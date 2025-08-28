Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
BRICS-möte 2025. Brasiliens president Lula da Silva (mitten) hälsar välkommen till BRICS-toppmötet i Rio de Janeiro den 6–7 juli i år. Mötet var det 17:e årliga toppmötet sedan BRICS bildades 2009. Organisationen omfattar numera tio länder och ytterligare aspiranter väntar på möjligheten att ansluta sig. Stillbild: SABC News

BRICS och USA – Nya steg mot en bipolär världsordning

  • , 16:05
EKONOMI
Alltmer tyder på att vi närmar oss en mer utvecklad bipolär – inte multipolär – världsordning. De stora institutioner som använts för att bygga den ekonomiska världsordning vi vant oss vid ser ut att hamna i skottgluggen när ett expanderande BRICS-samarbete kolliderar med USA:s ambition att leda världen. BRICS fortsätter också att bygga alternativa lösningar för de funktioner som krävs för en fungerande världshandel. Mitt i denna situation får vi ett handelskrig med höga tulltariffer som vapen.

BRICS-ländernas årliga toppmöte hölls i år i Rio de Janeiro i Brasilien den 6–7 juli. Mötet föregicks av flera månaders möten inriktade på olika områden, allt från energi, antiterro­rism och ungdomsfrågor till AI, vac­cin och sport.

Sedan förra året består BRICS kär­na av tio länder, med Brasilien som ordförandeland under 2025. De tio medlemsländerna omfattar cirka 48 procent av jordens befolkning (2025) och ungefär 40 procent av världens samlade BNP.

BRICS huvudfråga har varit att bygga ett aktivt samarbete i första hand genom handel men också inom en rad andra viktiga områden mel­lan självständiga länder, utan att sätta upp politiska krav. Syftet är att skapa goda förutsättningar för ut­veckling i länder som vill se en mer ömsesidigt nyttig utveckling av han­delsrelationer, ekonomi och sociala frågor. Man arbetar också för att göra de internationella mötesplat­serna på det ekonomiska området, som WTO, IMF och Världsbanken till mer öppna institutioner. Man vill ha mer inflytande för de länder som representerar ”det globala syd”, vil­ket slarvigt brukar definieras som utvecklingsländer på det södra halv­klotet. Men här finns utvecklings­länder i Central-och Latinamerika, Asien, Afrika och Oceanien.

Det innebär bland annat att man vill öka inflytandet i de internatio­nella organisationerna för till ex­empel de afrikanska länderna och andra länder i mindre utvecklade re­gioner. Samtidigt har de tongivande länderna i BRICS; Kina, Indien, Ryss­land och Brasilien, stor potential att utvecklas ekonomiskt.

En helt central del i orsakska­talogen till varför BRICS bildades är USA:s dominerande ställning i världshandeln och den amerikanska dollarns makt i egenskap av reserv­valuta. De aktuella länderna har till­sammans potential att utmana USA:s roll i dessa avseenden och det är ock­så det man försöker att göra. BRICS-länderna vänder sig bland annat mot att de tre tongivande internationella ekonomiska organisationerna, som IMF, WTO och Världsbanken, har en politisk dimension i sina villkor för att stödja utvecklingsländers eko­nomiska utveckling och att makten över dessa organisationer koncentreras till de stora västekonomierna i alltför stor utsträckning.

BRICS har därför etablerat New Developement Bank, NDB, som i huvudsak har samma uppgift som Världsbanken, men utan politiska krav för att bevilja lån. NDB har inte heller några synpunkter på vilka projekt man kan stötta, på annat sätt än de rent finansiella. Det är upp till det enskilda medlemslandet att av­göra vad man anser vara viktigast att satsa på. Lån till stater från tradi­tionella källor, till exempel IMF och Världsbanken, är inte sällan förknip­pade med politiska krav, till exempel ”nyliberala” reformer av olika slag. Situationen uppfattas som en på­tvingad politisk inriktning av många utvecklingsländer som inte delar de värderingar som ligger i sådana krav. Det är därför en av de grund­läggande faktorerna i att många län­der i det globala syd söker sig andra vägar för att finansiera viktiga in­vesteringar än att ge vika för sådana villkor.

