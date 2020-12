Brå byter fot – ska kartlägga samband mellan ungdomsrån och etnicitet

INRIKESEn okänd man i 25-årsåldern överföll en 13-årig flicka i Västra Frölunda i Göteborg under gårdagen. Under attacken kopplade han ett strypgrepp samt försökte dra omkull flickan men misslyckades – istället kletade han in avföring i den skräckslagna flickans ansikte. Nu söks mannen av polis för den vidriga attacken.