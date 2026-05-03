En av de ”vandringsgrupper” som sattes upp efter larmrapporterna om att det är för många vita människor på den brittiska landsbygden och särskilt i naturskyddsområdena. Dessa rapporter började få genomslag redan 2021 efter de stora Black Lives Matter-upploppen året innan. I februari och mars 2026 kunde Telegraph avslöja att det nu blivit officiell policy för miljö- och jordbruksverket Defra och naturskyddsföreningen National Trust att göra landsbygden ”mindre vit”. Foto: Privat/Facebook

Brittiska myndigheter sjösätter plan för att göra landsbygden ”mindre vit”

UTRIKES
I början av februari avslöjade The Telegraph att den brittiska miljömyndigheten Defra driver ett program för att göra den engelska landsbygden ”mindre vit”. Nationalparkerna beskrivs i interna rapporter som ”alltför vita” och ”exklusiva medelklassklubbar”, och konkreta åtgärder har nu tagits fram för att locka fler minoriteter dit – inklusive att hålla hundar på kortare koppel och ompröva pubarnas roll. I slutet av mars avslöjade man vidare att den stora naturskyddsföreningen National Trust har liknande prioriteringar.

Bakom Defras policybeslut ligger diverse föreställ­ningar som visat sig i rap­porter och intern kommu­nikation, vilka Telegraph har granskat. Här hittar man for­muleringar som att Englands na­tionalparker, trots att de är fritt till­gängliga för alla, är ”ett i huvudsak vitt, i huvudsak medelklassmässigt arrangemang” och en varning för att landskapen riskerar att bli ”irre­levanta i ett mångkulturellt samhäl­le” om ingenting görs för att åtgärda detta ”problem”. Det slås fast att in­vandrare i första generationen upp­fattar naturskyddsområdena som ”vita rum dit de inte hör hemma”. Traditionella pubar pekas ut som ett problem: de har begränsat matutbud och ”tillgodoser folk med en dryckeskultur”, vilket uppges göra att muslimer från pakistanska och bangladeshiska grupper ”känner sig ovälkomna”. En av rekommendatio­nerna i forskningsmaterialet är att hundar ska hållas på kortare koppel, med hänvisning till att ”vissa grup­per” är rädda för dem.

Redan vid tidpunkten för Tele­graphs avslöjande hade ett flertal av Englands 46 nationella landskaps­områden – tidigare kallade Areas of Outstanding Natural Beauty – åta­git sig konkreta mångfaldsmål till följd av Defras direktiv. I Chilterns har man tagit fram program riktat specifikt mot muslimska gemen­skaper i grannstaden Luton, med rekryteringsmål för att öka mång­falden bland personalen och mark­nadsföringsmaterial på ”community languages”. Malvern Hills menar att många minoriteter saknar koppling till naturen ”för att deras föräldrar och far- och morföräldrar inte kände sig välkomna”. Nidderdale i North Yorkshire uppger att etniska mino­riteter kan oroa sig för hur de ”tas emot på en okänd plats”. Cranborne Chase planerar att specifikt rikta sig mot samhällen där engelska inte är förstaspråket.

Kritiker rasar

Defra säger att det handlar om ”till­gänglighet”, men kritikerna är inte övertygade.

Rupert Lowe, parlamentsledamot för Great Yarmouth och grundare av partiet Restore Britain, kallade pla­nen en ”woke-spya” när den lokala implementeringen i Norfolk upp­märksammades. Julian Kirk, Reform UK:s ledare i Norfolk County Council, var inte heller nådig:

– Det är nonsens. Det spelar ingen roll vilken grupp man tillhör – alla har samma tillgång till landsbygden som alla andra, sade han till Faken­ham & Wells Times.

Michael McManus, forskningschef vid Henry Jackson Society, sade till Fox News Digital att det är ”häpnads­väckande att ministrar lägger tid och pengar på att oroa sig för landsbyg­dens ’vithet’ i ett läge med låg till­växt, höga skatter och ansträngda offentliga tjänster”.

– Regeringen finns till för att få ekonomin att växa och lösa verkliga problem, inte för att ge sig in i kultur­krigsdistraktioner som inte levererar något till vanliga människor, tillade han.

Kelvin MacKenzie, krönikör på GB News, tog till vassare formuleringar:

– Om landsbygden har ett problem är det inte att den är för vit – det är att den är för grön. Han noterade att lands­bygdsbefolkningen alltid har varit vit, ”sedan århundraden tillbaka”, och ifrå­gasatte grundpremissen att detta är ett problem som kräver statliga åtgärder.

Angående rådet om hundar på kor­tare koppel och den påstådda fientlig­heten mot pubar konstaterade han torrt att pubar funnits i det brittiska landska­pet i hundratals år, ”medan muslimska invandrare nyligen anlänt – och om det verkligen är ett problem borde de hålla sig borta”.

Gunnar Hellgren

maj 3, 2026

Storbritanniens hälsoläge förvärras

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Recensioner

Dissent Into Madness: När makten använder psykiatrin som vapen
Johan B. Svensson:

Dissent Into Madness: När makten använder psykiatrin som vapen

🟠 FILMRECENSION I en tid där samtalet om yttrandefrihet är mer polariserat än på länge, och avvikande röster snabbt avfärdas som ”galna foliehattar”, ”psykiskt sjuka konspirationsteoretiker” eller värre, kommer den kanadensiske Japan-baserade dissidenten, influencern, författaren och politiske analytikern James Corbetts dokumentär Dissent Into Madness som en kraftfull påminnelse om hur psykiatri kan användas för att tysta opposition. Den timslånga dokumentären, släppt i september 2025, är inte bara en genomgång av historiska och moderna övergrepp – den fungerar även som en varningssignal för så kallad politisk psykiatri.

"Rage" på Dramaten
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

