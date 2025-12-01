BRÅ slår larm: Vi hittar inte tillräckligt många brottsutsatta romer

Fenomenet tycks dock vara så marginellt att det blir svårt att slutföra rapporten. Detta trots att myndigheten har sänkt alla trösklar för medverkan, till exempel genom att intervjua på telefon och dessutom anonymt.
”Intervjuerna sker via telefon, du väljer själv vad du vill berätta och kan avbryta intervjun utan förklaring om du skulle vilja. Under intervjun kommer vi att ställa frågor om det du har utsatts för och vilka konsekvenser det har haft för dig. Intervjun kommer att avidentifieras och utgöra en del av underlaget till en rapport som ska överlämnas till regeringen”, skriver de på sin hemsida.
Nu vädjar BRÅ, genom statsradions romska kanal SR Radio Romani, om att fler självupplevda offer ska kontakta myndigheten.
”Drygt ett tiotal romer har intervjuats anonymt om sina erfarenheter som kan vara t ex kränkningar, hot, våld eller skadegörelse”, rapporterar SR Radio Romani.
Utredaren Mariana Dufort säger nu till kanalen att rapporten kommer att visa att många romer inte utsätts för brott, utan handlingar som inte är olagliga alls.
– Vi ser en bred och omfattande utsatthet i de berättelser som vi tagit del av, och dels att det finns många handlingar som är diskriminerande och som skulle kunna hamna som hatbrott men som inte i rättslig mening blir brottsliga. Så det betyder att människor är mycket mer utsatta än vad statistiken kommer att kunna skildra.
– Vi vill komma i kontakt med fler, vädjar hon.
Någon kartläggning om brottsligheten från romer är inte aktuell.