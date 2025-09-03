Logga in
Graham Linehan på sjukhuset. Foto: Privat

Brittisk komiker gripen för skämt om transsexuella

  • , 18:13
UTRIKES
Graham Linehan, den irländske komikern och skaparen av TV-succéerna Father Ted, The IT Crowd och Black Books, greps den 2 september vid Heathrow-flygplatsen vid hemkomsten från en utlandsresa. Polisen grep honom misstänkt för att ha ”uppviglat till våld” genom en serie inlägg på X, rapporterar bland andra BBC. Författaren J K Rowling kallar gripandet ”totalitärt”.

Enligt Metropolitan Police greps Linehan ungefär klockan 13 på eftermiddagen av poliser från MPS Aviation Unit – beväpnade poliser som dock inte drog sina vapen. Han fördes till förhör och togs därefter till sjukhus då hans blodtryck hade skjutit i höjden. Han lät senare meddela från sjukhuset att han mådde bra efter omständigheterna och inte svävade i livsfara.

Inläggen som ledde till gripandet

De ifrågasatta inläggen, publicerade i april, uppmuntrade enligt myndigheterna till fysiska motåtgärder mot personer som identifierar sig som transsexuella. Två av de tre inläggen skrevs i anslutning till en bild från en demonstration för transsexuella. Det första: ”Ett foto man kan känna lukten av.” I det andra menade Graham att trans-rörelsen är ”kvinnohatare och homofober” och avslutade med att de kan dra åt helvete.

Skärmdump X

Det tredje inlägget handlar om transsexuella män som tränger sig in i utrymmen endast för kvinnor, som omklädningsrum. Linehan skrev: ”Om en trans-identifierad man befinner sig i ett utrymme för kvinnor begår han en våldsam, kränkande handling. Ställ till med en scen, ring polisen och om allt annat misslyckas, slå honom på bollarna.”

Skärmdump X

 

Reaktioner: ”totalitarism”, ”polisstat”

Storbritannien har under den senaste tiden präglats av allt mer öppet åsiktsförtryck och allt mer uppenbart dubbla måttstockar i rättsväsendet, som allt fler har reagerat mot – så till den grad att kritiken nu även kommer från stora medier och kända personer. Författaren J.K. Rowling fördömde det omedelbart på sociala medier:

”Vad f*n har det blivit av Storbritannien? Detta är totalitarism. Fullständigt bedrövligt.”

Även Elon Musk reagerade kritiskt och kallade Storbritannien för en ”polisstat”.

  • , 18:13

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

september 3, 2025

Elon Musk till storms mot brittiskt förtryck

Elon Musk till storms mot brittiskt förtryck

av Gunnar Hellgren
september 6, 2024

🟠 – Polischef hotar åtala miljardären för ”terrorbrott” Elon Musk har gått till storms mot Storbritanniens och särskilt premiärminister Keir Starmers dubbla måttstockar efter raskravallerna som inleddes den 29 juli. Den brittiska regeringen har fördömt Musks uttalanden och chefen för Scotland Yard hotar med att begära utlämning av Musk och andra amerikanska medborgare som ”sprider hat” så att de kan åtalas för terrorbrott.

