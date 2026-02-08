BRICS-samarbetet tuffar vidare – Indien tar över ledarskapet 2026

En särskilt viktig del i arbetet med att frigöra sig från Västs strukturer är att kunna han­tera mellanstatlig handel i lokala valutor. Man agerar också för att knyta samman olika lokala digi­tala valutor i en gemensam avveck­lingstjänst. Om och när man lyckas fullfölja en sådan funktion, kommer hela världen att påverkas. Man vet inte vart det tar vägen men man kan vara säker på att det händer saker som påverkar relationer mel­lan stater över hela världen i BRICS. Det finns dock en tydlig ambition i det indiska ordförandeskapet att få till stånd en fastare ordning för att kunna lansera en BRICS-gemensam möjlighet att betala digitalt inom samverkansområdet.

Indiens ordförandeskap för BRICS under 2026 sätter Indien i centrum under en mycket känslig och viktig brytpunkt i den multilaterala världs­ordningen, där vi är på god väg att närma oss en bipolär ordning där två stora krafter agerar i olika rikt­ningar. Det kommer att krävas både styrka och finess för att navigera rätt i den utvecklingsprocessen.

För att kunna kanalisera olika in­tressen i det internationella samspe­let, inte minst som ordförandeland i BRICS 2026, har Indien agerat kraft­fullt för att bygga allt djupare rela­tioner med samtliga medlemsländer i organisationen. Inte minst visar Indiens premiärminister Narendra Modi sitt starka intresse för sam­verkan och utveckling på den afri­kanska kontinenten, när han under de sista månaderna 2025 reste runt och besökte såväl medlemsländer i BRICS som andra länder med intres­se för en bredare samverkansbas.

Narendra Modis Afrikaturné upp­fattades internationellt som ett ut­tryck för en allt starkare koppling med länderna i det globala syd. In­diens tydliga markering av att man är en central aktör i BRICS-samarbetet har uppfattats som ett internatio­nellt statement om att Indien är en självständig nation med ett starkt intresse för mänsklig utveckling som prioriterar förtroende, utveckling och ömsesidig respekt. Det är också en signal om Indiens beslutsamhet om att stå för sin övertygelse, trots politiskt och ekonomiskt tryck från USA.

Indiens ordförandeskap i BRICS innebär också att man blir värd för BRICS topp­möte sensommaren 2026. Att i det geopolitiska läge världen befinner sig i, agera som Indien gjort och stå värd för den expande­rande geopolitiska kraft som BRICS utgör, visar att det finns en styrka i det indiska ordförandeskapet och en vilja att ta på sig ledarskapet i det globala syd, som ligger bortom på­tryckningsförsök och tulltariffer.

En ny världsordning växer fram

Eftersom vi under ett antal decen­nier har vant oss vid att det är USA och västvärlden som satt ramarna för hur världsekonomin och samspe­let mellan olika intressen skall kana­liseras, riskerar vi att nu se den nya utvecklingen som en fara. Vad det egentligen handlar om är att fram­tida problem måste väga samman flera olika intresseinriktningar inom en rad olika områden, inte minst på det finansiella området, men också på områden som demokrati och in­ternationell samverkan.

Man kan se Västs sanktionspoli­tik mot Ryssland som en av de fak­torer som drivit fram en vändpunkt i världspolitiken. Den multilaterala ordningen har delvis vänts till ett slags kaos på grund av stormaktsrivaliteter. Multilateralismens, i grunden positiva, anda utmanas av växande intressekonflikter, där BRICS har kommit att bli ett försök till att hantera gentemot Väst mot­stridiga intressen i olika avseenden.

Man kan se USA:s – som det upp­fattas tämligen bryska och ibland ar­roganta – hållning till denna utveck­ling som en bekräftelse på att det är en nödvändig omstrukturering i det internationella umgänget mellan världens länder, där fler hellre är med och sätter agendan än att pas­sivt följa en given linje. Många län­der har de senaste decennierna höjt levnadsstandarden för sina respekti­ve befolkningar och man kan förstå att det finns en, berättigad, förvän­tan att närma sig en situation där man betraktas som jämbördiga med västländerna i fråga om levnads­standard och utveckling i allmänhet. Samtidigt har man helt olika kultu­rella preferenser, som man inte vill byta ut mot det som man ofta upp­fattar som liberal dekadens i många västländer.

