Bild vänster: VACCINER – Sanning, lögn och kontroverser (2020) av Peter C. Gøtzsche. Översättning: Ulrika Junker Miranda. Karneval förlag, 250 sidor. Bild höger: Peter C. Gøtzsche är specialistläkare inom internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han är en av grundarna av Cochranesamarbetet – ett globalt oberoende nätverk av forskare som arbetar med att ta fram evidensbaserad läkemedelsinformation. Peter C. Gøtzsche har publicerat över 50 forskningsartiklar i internationell vetenskaplig press och har citerats över 10 000 gånger. Författaren har tidigare gett ut tre böcker: Konsten att överleva i en övermedicinerad värld (2018), Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse (2015), Dödliga mediciner och organiserad brottslighet (2013). Han nominerades 2015 till utmärkelsen ”Årets dansk” av Berlingske Tidende. Stillbild: Youtube