Boden lånade 1,6 miljarder för Stegras fabrik

För åtta år sedan var Bodens skuld 90 miljoner kronor, enligt SVT Norrbotten. Idag uppgår skulden till drygt 1,6 miljarder kronor, en ökning med över 1 700 procent. Huvudförklaringen bakom den ske­nande skulden är utbyggnaden av kommunens infrastruktur, som ska möjliggöra bygget och driften av Stegras ”gröna stålverk”. Lånen har bland annat gått till att bygga ut vä­gar, järnvägar, broar och en särskild anläggning för tekniskt vatten.

Kommunen hoppas att projektet ska betala av sig i form av framtida tillväxt och arbetsplatser i Boden. Men Stegra uppvisar än så länge ing­en lönsamhet alls, utan är beroende av ständig nyfinansiering.

Tagit in 70 miljarder – kassan är tom

Än så länge har ingen produktion kommit i gång på Stegras stålverk, vilket gör att många drar paralleller till Northvolts enorma fabriker utanför Skellefteå där inte ett enda batteri producerades. Den senaste tiden har dessutom flera rapporter kommit som visat att Stegra blöder pengar och är beroende av ständig nyfinansiering av lån eller kapital för att kunna betala sina utgifter.

– Det här är inte någon skräcknyhet för oss. Kommunen får löpan­de information om projektet. Men när det blir förseningar eller om an­dra saker sker så måste vi naturligt­vis förhålla oss till det, säger Bodens socialdemokratiska kommunalråd Béatrice Öman, till Aftonbladet.

Trots att bolaget tagit in över 70 miljarder sedan det bildades år 2020, är kassan nästan tom. Stegra bilda­des av affärsmannen Harald Mix och man fick in många miljarder i lån, både från svenska staten och EU. I samband med att de senaste proble­men blev kända, och bolaget inledde en ny finansieringsrunda, medde­lade han att han lämnar posten som styrelseordförande och träder ned till ledamot. Två andra ledamöter lämnar styrelsen.

Många utlänningar

Precis som i fallet Northvolt har Steg­ra satsat stort på utländsk arbets­kraft. Hundratals gästarbetare har fått arbetstillstånd i den norrbottnis­ka kommunen. Polisen meddelade tidigare i år att inflödet av arbets­kraftsinvandrare och deras familjer lett till en brottsvåg i den tidigare förhållandevis lugna kommunen. Det handlar om bland annat sexu­ella ofredanden, misshandel, rattfyl­leri och stölder i en utsträckning som kommunen aldrig tidigare sett. Orsaken var helt och hållet arbetskraftsinvand­ringen, enligt ett utta­lande från polisen till P4 Norrbotten.

De flesta av gäst­arbetarna tycks helt ovetande om bolagets gigantiska ekono­miska problem, när Aftonbladet ställer frågor till dem.

– Sådant där bekymrar jag mig inte så mycket om. Så länge lönen kommer har jag ingenting att klaga på, säger Aldis Aubidans från Lett­land.

Han är byggnadsarbetare och byg­ger ett torn i vilket järnmalm ska förädlas med vätgas (i stället för med kol). Tornet är idag 50 meter och ska bli tre gånger så högt när det är klart.