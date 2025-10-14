Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
”Digitalt ID blir slutet för friheten”, skanderade en upprörd talare under Labours partikongress i Liverpool. Infälld: GB News intervjuar en lantbrukare som deltog på protesten mot digitala ID-handlingar. Stillbilder: The Independent, GB News

Britternas motstånd mot digitalt ID växer – protester vid Labours kongress

  • , 07:43
UTRIKES
Motståndet mot digitala ID-handlingar har länge funnits i Storbritannien, men växer nu kraftigt sedan den impopuläre premiärministern Keir Starmer lagt fram ett formellt förslag om detta. När Labour samlades till partikongress sista helgen i september möttes de av protester utanför, i vad som blivit ännu en belastning för en redan kollapsande regering.

Helgen den 27–28 september samlades det brittiska socialdemokratiska re­geringspartiet Labour för partikongress i Liver­pool i nordvästra England. Förutom en rad propalestinska manifestatio­ner samlades hundratals britter på söndagen för att protestera mot ett nytt förslag från premiärminister Keir Starmer om digitala ID-hand­lingar.

Exempel på digitalt ID.

 

Enligt Irish Times rörde det sig om 300–400 demonstranter, som be­skrevs som ”högerextrema”. De bar plakat mot digitala ID-handlingar, ro­pade slagord mot massinvandringen och viftade med brittiska och engel­ska flaggor – symboler som under sommaren blivit förknippade med motståndet mot den politiska eliten i Storbritannien.

Samtidigt visar ett inslag från den konservativa tv-kanalen GB News ett bredare deltagande än vad Irish Ti­mes rapporterade. Där syns alltifrån bönder till bikers i demonstrations­tåget – ett mer folkligt präglat mot­stånd mot digitala ID-handlingar och Labour-regeringens politik.

Missnöjet med Starmer stärker motståndet mot digitalt ID

Trots att de digitala ”BritCards” marknadsförs som ett sätt att komma åt illegala invandrare, är förslaget väldigt impopulärt bland britterna – inte minst just invandringsmotstån­darna. Regeringen påstår att det inte ska bli obligatoriskt att visa upp ett digitalt ID. Men i praktiken blir det mycket svårt att arbeta utan, efter­som alla arbetsgivare enligt förslaget måste kontrollera digitalt ID vid nya anställningar.

Keir Starmer, premiärminister, pekas personligen ut som ansvarig i Big Brother Watchs kampanj ”no2digitalid”. Den impopuläre premiärministerns starka koppling till förslaget har stärkt motståndet mot digitala ID-handlingar ytterligare. Grafik: Big Brother Watch

 

Enligt The Guardians rapporte­ring om demonstrationen blev mot­ståndet mot digitala ID-handlingar ännu starkare efter att regeringen presenterat ett formellt förslag den 25 september – inte minst då det numera förknippas med den svårt impopuläre Starmer. Tidningen be­skriver det som en slags ”omvänd kung Midas-effekt” då opinions­mätningar visar att 53 procent av britterna var positiva till digitala ID-handlingar i juni medan en mätning som gjordes efter att förslaget pre­senterats visade att stödet bara lig­ger på 31 procent. Samma mätning visade att 45 procent är emot försla­get och 32 procent är starkt emot. Dessutom hade hela 2,6 miljoner britter undertecknat en namnin­samling mot digitala ID-handlingar bara fem dagar efter att regeringen presenterat sitt förslag.

Sårbart system med massiv övervakning

Den brittiska fri- och rättighetsorga­nisationen Big Brother Watch varnar för att en omfattande digitalisering av persondata skulle bli ett ”smör­gåsbord” för hackare och främman­de makter som utnyttjar systemets oundvikliga säkerhetsluckor. Dess­utom konstaterar organisationen att Storbritannien går in i en ”ny era av massövervakning” om regeringens förslag blir verklighet.

”Detta system skulle i grunden förändra vår relation till staten och förvandla Storbritannien till ett ’visa dina papper, tack’-samhälle”, skriver Big Brother Watch på sin hemsida.

Under söndagens protest var det också tydligt att förtroendet för Star­mers regering är väldigt lågt och att idén om att digitala ID-handlingar på något sätt skulle motverka illegal in­vandring inte har accepterats.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 07:43

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

oktober 14, 2025

Relaterat

Läs även:

Trump hyllas – alla i gisslan fria

Trump hyllas – alla i gisslan fria

av Karl Björkman
oktober 13, 2025

🟠 UTRIKES Den amerikanske presidenten Donald Trump reste till Israel under måndagen och fick omfattande hyllningar för sin inblandning i det fredsavtal som lett till att Hamas släppte de sista israeliska gisslan, totalt 20 israeler som nu återförts till sina familjer.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT19web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.