Den stora vinnaren: Över stora delar av landet krossade Nigel Farages Reform UK de etablerade partierna, samtidigt som man gick från ingen representation till att bli näst största parti i både Skottland och Wales. Foto: Farage på Facebook

Brittisk majrevolution: Reform och Restore Britain körde över båda etablissemangspartierna i lokalvalen

UTRIKES
Reform UK gick starkt framåt i de engelska lokalvalen och tog över lokalstyren som i decennier varit självklara Labour- eller konservativa. Resultatet har brett tolkats som ett kraftigt underkännande av de etablerade partierna, som gjorde katastrofala val. Reforms modell visade sig fungera i vitt skilda delar av England – utom i Great Yarmouth, där Nigel Farages parti mötte den nya utmanaren Restore Britain.

När alla röster i de engelska lokalvalen som hölls den 7 maj var räknade stod det klart att Labour med premiärminister Keir Starmer i spetsen gjort sitt sämsta val någonsin. Totalt höll vals i 136 av Englands 317 lokala styren, och på vissa platser stod bara en del av mandaten på spel.

Labour lyckades bara behålla 1 068 av de 2 557 mandat som partiet försvarade ute i landet – och behöll majoriteten i endast 28 av de 66 råd det styrde innan valet. Bara i London förlorade regeringspartiet 459 man­dat och de flesta av sina majoritets­styren.

Det är framför allt högerpopulis­tiska Reform UK som lyckats ta över gjorde sitt bästa val någonsin genom att ta över 14 lokalstyren i landet och vinna totalt 1 451 mandat, vilket Re­form-ledaren Nigel Farage utropade som ”ett historiskt skifte i brittisk po­litik”.

Den ännu större förloraren: Under premiärminister Keir Starmers ledarskap förlorade Labour kontrollen över flera lokala styren som ansetts säkra partifästen under decennier. Katastroferna återaktualiserade den interna förtroendekrisen runt honom inom Labour. I skrivande stund sitter Starmer kvar trots att 70 parlamentsledamöter, inklusive fler av hans egna ministrar, öppet krävt han avgång. Foto: Lauren Hurley / No 10 Downing Street

 

Reforms genombrott i Wales och Skottland

Förutom lokalval i stora delar av England hölls samtidigt val till parlamenten i Wales och Skottland, där det politiska landskapet också ritades om.

Det walesiska självständighetspartiet Plaid Cymru blev störst i det walesiska parlamentet Senedd med 43 av 96 mandat. Labour rasade till 9 mandat och förlorade där­med för första gången sedan parlamentet inrättades 1999 förstaplatsen. Samtidigt blev Reform, som aldrig tidigare vunnit mandat i Senedd, näst största parti med 34 mandat.

Även i Skottland gjorde Reform ett kraftigt genombrott när partiet gick från noll till 17 mandat, lika många som tradi­tionellt starka Scottish Labour. De konservativa föll samti­digt från 31 mandat vid förra valet till 12, medan det skotska självständighetspartiet SNP blev största parti med 58 av 129 mandat.

Den brittiska arbetarklassen överger Labour

Även BBC beskriver valresultatet som ett historiskt skifte och konsta­terar att Reform UK varit särskilt framgångsrikt i Labours klassiska kärnområden inom den så kallade ”röda väggen” – ett bälte av valkret­sar tvärs över norra och mellersta England.

I The Guardian beskrivs det som att ”Labours röda vägg rasade sam­man i en häpnadsväckande kollaps, när hundratals kommunala mandat föll till Reform UK och ett halvt sekel av politisk kontroll bröts i Sunder­land, Gateshead och South Tyneside.”

I exemplet Sunderland tog Reform full kontroll över stadsfullmäktige efter mer än 50 år av Labourstyre ge­nom att vinna 58 av de 75 mandaten. Labour gick in i valet med en majo­ritet på 48 mandat men utraderades totalt och får nöja sig med ynka fem. En liknande situation har uppstått i Barnsley, där Reform tar över efter ett Labourstyre som varit obrutet se­dan kommunfullmäktige inrättades för 52 år sedan.

I distriktet Tameside i Manches­ter har Reform enligt lokaltidningen Manchester Evening News ”brutalt avslutat Labours 47-åriga kontroll” genom att vinna 18 av de 19 platser som var uppe för omröstning – varav 14 sedan tidigare var Labourmandat.