När västländer med USA och, inte minst, EU i spetsen inte är beredda att anpassa sin politik till dessa nya förutsättningar, är det en helt na­turlig utveckling att det byggs en motkraft, vilket vi nu alltså börjar se i den snabbt expanderande ut­vecklingen av BRICS-samarbetet. På bara några år har man gått från fem medlemmar till elva, och ytterligare minst ett tjugotal står på kö för att vinna inträde i det nya sammanhanget. Än viktigare är nog trots allt att samarbetet mellan dessa län­der blir allt bredare men också djupare på flera områden.

BRICS har som organisation betraktats med en närmast ned­låtande attityd från västländerna alltsedan den ursprungliga gruppen lanserades 2007. Det kan nu finnas goda skäl till att ta en närmare titt på vad denna samverkan kan komma att få för betydelse i det internatio­nella samspelet under kommande år.

Flera internationella bedömare har på senare tid lyft frågan om multilateralismens tillbakagång, till förmån för en bi-eller multipolär ordning, där två eller flera grupper av länder samverkar utifrån olika intressen. Det blir en utmaning för det befintliga systemet att hantera en sådan utveckling, därför att man då måste väga samman olika mål och inriktningar på den globala arenan. Att BRICS kommer att bli en reell kraft att räkna med i detta sammanhang behöver man inte tvivla på. Organisationen har kom­mit tillräckligt långt i sin utveckling för att övriga världen, och då främst den västdominerade ordningen, inte längre kan ignorera dess intressen.

En central fråga i detta samman­hang är den finansiella styrka som länderna kan visa upp i förhållande till USA och den amerikanska valu­tan, USD. Totalt representerar BRICS-länderna idag cirka 54 procent av jordens befolkning och närmare 34 procent av den globala ekonomin.

De geopolitiska förutsättningarna för Indiens ordförandeskap i BRICS har definierats som både en utma­ning och en möjlighet för Indien, att styra BRICS mot en stärkt global po­sition och ett öppet erkännande från västländerna, under sitt ordförande­skap i år.

Prioriteringar för Indiens presidentskap

Indien har satt som motto för sitt ord­förandeskap i BRICS 2026, att ”Bygga motståndskraft och innovation för samarbete och hållbarhet”. Den idé om ”mänskligheten först”, som In­dien drivit inom G20-gruppen, i kon­trast till USA:s ”America first”, ser ut att bli tongivande under året. Man har också aviserat åtgärder för att motverka enskilda länders försök att ”vapenisera handel, teknik och kri­tiska mineraler”. Grunden till detta känner vi igen från ständiga rappor­ter om tullfrågor och försörjnings­trygghet för olika industrisektorer över hela världen, de senaste åren. I detta sammanhang har Indien mar­kerat att man avser att fortsätta att agera för en reformering av de be­fintliga internationella institutioner som idag styr det globala samspelet mellan länder. Detta i kontrast till USA, som i stället valt att lämna de or­ganisationer man inte sympatiserar med.

Under Brasiliens ordförandeskap i BRICS förra året lades en relativt stor vikt vid arbetet med klimatföränd­ringar och finansieringen av åtgär­der för att minska klimatpåverkan i olika länder. Indien har aviserat att man kommer att prioritera ”klimat­rättvisa, rättvis energiomställning samt att stärka klimatfinansieringen för det globala syd”, där ordet rättvi­sa ska utläsas som att man inte kom­mer att acceptera att klimatåtgärder urholkar ländernas konkurrenskraft eller levnadsstandard. Indien har också ansökt om att få arrangera klimattoppmötet COP33 år 2028, där man har för avsikt att försöka styra om arbetet med klimatfrågan så att det inte bara är specifika utsläpps­mål som prioriteras. I stället vill man agera för en utvecklingscentrerad klimatpolitik, som utgår från varje lands faktiska förutsättningar. Det borde, inom parentes sagt, vara en intressant väg för Sverige att anam­ma, eftersom vi, objektivt sett, redan har en nettonollsituation för utsläpp av växthusgaser i Sverige.

Så här i början av Indiens ordfö­randeskap har det ändå utkristallise­rats viktiga frågor som det finns all anledning att vara uppmärksam på framöver.