NDB 10 år. National Development Bank (NDB) firade jubileum och noterade att man uppnått 39 miljarder dollar i utlånat kapital. NDB är en direkt konkurrent till Världsbanken IMF, dock utan politiska pekpinnar. Foto: BRICS

 

NDB bildades 2015 och har på tio år nått upp till 39 miljarder dollar i utlånat kapital, enligt uppgifter på sin webbplats. Man kan än så länge inte riktigt mäta sig mot IMF, som totalt redovisar ett utlånat kapital på drygt 172 miljarder dollar den 15 augusti i år. NDB har därmed utveck­lat ungefär samma ekonomiska bas som IMF hade 1984, 40 år efter det att man bildades. Demokratiskt har NDB ett annat upplägg än Världsban­ken, genom att varje medlem har en röst i styrningen av banken.

För att få tillgång till finansiering från NDB behöver ett land vara med­lem i banken, men man måste inte vara en BRICS-medlem. Villkoret för att ett land skall kunna bli medlem i NDB är bara att man är medlem i FN. Det är notabelt att alla tio BRICS-länderna inte är medlemmar i NDB och att två NDB-länder inte är med­lemmar i BRICS.

Det senaste landet som anslutit sig till NDB är Colombia, som valt att vända sig till NDB efter de höga tulltariffer som införts på import från Colombia till USA. Ansökan om anslutning lämnades till NDB:s sty­relseordförande Dilma Rousseff vid ett möte i Shanghai i maj i år och an­slutningen bekräftades den 20 juni. Colombia har också planer på att an­sluta sig till BRICS, liksom Uruguay.

Det är också intressant att konsta­tera att Kina och vissa andra länder i Asien har dragit en rejäl vinstlott genom de handelsavtal och villkor som förhandlats fram av WTO. USA har länge kritiserat detta förhållande och har valt att inte betala sin avgift till WTO sedan 2023. Amerikanerna har också pratat om att helt lämna USA beslutat att införa extra straff­tullar på 25 procent, utöver de 25 procent som infördes den 1 augusti, på all import från Indien med start från och med den 27 augusti.

Donald Trump införde den 1 augusti 25-procentiga tulltariffer på varor som importeras till USA från Indien, och den 27 augusti återigen 25 procent på det. Detta som straff för att Indien handlar med Ryssland och bland annat köper vapen därifrån. Indien har reagerat kraftfullt och sagt att man inte kommer att böja sig, men samtidigt är USA dess största handelspartner och man behöver också få in dollar regelbundet. Foto: Vita huset

 

Samtidigt som USA trycker på hårt för att tvinga Indien till eftergifter i sin inställning till handeln med Ryss­land, pågår förhandlingar om ett nytt handelsavtal mellan USA och Indien. Relationen mellan de två länderna har dock blivit ganska så frostig på grund av Trumps ”bestraffning”. Det har också framkommit att Trump ge­nerellt har för avsikt att ”trycka till” länder som är med i BRICS.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 16:05

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Olle Felten

Fd ledamot av Riksdagens skatteutskott och Riksbanksfullmäktige
augusti 28, 2025

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Så kapades Svenska kyrkan
Recensioner
Claes Lindh:

Så kapades Svenska kyrkan

🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.

av Claes Lindh
augusti 22, 2025

Kultur

Guldbaggegalans förfall
Kultur
Henrik Scheutz:

Guldbaggegalans förfall

🟠 KULTUR Guldbaggegalan har länge varit något jag har sett fram emot och njutit av, att först se filmstjärnor anlända på röda mattan och sedan följa prisutdelningen med spänning, ledd av en rolig konferencier. Numera är det dessvärre plågsamt att se den, bland annat på grund av vulgärt språk och politisk propaganda. Den första och sista delen leddes i år av okända afrikaner som hade ett vulgärt språk, med uttryck som ”What the fuck!”

av Henrik Scheutz
juni 9, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT15web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.