Brittiska sjukvården angriper vita människor offentligt

Det är på den officiella bloggen för National Health Service (NHS), den brittiska sjukvårdsmyndigheten, som det antivita utspelet publicerades den 3 september. Under rubriken ”Dear White People in the UK” skuldbeläggs Storbritanniens ursprungsbefolkning för rasism och bristande sociala färdigheter. Författaren är den svarta kvinnan Aishnine Benjamin, ansvarig för ”jämlikhet, mångfald och inkludering” på Nursing and Midwifery Council.