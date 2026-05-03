Brittiska myndigheter sjösätter plan för att göra landsbygden ”mindre vit”

Bakom Defras policybeslut ligger diverse föreställ­ningar som visat sig i rap­porter och intern kommu­nikation, vilka Telegraph har granskat. Här hittar man for­muleringar som att Englands na­tionalparker, trots att de är fritt till­gängliga för alla, är ”ett i huvudsak vitt, i huvudsak medelklassmässigt arrangemang” och en varning för att landskapen riskerar att bli ”irre­levanta i ett mångkulturellt samhäl­le” om ingenting görs för att åtgärda detta ”problem”. Det slås fast att in­vandrare i första generationen upp­fattar naturskyddsområdena som ”vita rum dit de inte hör hemma”. Traditionella pubar pekas ut som ett problem: de har begränsat matutbud och ”tillgodoser folk med en dryckeskultur”, vilket uppges göra att muslimer från pakistanska och bangladeshiska grupper ”känner sig ovälkomna”. En av rekommendatio­nerna i forskningsmaterialet är att hundar ska hållas på kortare koppel, med hänvisning till att ”vissa grup­per” är rädda för dem.

Redan vid tidpunkten för Tele­graphs avslöjande hade ett flertal av Englands 46 nationella landskaps­områden – tidigare kallade Areas of Outstanding Natural Beauty – åta­git sig konkreta mångfaldsmål till följd av Defras direktiv. I Chilterns har man tagit fram program riktat specifikt mot muslimska gemen­skaper i grannstaden Luton, med rekryteringsmål för att öka mång­falden bland personalen och mark­nadsföringsmaterial på ”community languages”. Malvern Hills menar att många minoriteter saknar koppling till naturen ”för att deras föräldrar och far- och morföräldrar inte kände sig välkomna”. Nidderdale i North Yorkshire uppger att etniska mino­riteter kan oroa sig för hur de ”tas emot på en okänd plats”. Cranborne Chase planerar att specifikt rikta sig mot samhällen där engelska inte är förstaspråket.

Kritiker rasar

Defra säger att det handlar om ”till­gänglighet”, men kritikerna är inte övertygade.

Rupert Lowe, parlamentsledamot för Great Yarmouth och grundare av partiet Restore Britain, kallade pla­nen en ”woke-spya” när den lokala implementeringen i Norfolk upp­märksammades. Julian Kirk, Reform UK:s ledare i Norfolk County Council, var inte heller nådig:

– Det är nonsens. Det spelar ingen roll vilken grupp man tillhör – alla har samma tillgång till landsbygden som alla andra, sade han till Faken­ham & Wells Times.

Michael McManus, forskningschef vid Henry Jackson Society, sade till Fox News Digital att det är ”häpnads­väckande att ministrar lägger tid och pengar på att oroa sig för landsbyg­dens ’vithet’ i ett läge med låg till­växt, höga skatter och ansträngda offentliga tjänster”.

– Regeringen finns till för att få ekonomin att växa och lösa verkliga problem, inte för att ge sig in i kultur­krigsdistraktioner som inte levererar något till vanliga människor, tillade han.

Kelvin MacKenzie, krönikör på GB News, tog till vassare formuleringar:

– Om landsbygden har ett problem är det inte att den är för vit – det är att den är för grön. Han noterade att lands­bygdsbefolkningen alltid har varit vit, ”sedan århundraden tillbaka”, och ifrå­gasatte grundpremissen att detta är ett problem som kräver statliga åtgärder.

Angående rådet om hundar på kor­tare koppel och den påstådda fientlig­heten mot pubar konstaterade han torrt att pubar funnits i det brittiska landska­pet i hundratals år, ”medan muslimska invandrare nyligen anlänt – och om det verkligen är ett problem borde de hålla sig borta”.