Britternas motstånd mot digitalt ID växer – protester vid Labours kongress

Helgen den 27–28 september samlades det brittiska socialdemokratiska regeringspartiet Labour för partikongress i Liverpool i nordvästra England. Förutom en rad propalestinska manifestationer samlades hundratals britter på söndagen för att protestera mot ett nytt förslag från premiärminister Keir Starmer om digitala ID-handlingar.
Enligt Irish Times rörde det sig om 300–400 demonstranter, som beskrevs som ”högerextrema”. De bar plakat mot digitala ID-handlingar, ropade slagord mot massinvandringen och viftade med brittiska och engelska flaggor – symboler som under sommaren blivit förknippade med motståndet mot den politiska eliten i Storbritannien.
Samtidigt visar ett inslag från den konservativa tv-kanalen GB News ett bredare deltagande än vad Irish Times rapporterade. Där syns alltifrån bönder till bikers i demonstrationståget – ett mer folkligt präglat motstånd mot digitala ID-handlingar och Labour-regeringens politik.
Missnöjet med Starmer stärker motståndet mot digitalt ID
Trots att de digitala ”BritCards” marknadsförs som ett sätt att komma åt illegala invandrare, är förslaget väldigt impopulärt bland britterna – inte minst just invandringsmotståndarna. Regeringen påstår att det inte ska bli obligatoriskt att visa upp ett digitalt ID. Men i praktiken blir det mycket svårt att arbeta utan, eftersom alla arbetsgivare enligt förslaget måste kontrollera digitalt ID vid nya anställningar.
Enligt The Guardians rapportering om demonstrationen blev motståndet mot digitala ID-handlingar ännu starkare efter att regeringen presenterat ett formellt förslag den 25 september – inte minst då det numera förknippas med den svårt impopuläre Starmer. Tidningen beskriver det som en slags ”omvänd kung Midas-effekt” då opinionsmätningar visar att 53 procent av britterna var positiva till digitala ID-handlingar i juni medan en mätning som gjordes efter att förslaget presenterats visade att stödet bara ligger på 31 procent. Samma mätning visade att 45 procent är emot förslaget och 32 procent är starkt emot. Dessutom hade hela 2,6 miljoner britter undertecknat en namninsamling mot digitala ID-handlingar bara fem dagar efter att regeringen presenterat sitt förslag.
Sårbart system med massiv övervakning
Den brittiska fri- och rättighetsorganisationen Big Brother Watch varnar för att en omfattande digitalisering av persondata skulle bli ett ”smörgåsbord” för hackare och främmande makter som utnyttjar systemets oundvikliga säkerhetsluckor. Dessutom konstaterar organisationen att Storbritannien går in i en ”ny era av massövervakning” om regeringens förslag blir verklighet.
”Detta system skulle i grunden förändra vår relation till staten och förvandla Storbritannien till ett ’visa dina papper, tack’-samhälle”, skriver Big Brother Watch på sin hemsida.
Under söndagens protest var det också tydligt att förtroendet för Starmers regering är väldigt lågt och att idén om att digitala ID-handlingar på något sätt skulle motverka illegal invandring inte har accepterats.