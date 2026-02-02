Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Avsedd som skurk – men blev till en hjälte i stället. Karaktären Amelia började som ett varnande exempel i ett dataspel som den brittiska regeringen finansierat för att ”motverka extremism”. Men britter som tröttnat på folkutbyte och nationell förnedring tog henne i stället till sitt hjärta och skapade mängder av nya inkarnationer som blivit virala på nätet. Bild: AI/X

Brittiska propagandafiaskot: AI-skoltjejen Amelia blev symbol för motstånd

  • , 19:29
UTRIKES
En AI-genererad karaktär skapad för att varna brittiska ungdomar för ”högerextremism” har blivit en viral symbol för nationellt motstånd. På bara två veckor exploderade Amelia från 500 till över 11 000 dagliga inlägg på sociala medier. Nu sprids hon över hela världen som en symbol för invandringskritik och yttrandefrihet.

I juni 2025 lanserade brittiska myndigheter det statligt finan­sierade utbildningsspelet Pat­hways: Navigating Gaming, the Internet and Extremism. Spelet, utvecklat av företaget Shout Out UK, riktade sig till ungdomar mellan 13 och 18 år och syftade till att ”motver­ka digital radikalisering”.

Projektet finansierades av det brittiska inrikesministeriet Home Office genom Prevent-programmet, den brittiska regeringens initiativ för att bekämpa rekryteringen till extremistgrupper. Förra året avslö­jade dagstidningen Telegraph att man i denna hantering knappt gör skillnad mellan vanliga invandrings­kritiker eller nationalister, och mili­tanta islamister eller andra genuint våldsbenägna grupper. (Se ”Brittiska myndigheter: Nationalism är en ter­roristideologi” i NyT 12/2025.) Detta ledde till omfattande kritik, som myndigheten emellertid inte tycks ha tagit till sig av.

Shout Out UK, i sin tur, är ett före­tag vars officiella syfte är att ”utbil­da unga i politisk läskunnighet och mediekunskap” – i praktiken alltså en grindvakt för politisk korrekthet. Företaget lever på att myndigheter hyr in dem för att hålla kurser och ut­bildningar. Eller i detta fall, att skapa ett dataspel åt Prevent-programmet.

Spelet var enkelt upplagt: spela­ren fick göra val i olika scenarier − exempelvis ladda ner potentiellt ”extremt” innehåll eller gå med i Amelias demonstration för ”brit­tiska värderingar”, eller att rådfråga auktoritetspersoner vilket framställ­des som det rätta att göra. Vissa val resulterade i att spelarens karaktär skickades till Prevent-programmet för omprogrammering.

Karaktären skulle avskräcka

I spelet heter spelarkaraktären Char­lie och är, i politiskt korrekt anda, skapad så att hen kan vara antingen kille eller tjej utan att ändra utse­ende, samt tilltalas som ”de/dem” i stället för som han eller hon. En av de karaktärer hen möter i spelet är Amelia − en tonårstjej med lila hår, rosa klänning, lila tröja och en tyd­lig ”goth” eller ”e-girl”-estetik. Hon bär en liten Union Jack-flagga och uttrycker åsikter om invandring, na­tionell identitet och brittiska traditio­ner.

Amelia var alltså tänkt att repre­sentera ett negativt inflytande – en varnande figur som skulle få unga att ta avstånd från ”ex­trema” åsikter. Spelets ”radi­kaliseringspoäng” ökade om man interagerade med hen­ne. Det ”goda” valet var ofta att rapportera invandrings­kritiker till myndigheterna – även när det inte fanns den minsta antydan om att de skulle vara våldsamma. Pre­cis som Prevent kritiserades för förra året – till och med av medier och politiker inom medströmshögern – har man helt enkelt stämplat motstånd mot massinvandringen som ”extremistiskt” i sig självt, oavsett metoder.

Viral på sociala medier

Under januari 2026 blev det alltmer uppenbart att Pre­vent hade skjutit sig själva i foten. I sitt senaste försök att likställa invandringskritik med extremism hade de ska­pat en karaktär som brittiska ungdomar började identifiera sig med, utveckla vidare och ”göra till sin”. Spelet hade funnits sedan 2023 men nu blev plötsligt dess viktigaste antagonist viral – inte som skurk utan som hjälte.

Den virala spridningen tycks ha börjat med en enskild mem som publicerades av en anonym använ­dare på X den 9 januari. Enligt ana­lysföretaget Logically, som överva­kade utvecklingen åt The Guardian, sågs det första inlägget 1,4 miljoner gånger.

Spridningen blev explosiv. Från cirka 500 inlägg om Amelia per dag ökade volymen till över 10 000 när fenomenet nådde internationell publik den 15 januari. Den 22 januari nåddes 11 137 inlägg − enbart på X.

”Jag har ALDRIG sett en mem spri­da sig så snabbt från X till Facebook och Instagram”, skrev en Amelia-profil på X.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 19:29

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

februari 2, 2026

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

I grund och botten är vi alla greker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

I grund och botten är vi alla greker

🟠 BOKRECENSION Förnuftsupplysning och vetenskap började inte på 1700-talet: det började tvåtusen år tidigare i en samling stadsstater som hade en kulturgemenskap de kallade Hellas. Vid denna tid lade en grupp vetgiriga män ur Atens överklass grunden för vetenskapen, genom att arbeta fram det som kallas ”den kritiska metoden”. Så om du vill lära känna dig själv, och vår europeiska kultur, så lär känna de stora grekiska tänkarna. Förra året kom denna biografi över Platon, som är värd mer uppmärksamhet än den fått. Den är ett perfekt första steg för dig som verkligen vill förstå det grekiska kulturarvet.

av Hans-Olof Andersson
februari 1, 2026

Kultur

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Förre M-toppen: ”Dags att räkna bort L i höstens val”
SVT-Skavlan om förslaget att ge kriminella ungdomar kramar och pussar: ”Jättefint”
Jimmie Åkesson om bidragsstoppet till Islamic Relief: ”En seger för Sverige”

Free West Media

The Consequences of President Trump’s Innovative Approach to Foreign Policy and the Settling of Disputes
London Imposes Entry Ban on Eva Vlaardingerbroek
EU Leaders’ Hawkish Stances Deeply Unpopular

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.