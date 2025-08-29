Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer

”Braveheart” – skotsk flicka stod upp mot invandrares trakasserier med kniv och yxa

  • , 11:06
En film sprids där en 12-årig flicka hotar en invandrare med kniv och yxa i Dundee, Skottland, för att få honom att sluta följa efter och trakassera henne och hennes kompis samt storasyster. Enligt uppgift ska hennes storasyster kort dessförinnan ha misshandlats så illa av invandrare att hon hamnat på sjukhus. Flickan hyllas som en hjälte i sociala medier där hon kallas ”Dundee’s Braveheart”, samtidigt som systemmedierna ljuger och undanhåller information.

I filmen syns de två flickorna, enligt uppgift 12 år gamla (av vissa medier felaktigt beskrivna som 14) skrika till den invandrare som filmar dem att han ska låta dem vara ifred och sluta trakassera dem. Den mer kortvuxna av dem drar till sist fram en kniv och en yxa och hotar invandraren med dem. Flickorna talar med tung skotsk brytning och är uppenbart skrämda, men vad de ropar är bland annat:

– Don’t fucking touch me, I’m fucking 12!

– You’re fucking battering kids… You’re fucking kid bashers!

– Don’t touch us!

Alltså på svenska: ”Rör mig inte för helvete, jag är 12! Ni misshandlar för fan barn… ni är jävla barnmisshandlare! Rör oss inte!”

Nästan alla som sett klippet har uppfattat det som att invandraren följer efter flickorna med kameran och trakasserar dem, och det har även spridits uppgifter om att hennes syster tidigare blivit misshandlad av invandrare. Utifrån den information som finns tillgänglig tycks detta stämma, även om det av uppenbara orsaker är svårt att få fram säker information.

Flickan greps senare av polis.

Systemmedier ljuger för att skademinimera

Storbritannien kokar just nu av demonstrationer mot invandringen och motdemonstrationer mot ”fascism”, så händelsen kom olägligt för det politiska etablissemanget.

Invandringskritiska profiler tog upp fallet och lyfte fram flickan som modig, samtidigt som man undrade hur vuxensamhället svikit när 12-åringar känner sig tvungna att beväpna sig för att kunna freda sig. Även Elon Musk lyfte fram videoklippet.

Således tycks systemmedierna ha gått in för att skademinimera. Daily Mail skrev en lång artikel där den filmande invandraren, 21-årige Fatos Ali Dumana, fick förklara hur det i själva verket varit han som blev påhoppad av flickan och kallad ”jävla invandrare”. Inte bara fick Dumana breda ut sig utan kritiska frågor, utan det hela lyftes fram som ”sanningen” om fallet utan att man talat med den andra sidan.

Det uppger sig däremot medborgarjournalistkontot Aesthetica ha gjort. Närmare bestämt ska den som skriver där ha talat med mamman till en av flickorna, 12-åriga Mayah, och fått följande berättat för sig:

”Ja. Vad som hände var att flickorna var ute och bara gick och mannen på filmen sade saker till Lola (den yngre flickan), kallade henne sexig och andra kommentarer, sedan började flickorna säga åt den här mannen att lämna dem ifred och sluta följa efter dem och fälla sexuella kommentarer om dem. Efter det kom mannens syster (också med på filmen) runt hörnet och attackerade Ruby (den äldre systern), drog henne i håret, släpade henne på marken, började slå henne, sedan sparkade både mannen och kvinnan henne i huvudet när hon låg ner. Vid den tidpunkten ringde min dotter (Mayah) polisen så mina döttrars redogörelse efter det är lite suddig. Men det är då Lola drar fram vapnen för att försvara Ruby. Efter det kom mannen tillbaka och spelade in för att se till att hon visade vapnen för kameran och trakasserade henne. Ruby lades in på sjukhuset efter attacken med en svår hjärnskakning, en bula stor som en tennisboll i bakhuvudet och många skrapsår.”

Orsaken till att Lola hade vapnen med sig ska enligt uppgifter i sociala medier ha varit tidigare trakasserier från invandrare. Polisen hävdar att detta är osant men har inte gett några andra förklaringar.

…men avslöjas av privata grävare

Andra medborgare har grävt fram ett antal foton, klipp och kommentarer från Fatos Ali Dumanas sociala medier som ger en helt annan bild än den systemmedierna gett – genom att enbart publicera bilder från hans bröllop och andra sammanhang där han ser ut som en skötsam individ.

Mediebilden av Fatos Ali Dumana.

I de klipp och foton från bland annat hans Instagramkonto, som medborgarna lyfter fram på bland annat X, kan man istället se Fatos, som själv uppger sig vara zigenare från Bulgarien, odla en image som cool ”gangster” och bland annat sitta och räkna högar av kontanter. Han kallar sig själv en ”Gypsy gangster man”, en zigenargangster.

 

”I valet mellan att tro på en 14-årig uppenbarligen vettskrämd flicka och denne underbare man, som bara råkar bete sig som en hallick, borde du naturligtvis tro på den ’självutnämnde zigenargangsterns’ version, inte på barnet som försvarat sig själv och sin syster”, lyder ett sarkastiskt inlägg på X.

Händelsen har fått enorm spridning i sociala medier och även tagits upp av kända Youtube-profiler, samtidigt som systemmedier ända borta i Indien ställt sig på den självutnämnde ”zigenargangsterns” sida.

”Lola”, 12-åringen som vågade försvara sig och de sina, har snabbt gett upphov till mängder av memer och blivit en symbol för motstånd mot invandringen. Med tanke på att hennes ansikte redan finns i både sociala medier och i större medier som New York Post har vi valt att inte censurera bilderna.

 

Dela artikeln
  • , 11:06

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

augusti 29, 2025

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Så kapades Svenska kyrkan
Recensioner
Claes Lindh:

Så kapades Svenska kyrkan

🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.

av Claes Lindh
augusti 22, 2025

Kultur

Guldbaggegalans förfall
Kultur
Henrik Scheutz:

Guldbaggegalans förfall

🟠 KULTUR Guldbaggegalan har länge varit något jag har sett fram emot och njutit av, att först se filmstjärnor anlända på röda mattan och sedan följa prisutdelningen med spänning, ledd av en rolig konferencier. Numera är det dessvärre plågsamt att se den, bland annat på grund av vulgärt språk och politisk propaganda. Den första och sista delen leddes i år av okända afrikaner som hade ett vulgärt språk, med uttryck som ”What the fuck!”

av Henrik Scheutz
juni 9, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT15web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.