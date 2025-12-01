Förlagsbutiken
Få romer utsätts för brott. Foto: Nya Tider

BRÅ slår larm: Vi hittar inte tillräckligt många brottsutsatta romer

  • , 10:20
KRIMINALITET
Just nu gör Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en studie om hatbrott mot romer. Det är en order från Tidöregeringen. ”Brå har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad studie av antiziganistiska hatbrott”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Fenomenet tycks dock vara så marginellt att det blir svårt att slutföra rap­porten. Detta trots att myn­digheten har sänkt alla trösklar för medverkan, till exempel genom att in­tervjua på telefon och dess­utom anonymt.

”Intervjuerna sker via telefon, du väljer själv vad du vill berätta och kan av­bryta intervjun utan för­klaring om du skulle vilja. Under intervjun kommer vi att ställa frågor om det du har utsatts för och vilka konsekvenser det har haft för dig. Intervjun kommer att avidentifieras och utgö­ra en del av underlaget till en rapport som ska över­lämnas till regeringen”, skriver de på sin hemsida.

Nu vädjar BRÅ, genom statsradions romska kanal SR Radio Romani, om att fler självupplevda offer ska kontakta myndigheten.

”Drygt ett tiotal romer har intervjuats anonymt om sina erfarenheter som kan vara t ex kränkningar, hot, våld eller skadegörel­se”, rapporterar SR Radio Romani.

Utredaren Mariana Du­fort säger nu till kanalen att rapporten kommer att visa att många romer inte utsätts för brott, utan handlingar som inte är olagliga alls.

– Vi ser en bred och om­fattande utsatthet i de be­rättelser som vi tagit del av, och dels att det finns många handlingar som är diskriminerande och som skulle kunna hamna som hatbrott men som inte i rättslig mening blir brotts­liga. Så det betyder att människor är mycket mer utsatta än vad statistiken kommer att kunna skildra.

– Vi vill komma i kon­takt med fler, vädjar hon.

Någon kartläggning om brottsligheten från romer är inte aktuell.

  • , 10:20

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Redaktionen

december 1, 2025

