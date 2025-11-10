Britterna får kvinnlig ärkebiskop – kyrksplittring hotar

Den nya ärkebiskopen heter Sarah Mullally och har hit­tills varit biskop i London.

Den anglikanska kyrkan är från början kyrkan i England, den kyrka som uppstod då Henrik VIII på 1530-talet bröt med katolska kyrkan i Rom och gjorde sig själv till den eng­elska kristenhetens överhuvud.

Den anglikanska kyrkan återfinns dock inte bara på brittiska öarna. Ka­nada och Australien har egna angli­kanska kyrkor. Förenta staterna har sin; den så kallade ”episkopala” kyr­kan. Flera tidigare brittiska kolonier i Afrika har sina, bland andra Nige­ria och Kenya. Det finns också en anglikansk kyrka för ”Södra Indien”.

De anglikanska kyrkorna i värl­den har på senare år utvecklats åt olika håll, särskilt i fråga om det man har kallat en liberalisering av teo­logi och liturgi, alltså gudstjänstliv. Många av de anglikanska kyrkorna, särskilt de i Väst, har accepterat och infört ”liberala” ändringar i liturgin: kvinnliga präster och biskopar, sam­manvigning av två män eller ”klima­träddning”. Men alla anglikaner har inte blivit liberala. Särskilt kyrkorna i Afrika har visat sig ovilliga att godta och släppa in liberalistisk teologi och liturgi.

Öppen opposition mot liberalis­men framträdde 2008. Ett antal kri­tiska anglikanska kyrkor, framför allt i det som tidigare var tredje värl­den, sammanträdde då och bildade GAFCON, en global international för anglikanska kyrkor som inte godtar liberaliseringen.