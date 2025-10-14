Britternas motstånd mot digitalt ID växer – protester vid Labours kongress

Helgen den 27–28 september samlades det brittiska socialdemokratiska re­geringspartiet Labour för partikongress i Liver­pool i nordvästra England. Förutom en rad propalestinska manifestatio­ner samlades hundratals britter på söndagen för att protestera mot ett nytt förslag från premiärminister Keir Starmer om digitala ID-hand­lingar.

Enligt Irish Times rörde det sig om 300–400 demonstranter, som be­skrevs som ”högerextrema”. De bar plakat mot digitala ID-handlingar, ro­pade slagord mot massinvandringen och viftade med brittiska och engel­ska flaggor – symboler som under sommaren blivit förknippade med motståndet mot den politiska eliten i Storbritannien.

Samtidigt visar ett inslag från den konservativa tv-kanalen GB News ett bredare deltagande än vad Irish Ti­mes rapporterade. Där syns alltifrån bönder till bikers i demonstrations­tåget – ett mer folkligt präglat mot­stånd mot digitala ID-handlingar och Labour-regeringens politik.

Missnöjet med Starmer stärker motståndet mot digitalt ID

Trots att de digitala ”BritCards” marknadsförs som ett sätt att komma åt illegala invandrare, är förslaget väldigt impopulärt bland britterna – inte minst just invandringsmotstån­darna. Regeringen påstår att det inte ska bli obligatoriskt att visa upp ett digitalt ID. Men i praktiken blir det mycket svårt att arbeta utan, efter­som alla arbetsgivare enligt förslaget måste kontrollera digitalt ID vid nya anställningar.

Enligt The Guardians rapporte­ring om demonstrationen blev mot­ståndet mot digitala ID-handlingar ännu starkare efter att regeringen presenterat ett formellt förslag den 25 september – inte minst då det numera förknippas med den svårt impopuläre Starmer. Tidningen be­skriver det som en slags ”omvänd kung Midas-effekt” då opinions­mätningar visar att 53 procent av britterna var positiva till digitala ID-handlingar i juni medan en mätning som gjordes efter att förslaget pre­senterats visade att stödet bara lig­ger på 31 procent. Samma mätning visade att 45 procent är emot försla­get och 32 procent är starkt emot. Dessutom hade hela 2,6 miljoner britter undertecknat en namnin­samling mot digitala ID-handlingar bara fem dagar efter att regeringen presenterat sitt förslag.

Sårbart system med massiv övervakning

Den brittiska fri- och rättighetsorga­nisationen Big Brother Watch varnar för att en omfattande digitalisering av persondata skulle bli ett ”smör­gåsbord” för hackare och främman­de makter som utnyttjar systemets oundvikliga säkerhetsluckor. Dess­utom konstaterar organisationen att Storbritannien går in i en ”ny era av massövervakning” om regeringens förslag blir verklighet.

”Detta system skulle i grunden förändra vår relation till staten och förvandla Storbritannien till ett ’visa dina papper, tack’-samhälle”, skriver Big Brother Watch på sin hemsida.

Under söndagens protest var det också tydligt att förtroendet för Star­mers regering är väldigt lågt och att idén om att digitala ID-handlingar på något sätt skulle motverka illegal in­vandring inte har accepterats.