig nyfinansiering av lån eller kapital för att kunna betala sina utgifter.
– Det här är inte någon skräcknyhet för oss. Kommunen får löpande information om projektet. Men när det blir förseningar eller om andra saker sker så måste vi naturligtvis förhålla oss till det, säger Bodens socialdemokratiska kommunalråd Béatrice Öman, till Aftonbladet.
Trots att bolaget tagit in över 70 miljarder sedan det bildades år 2020, är kassan nästan tom. Stegra bildades av affärsmannen Harald Mix och man fick in många miljarder i lån, både från svenska staten och EU. I samband med att de senaste problemen blev kända, och bolaget inledde en ny finansieringsrunda, meddelade han att han lämnar posten som styrelseordförande och träder ned till ledamot. Två andra ledamöter lämnar styrelsen.
Många utlänningar
Precis som i fallet Northvolt har Stegra satsat stort på utländsk arbetskraft. Hundratals gästarbetare har fått arbetstillstånd i den norrbottniska kommunen. Polisen meddelade tidigare i år att inflödet av arbetskraftsinvandrare och deras familjer lett till en brottsvåg i den tidigare förhållandevis lugna kommunen. Det handlar om bland annat sexuella ofredanden, misshandel, rattfylleri och stölder i en utsträckning som kommunen aldrig tidigare sett. Orsaken var helt och hållet arbetskraftsinvandringen, enligt ett uttalande från polisen till P4 Norrbotten.
De flesta av gästarbetarna tycks helt ovetande om bolagets gigantiska ekonomiska problem, när Aftonbladet ställer frågor till dem.
– Sådant där bekymrar jag mig inte så mycket om. Så länge lönen kommer har jag ingenting att klaga på, säger Aldis Aubidans från Lettland.
Han är byggnadsarbetare och bygger ett torn i vilket järnmalm ska förädlas med vätgas (i stället för med kol). Tornet är idag 50 meter och ska bli tre gånger så högt när det är klart.