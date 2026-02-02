Brittiska propagandafiaskot: AI-skoltjejen Amelia blev symbol för motstånd

I juni 2025 lanserade brittiska myndigheter det statligt finan­sierade utbildningsspelet Pat­hways: Navigating Gaming, the Internet and Extremism. Spelet, utvecklat av företaget Shout Out UK, riktade sig till ungdomar mellan 13 och 18 år och syftade till att ”motver­ka digital radikalisering”.

Projektet finansierades av det brittiska inrikesministeriet Home Office genom Prevent-programmet, den brittiska regeringens initiativ för att bekämpa rekryteringen till extremistgrupper. Förra året avslö­jade dagstidningen Telegraph att man i denna hantering knappt gör skillnad mellan vanliga invandrings­kritiker eller nationalister, och mili­tanta islamister eller andra genuint våldsbenägna grupper. (Se ”Brittiska myndigheter: Nationalism är en ter­roristideologi” i NyT 12/2025.) Detta ledde till omfattande kritik, som myndigheten emellertid inte tycks ha tagit till sig av.

Shout Out UK, i sin tur, är ett före­tag vars officiella syfte är att ”utbil­da unga i politisk läskunnighet och mediekunskap” – i praktiken alltså en grindvakt för politisk korrekthet. Företaget lever på att myndigheter hyr in dem för att hålla kurser och ut­bildningar. Eller i detta fall, att skapa ett dataspel åt Prevent-programmet.

Spelet var enkelt upplagt: spela­ren fick göra val i olika scenarier − exempelvis ladda ner potentiellt ”extremt” innehåll eller gå med i Amelias demonstration för ”brit­tiska värderingar”, eller att rådfråga auktoritetspersoner vilket framställ­des som det rätta att göra. Vissa val resulterade i att spelarens karaktär skickades till Prevent-programmet för omprogrammering.

Karaktären skulle avskräcka

I spelet heter spelarkaraktären Char­lie och är, i politiskt korrekt anda, skapad så att hen kan vara antingen kille eller tjej utan att ändra utse­ende, samt tilltalas som ”de/dem” i stället för som han eller hon. En av de karaktärer hen möter i spelet är Amelia − en tonårstjej med lila hår, rosa klänning, lila tröja och en tyd­lig ”goth” eller ”e-girl”-estetik. Hon bär en liten Union Jack-flagga och uttrycker åsikter om invandring, na­tionell identitet och brittiska traditio­ner.

Amelia var alltså tänkt att repre­sentera ett negativt inflytande – en varnande figur som skulle få unga att ta avstånd från ”ex­trema” åsikter. Spelets ”radi­kaliseringspoäng” ökade om man interagerade med hen­ne. Det ”goda” valet var ofta att rapportera invandrings­kritiker till myndigheterna – även när det inte fanns den minsta antydan om att de skulle vara våldsamma. Pre­cis som Prevent kritiserades för förra året – till och med av medier och politiker inom medströmshögern – har man helt enkelt stämplat motstånd mot massinvandringen som ”extremistiskt” i sig självt, oavsett metoder.

Viral på sociala medier

Under januari 2026 blev det alltmer uppenbart att Pre­vent hade skjutit sig själva i foten. I sitt senaste försök att likställa invandringskritik med extremism hade de ska­pat en karaktär som brittiska ungdomar började identifiera sig med, utveckla vidare och ”göra till sin”. Spelet hade funnits sedan 2023 men nu blev plötsligt dess viktigaste antagonist viral – inte som skurk utan som hjälte.

Den virala spridningen tycks ha börjat med en enskild mem som publicerades av en anonym använ­dare på X den 9 januari. Enligt ana­lysföretaget Logically, som överva­kade utvecklingen åt The Guardian, sågs det första inlägget 1,4 miljoner gånger.

Spridningen blev explosiv. Från cirka 500 inlägg om Amelia per dag ökade volymen till över 10 000 när fenomenet nådde internationell publik den 15 januari. Den 22 januari nåddes 11 137 inlägg − enbart på X.

”Jag har ALDRIG sett en mem spri­da sig så snabbt från X till Facebook och Instagram”, skrev en Amelia-profil på X.