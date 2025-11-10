Britterna får kvinnlig ärkebiskop – kyrksplittring hotar

Den nya ärkebiskopen heter Sarah Mullally och har hittills varit biskop i London.
Den anglikanska kyrkan är från början kyrkan i England, den kyrka som uppstod då Henrik VIII på 1530-talet bröt med katolska kyrkan i Rom och gjorde sig själv till den engelska kristenhetens överhuvud.
Den anglikanska kyrkan återfinns dock inte bara på brittiska öarna. Kanada och Australien har egna anglikanska kyrkor. Förenta staterna har sin; den så kallade ”episkopala” kyrkan. Flera tidigare brittiska kolonier i Afrika har sina, bland andra Nigeria och Kenya. Det finns också en anglikansk kyrka för ”Södra Indien”.
De anglikanska kyrkorna i världen har på senare år utvecklats åt olika håll, särskilt i fråga om det man har kallat en liberalisering av teologi och liturgi, alltså gudstjänstliv. Många av de anglikanska kyrkorna, särskilt de i Väst, har accepterat och infört ”liberala” ändringar i liturgin: kvinnliga präster och biskopar, sammanvigning av två män eller ”klimaträddning”. Men alla anglikaner har inte blivit liberala. Särskilt kyrkorna i Afrika har visat sig ovilliga att godta och släppa in liberalistisk teologi och liturgi.
Öppen opposition mot liberalismen framträdde 2008. Ett antal kritiska anglikanska kyrkor, framför allt i det som tidigare var tredje världen, sammanträdde då och bildade GAFCON, en global international för anglikanska kyrkor som inte godtar liberaliseringen.