Bara några mil från Manchester ligger den klassiska arbetarklassta­den Wigan, vars eländiga levnads­villkor förevigades av George Orwell på 1930-talet i boken The Road to Wigan Pier. Staden representeras av Lisa Nandy i det brittiska underhuset – en av Labourpartiets mest profile­rade företrädare och kulturminister i Keir Starmers regering.

Wigan Council har likt många andra fullmäktige i ”röda väggen” styrts av Labour oavbrutet sedan det nuvarande storstadsdistriktet bildades 1974. I år stod en tredjedel av fullmäktiges totalt 75 mandat på spel, men Labour lyckades inte vinna ett enda av dem. I stället tog Reform UK hem 24 av de 25 platserna.

Wigan Pier har efter George Orwells klassiker The Road to Wigan Pier från 1937 blivit en symbol för den brittiska arbetarklassen. Namnet ”pir” var från början ett skämt bland lokalborna om den enkla träbryggan vid den leriga kanalen där man lastade kol på båtar. I årets val till stadsfullmäktige vann Reform UK 24 av 25 mandat som stod på spel i Wigan – ett historiskt bakslag för Labour som styrt staden oavbrutet sedan 1974. Foto: Wikipedia

 

Eftersom två tredjedelar av man­daten inte stod på spel i årets val kan Labour fortsätta styra distriktet, men resultatet används av brittiska medi­er som ett tidstypiskt exempel på hur partiet tycks ha tappat kopplingen till sin traditionella väljarbas.

David Crowe, Europakorrespon­dent för Sydney Morning Herald, besökte Wigan i samband med lokal­valen. I en video sammanfattar han vad som framkom i samtal med sta­dens väljare.

– Wigan är ett historiskt område för den brittiska arbetarklassen. Och det är dessa som nu vänder Labour och Keir Starmer ryggen, säger han i videon.

Enligt Crowe är det också tydligt att demografiska förändringar och en ökad kriminalitet i den numera mångkulturella staden ligger bakom det politiska skiftet.

– Det finns enormt mycket miss­nöje med vad som hänt i deras stad. De har sett staden gå utför under de senaste 20 åren och de tror inte att vare sig Labour eller Konservativa partiet kan rätta till det. Jag har pra­tat med människor här som är oro­liga över invandring, oroliga över gäng, oroliga över hemlöshet i sta­dens centrum.

Konservativa partiets fortsatta fall

För Konservativa partiet innebar lokalvalen ännu ett svårt bakslag. I parlamentsvalet 2024 tappade par­tiet efter 14 år vid makten två tred­jedelar av sina mandat i det brittiska underhuset, vilket banade väg för Keir Starmers regering. Nu förlora­de man dessutom hundratals kom­munala mandat, i många fall direkt till Nigel Farages parti. På samma sätt som Labour pressades tillbaka i gamla arbetarklassfästen i norr, bröt Reform igenom i flera traditionellt konservativa områden i södra och östra England.

Reform UK:s Peter Harris (till höger) ledde partiet till en förkrossande seger i Essex County Council på Konservativa partiets bekostnad. ”Vi har ett oerhört starkt mandat, vi måste agera snabbt för att implementera de förändringar och förbättringar som väljarna desperat vill se”, kommenterade han efter att ha utsetts till nytt kommunalråd. Foto: Peter Harris på Facebook

 

Särskilt uppmärksammat blev maktskiftet i Essex, där Reform tog över länsfullmäktige efter att ha krossat det tidigare konservativa övertaget. Resultatet har därför tol­kats som att Reform numera kan ut­mana de två gamla maktpartierna på varsin historiskt trygga mark.

Just detta fenomen kommentera­de Reforms partiledare Nigel Farage i samband med att han utropade det historiska politiska skiftet i Storbri­tannien.

– Vi har blivit så vana vid att tänka på politik i termer av höger och vän­ster. Trots det har Reform kunnat vinna i områden som alltid varit kon­servativa. Samtidigt visar vi mycket tydligt att vi kan vinna i områden som Labour har dominerat ända sedan första världskrigets slut, sade han.

Axel Lundström

maj 25, 2026

Storbritannien börjar köpa ryska oljeprodukter igen

Storbritannien börjar köpa ryska oljeprodukter igen

av Filip Johansson
maj 21, 2026

🟠 UTRIKES Medan Keir Starmer och hans Labourministrar fortsätter att tala om ”orubblig solidaritet” med Ukraina och behovet av att ”få Putin att betala”, har den brittiska regeringen just i smyg undertecknat ett tillstånd som återigen godkänner import av diesel och fotogen raffinerad från rysk olja.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.

Vávra Suk
Chefredaktör
