BRICS och USA – Nya steg mot en bipolär världsordning

BRICS-ländernas årliga toppmöte hölls i år i Rio de Janeiro i Brasilien den 6–7 juli. Mötet föregicks av flera månaders möten inriktade på olika områden, allt från energi, antiterro­rism och ungdomsfrågor till AI, vac­cin och sport.

Sedan förra året består BRICS kär­na av tio länder, med Brasilien som ordförandeland under 2025. De tio medlemsländerna omfattar cirka 48 procent av jordens befolkning (2025) och ungefär 40 procent av världens samlade BNP.

BRICS huvudfråga har varit att bygga ett aktivt samarbete i första hand genom handel men också inom en rad andra viktiga områden mel­lan självständiga länder, utan att sätta upp politiska krav. Syftet är att skapa goda förutsättningar för ut­veckling i länder som vill se en mer ömsesidigt nyttig utveckling av han­delsrelationer, ekonomi och sociala frågor. Man arbetar också för att göra de internationella mötesplat­serna på det ekonomiska området, som WTO, IMF och Världsbanken till mer öppna institutioner. Man vill ha mer inflytande för de länder som representerar ”det globala syd”, vil­ket slarvigt brukar definieras som utvecklingsländer på det södra halv­klotet. Men här finns utvecklings­länder i Central-och Latinamerika, Asien, Afrika och Oceanien.

Det innebär bland annat att man vill öka inflytandet i de internatio­nella organisationerna för till ex­empel de afrikanska länderna och andra länder i mindre utvecklade re­gioner. Samtidigt har de tongivande länderna i BRICS; Kina, Indien, Ryss­land och Brasilien, stor potential att utvecklas ekonomiskt.

En helt central del i orsakska­talogen till varför BRICS bildades är USA:s dominerande ställning i världshandeln och den amerikanska dollarns makt i egenskap av reserv­valuta. De aktuella länderna har till­sammans potential att utmana USA:s roll i dessa avseenden och det är ock­så det man försöker att göra. BRICS-länderna vänder sig bland annat mot att de tre tongivande internationella ekonomiska organisationerna, som IMF, WTO och Världsbanken, har en politisk dimension i sina villkor för att stödja utvecklingsländers eko­nomiska utveckling och att makten över dessa organisationer koncentreras till de stora västekonomierna i alltför stor utsträckning.

BRICS har därför etablerat New Developement Bank, NDB, som i huvudsak har samma uppgift som Världsbanken, men utan politiska krav för att bevilja lån. NDB har inte heller några synpunkter på vilka projekt man kan stötta, på annat sätt än de rent finansiella. Det är upp till det enskilda medlemslandet att av­göra vad man anser vara viktigast att satsa på. Lån till stater från tradi­tionella källor, till exempel IMF och Världsbanken, är inte sällan förknip­pade med politiska krav, till exempel ”nyliberala” reformer av olika slag. Situationen uppfattas som en på­tvingad politisk inriktning av många utvecklingsländer som inte delar de värderingar som ligger i sådana krav. Det är därför en av de grund­läggande faktorerna i att många län­der i det globala syd söker sig andra vägar för att finansiera viktiga in­vesteringar än att ge vika för sådana villkor.

NDB bildades 2015 och har på tio år nått upp till 39 miljarder dollar i utlånat kapital, enligt uppgifter på sin webbplats. Man kan än så länge inte riktigt mäta sig mot IMF, som totalt redovisar ett utlånat kapital på drygt 172 miljarder dollar den 15 augusti i år. NDB har därmed utveck­lat ungefär samma ekonomiska bas som IMF hade 1984, 40 år efter det att man bildades. Demokratiskt har NDB ett annat upplägg än Världsban­ken, genom att varje medlem har en röst i styrningen av banken.

För att få tillgång till finansiering från NDB behöver ett land vara med­lem i banken, men man måste inte vara en BRICS-medlem. Villkoret för att ett land skall kunna bli medlem i NDB är bara att man är medlem i FN. Det är notabelt att alla tio BRICS-länderna inte är medlemmar i NDB och att två NDB-länder inte är med­lemmar i BRICS.

Det senaste landet som anslutit sig till NDB är Colombia, som valt att vända sig till NDB efter de höga tulltariffer som införts på import från Colombia till USA. Ansökan om anslutning lämnades till NDB:s sty­relseordförande Dilma Rousseff vid ett möte i Shanghai i maj i år och an­slutningen bekräftades den 20 juni. Colombia har också planer på att an­sluta sig till BRICS, liksom Uruguay.

Det är också intressant att konsta­tera att Kina och vissa andra länder i Asien har dragit en rejäl vinstlott genom de handelsavtal och villkor som förhandlats fram av WTO. USA har länge kritiserat detta förhållande och har valt att inte betala sin avgift till WTO sedan 2023. Amerikanerna har också pratat om att helt lämna USA beslutat att införa extra straff­tullar på 25 procent, utöver de 25 procent som infördes den 1 augusti, på all import från Indien med start från och med den 27 augusti.

Samtidigt som USA trycker på hårt för att tvinga Indien till eftergifter i sin inställning till handeln med Ryss­land, pågår förhandlingar om ett nytt handelsavtal mellan USA och Indien. Relationen mellan de två länderna har dock blivit ganska så frostig på grund av Trumps ”bestraffning”. Det har också framkommit att Trump ge­nerellt har för avsikt att ”trycka till” länder som är med i BRICS.