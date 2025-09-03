Brittisk komiker gripen för skämt om transsexuella

Enligt Metropolitan Police greps Linehan ungefär klockan 13 på eftermiddagen av poliser från MPS Aviation Unit – beväpnade poliser som dock inte drog sina vapen. Han fördes till förhör och togs därefter till sjukhus då hans blodtryck hade skjutit i höjden. Han lät senare meddela från sjukhuset att han mådde bra efter omständigheterna och inte svävade i livsfara.

Inläggen som ledde till gripandet

De ifrågasatta inläggen, publicerade i april, uppmuntrade enligt myndigheterna till fysiska motåtgärder mot personer som identifierar sig som transsexuella. Två av de tre inläggen skrevs i anslutning till en bild från en demonstration för transsexuella. Det första: ”Ett foto man kan känna lukten av.” I det andra menade Graham att trans-rörelsen är ”kvinnohatare och homofober” och avslutade med att de kan dra åt helvete.

Det tredje inlägget handlar om transsexuella män som tränger sig in i utrymmen endast för kvinnor, som omklädningsrum. Linehan skrev: ”Om en trans-identifierad man befinner sig i ett utrymme för kvinnor begår han en våldsam, kränkande handling. Ställ till med en scen, ring polisen och om allt annat misslyckas, slå honom på bollarna.”

Reaktioner: ”totalitarism”, ”polisstat”

Storbritannien har under den senaste tiden präglats av allt mer öppet åsiktsförtryck och allt mer uppenbart dubbla måttstockar i rättsväsendet, som allt fler har reagerat mot – så till den grad att kritiken nu även kommer från stora medier och kända personer. Författaren J.K. Rowling fördömde det omedelbart på sociala medier:

”Vad f*n har det blivit av Storbritannien? Detta är totalitarism. Fullständigt bedrövligt.”

Även Elon Musk reagerade kritiskt och kallade Storbritannien för en ”polisstat”.