Brasilianska kossor är för tillfället inte välkomna till EU. Foto: Pixabay

Brasilien riskerar ett förbud mot export av köttprodukter till EU

  , 21:52
EKONOMI
Brasilien, den främsta initiativtagaren till Mercosur och en stark anhängare av EU-Mercosur-avtalet under Luiz Inácio Lula da Silva, president för Brasiliens federativa republik, står nu inför ett förbud mot export av sitt nötkött till Europeiska unionen på grund av bristande efterlevnad av europeiska regler gällande antibiotika.

EU-Mercosuravtalet trädde i kraft provisoriskt den 1 maj 2026, efter år av förhandlingar och en komplex rättssituation präglad av hårda konflikter sedan början av 2025. Flera medlemsstater, inklusive Frankrike, Polen och Österrike, vägrade att rösta för avtalet utan tillräckliga garantier.

Det enda Mercosur-landet som uteslutits från listan

De interna striderna inom EU har irriterat da Silva, som har kritiserat Bryssel och sagt: ”Om EU inte godkänner avtalet nu kommer vi att sätta hårt mot hårt”, och hävdade att Europas ovilja bromsade Mercosur-avtalet.

Efter att ha undertecknats med Mercosur-länderna i början av 2026 och antagits efter kvalificerad majoritet, hänsköt Europaparlamentet ärendet till Europeiska unionens domstol för att validera lagligheten i godkännandet. Frankrike välkomnade denna hänvisning som ”förenlig med sin ståndpunkt”, efter att ha röstat emot avtalet i Europeiska ministerrådet i januari 2026.

Trots dessa hinder meddelade Europeiska kommissionen sina sydamerikanska partners i mars att handelsdelen av avtalet ”provisoriskt” skulle träda i kraft från och med 1 maj. Avtalet ger förmånsrätt till den europeiska marknaden för Mercosurländer med fördelaktiga tullkvoter för export av många jordbruksprodukter, inklusive nötkött, potentiellt 99 000 ton per år från Sydamerika, under förbehåll för strikt efterlevnad av europeiska regler gällande användningen av antibiotika.

Det är här det kör sig för Brasilien. Sedan 2024 har EU infört en preliminär lista över länder som får exportera kött till EU i enlighet med förbudet mot antibiotika som tillväxtfrämjare, ett krav i 2022 års ”One Health”-strategi för att bekämpa antimikrobiell resistens bland europeiska producenter, med samma regler gällande för importörer enligt Vision 2025-strategin.

Brasilien finns inte med på denna lista i dess senaste uppdatering. Enligt nyhetssajten Euractiv publicerade Europeiska kommissionen en uppdaterad lista över länder som har följt EU:s restriktioner för antimikrobiella medel på djur den 12 maj. Landet är det enda bland Mercosurländerna som inte är inkluderat.

Exportförbud från 3 september

”Kommissionen bekräftar att Brasilien inte finns med på listan, vilket innebär att landet inte längre kommer att kunna exportera produkter till EU, vare sig levande djur för livsmedelsproduktion eller utvunna produkter, såsom nöt, häst, fjäderfä, ägg, vattenbruksprodukter, honung eller inälvsprodukter, från och med den 3 september 2026”, meddelade talespersonen för hälsokommissionen, Eva Hrncirova, i ett uttalande till samma media.

Brasilien sägs inte uppfylla EU:s krav ”för djurens hela livscykel”. EU anser att antimikrobiell resistens är ”ett av vår tids största hot mot folkhälsan” och kräver en ”försiktig användning” för att ”skydda EU-medborgarnas hälsa”.

”När efterlevnad har bevisats” efter det ”nära samarbetet” mellan EU och Brasilien, ”kommer EU att kunna godkänna återupptagandet av export”, tillade hon.

Det europeiska beslutet har mötts med tillfredsställelse av vissa NGO:er och jordbruksfackföreningar, som i åratal har varit starkt emot avtalet. ”Den tillfälliga uteslutningen av Brasilien från listan över länder som är auktoriserade att exportera till Europeiska unionen är en viktig signal om efterlevnad av europeiska hälsostandarder”, kommenterade till exempel den franska boendeföreningen Coordination rurale.

”Detta beslut visar”, hävdar de, ”begränsningarna för fri jordbrukshandel när de regelverk som påtvingas europeiska producenter inte respekteras av tredje länder”.

Den fråga en kritisk observatör bör ställa sig är dock om detta är ett spel för galleriet och i vilken mån EU värnar om europeiska jordbrukares väl och ve. De senaste årens protester i hela Europa talar sitt tydliga språk, något som Nya Tider återkommande har rapporterat om.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

maj 15, 2026

