Allt dyrare. Att ladda en elbil utanför hemmet är idag i praktiken lika dyrt som att tanka bensin eller diesel i Storbritannien. Nu drabbas elbilsägare dessutom av nya skatter. Att elbilen är dyr i inköp kompenserades tidigare med billig driftskostnad, men inte längre. Foto: Ubitricity

Brittiska politiker lurade över en miljon att köpa elbil: ”Som ett slag i ansiktet”

  • , 12:50
UTRIKES
Med subventioner och skattefrihet har närmare 1,5 miljoner britter lockats att köpa elbilar i stället för traditionella bränslefordon. Många känner sig nu lurade eftersom elbilar inte längre undantas från vägskatt och från 2028 blir det även en ny milbaserad skatt bara för elbilar och hybrider, samtidigt som skenande elpriser gjort att kostnaden för att ladda utanför hemmet kommit i nivå med – eller blivit högre än – att tanka bensin. De nya skatterna jämförs nu med hur politikerna före elbilstrenden sålde in dieselbilar som ett miljövänligt alternativ – för att senare vända konsumenterna ryggen och straffa dem ekonomiskt.

Under 2010-talet tävlade brittiska politiker om att locka Storbritanniens in­vånare att köpa elbilar med det uttalade syftet att minska utsläppen, som man me­nar bidrar till växthuseffekten och klimatförändringar. Redan 2011 in­förde den dåvarande Labour-reger­ingen en elbilsgaranti som gav upp till 25 procents rabatt på inköpspri­set. Några år senare tog man även bort vägskatten för alla elbilar i syfte att ytterligare stimulera övergången från bränslefordon till elektriskt drivna fordon.

De statliga incitamenten har bi­dragit till att omkring 1,5 miljoner elbilar har registrerats i Storbritan­nien. Många bytte till elbil efter att ha lockats med subventionerade priser och löften om att få ”köra gra­tis på vägarna”. När elpriserna var lägre var också driftskostnaderna tydligt lägre än för bensin och diesel.

Men från och med den 1 april förra året är elbilsägare inte längre befriade från vägskatt, oavsett när fordo­net införskaffats. Från 2028 planeras dessutom en ny skatt särskilt för el­bilar baserad på hur långt bilen körs. Den motsvarar cirka 2,4 kronor per svensk mil för helelektriska bilar och 1,2 kronor per mil för laddhybrider.

För en genomsnittlig brittisk kör­sträcka innebär det en årlig kostnad på omkring 3 000–4 000 kronor för en elbil och upp emot 2 000 kronor för en laddhybrid, som dessutom redan betalar skatt på bränslet.

Försäljningen rasar

I december 2025 såldes det drygt 47 000 nya batteridrivna bilar i Stor­britannien, men i januari blev siffran bara 29 654. Det innebär ett tapp från 32,2 procent av alla sålda bilar till endast 20,6 procent. Det ligger långt under de 33 procent som regeringen har satt upp som krav på elbilstill­verkarna för helåret 2026, vilket i sig är en del av regeringens strategi att nå ”netto noll” år 2030.

Några av de som drabbades värst är Tesla, som tappade 57 procent se­dan januari förra året. Totalt sålde man endast 647 fordon under må­naden. Även om Ford och en del ki­nesiska märken i stället sålde mer, är det helt enkelt allt färre som vill ha elbil, trots enorma investeringar i laddstationer, subventioner och till­verkarnas utveckling av ny teknik.

– Med tanke på att försäljningen av nya bensin- och dieselbilar är pla­nerad att upphöra inom mindre än fyra år, måste det nu till en genomgri­pande översyn av denna övergång, så att ambitionen stämmer överens med verkligheten, sade Mike Hawes, VD för Society of Motor Manufactu­rers and Traders (SMMT), som före­träder Storbritanniens biltillverkare, till The Telegraph den 5 februari.

Trodde att de gjorde rätt – nu känner de sig svikna

I Storbritannien känner sig ett stort antal konsumenter nu lurade av regeringen, som anklagas för att vilja använda de många elbilarna som sålts det senaste decenniet som ”kassakor”. En sådan är den pensio­nerade företagare Andrew Moore, som skriver om situationen för ho­nom och hustrun i en uppmärksam­mad artikel i Telegraph.

Moore köpte år 2020 en Nissan Leaf sedan den dåvarande finansministern Rishi Sunak lockat både privatpersoner och företagare att in­vestera i elfordon med subventione­rade priser och låga skatter.

”För oss var det helt logiskt, efter­som vi mest körde korta sträckor och kunde ladda bilen över natten när elen var billigare. Utan vägskatt och utan bränslekostnader var det både ekonomiskt och miljömässigt rim­ligt”, skriver Moore.

Att regeringen nu rullar tillbaka alla förmåner för elbilsägare känns enligt Moore som ”ett slag i ansik­tet” och ”ett svek mot alla familjer som försöker minska sitt koldioxidavtryck”.

”Det finns många elbilsförare i vårt område i Newton Ferrers i De­von, och alla jag pratar med känner ungefär likadant. Vi gjorde det vi trodde var bäst – och nu känns detta som ett möjligt steg bakåt”, skriver han vidare.

Jämförs med tidigare dieselskandal

Andrew Moore är inte ensam. Re­geringens indragna incitament har skapat stor ilska på sociala medier, inte minst bland britter som redan pressas av inflation och kraftigt öka­de levnadskostnader. En elbilsägare som kallar sig Paul Richardson skri­ver exempelvis på X att han inte ens har råd att fira en eventuell avgång av premiärminister Keir Starmer eftersom han har ”fler skatter än någonsin att betala”, inklusive elbils­skatten som gått från 0 till 200 pund.

En annan användare, som kallar sig Silent Bob, jämför de nya elbils­skatterna med hur tidigare brittiska regeringar sålde in dieselbilar som ett ”grönt alternativ” med ett skattesystem som gynnade konsumenter som övergick till diesel. När det visa­de sig att stora biltillverkare fuskade med utsläppsmätningar valde politi­kerna att bestraffa ägarna av diesel­fordon med skatter och avgifter, sna­rare än de stora företagen.

  • , 12:50

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

mars 8, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
