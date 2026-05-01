Barnteckningar kan vara blasfemiska enligt islamisk lag ifall någon elev skulle få för sig att rita profeten Muhammed, eller Jesus – eller enligt vissa tolkningar av läran, några människor över huvud taget. Den varningen får lärare i riktlinjer som sprids av brittiska myndigheter. Skärmavbild: Telegraph

Brittiska skolor varnas: Barnteckningar kan vara hädiska enligt islamisk lag

Labourstyrda kommuner i norra England har utfärdat riktlinjer till skolor om att elevers teckningar kan betraktas som ”avgudadyrkan” enligt sharia, och att musik-och danslektioner kan strida mot islams läror. Dokumentet har väckt kraftiga reaktioner från yttrandefrihetsförsvarare och parlamentsledamöter.

Vägledningsdoku­mentet ”Sharing the Journey” togs ursprungligen fram 2022 av kommunerna Leeds, Calderdale, Oldham och Wakefield och har sedan spridits till ytterligare kommuner, däribland Sefton och Tameside. Det har nyligen återutfärdats till lärare. I dokumentet fastslås att ”för vissa mus­limska föräldrar kan käns­ligheter finnas i anslutning till undervisning i bild, dans, drama, musik, idrott, religionskunskap och sex-och samlevnad”.

Specifikt varnar doku­mentet för att ”tredimen­sionella figurativa av­bildningar av människor betraktas som avgudadyr­kan av vissa muslimer” och att skolan bör vara noga med att inte be elever ”återskapa bilder av Jesus, profeten Muhammed eller andra gestalter som be­traktas som profeter inom islam”. Vissa muslimska elever kanske ”inte vill rita den mänskliga gestalten”, tillfogas det.

Riktlinjerna varnar även för att danslektioner kan väcka oro hos föräld­rar på grund av ”fysisk kontakt mellan män och kvinnor”. Förbudet mot musik stöds inte av alla muslimer men har före­språkats inom bland annat den deobandiska rörelsen, som även präglar taliba­nernas ideologi.

Dokumentet uppger, utan att presentera några belägg för denna tes, att mångfald i klassrummet kan vara ”en stor källa till styrka” men betonar att skolor bör vara ”flexibla när det gäller att tillgodose religiösa skillnader”. Det tar även upp saker som kostföreskrifter för judar, hinduer och sikher samt fasterutiner bland rastafarier och mormoner.

Riktlinjerna publiceras i ett sammanhang där frå­gor om islamisk känslig­het i brittiska skolor redan är högst kontroversiella. År 2021 utbröt protester utanför Batley Grammar School i West Yorkshire efter att en lärare visat en bild av profeten Muham­med på en lektion. Skolan ligger i Kirklees, en av de kommuner som nu distri­buerar dokumentet. Lära­ren tvingades gå under jor­den på grund av hot från muslimer.

Samma vecka som Tele­graphs avslöjande presen­terade Labours regering en ny handlingsplan mot ”anti-muslimsk fientlighet” med en särskild samord­nare för frågan. Kritiker ser riktlinjerna till skolor­na som en del av samma mönster.

Reaktionerna har så gott som uteslutande varit ne­gativa när riktlinjerna väl uppmärksammades.

Lord Toby Young, grun­dare av Free Speech Union, sade till GB News: ”Labours idé om integration är att den infödda befolkningen i Storbritannien måste änd­ra sitt beteende för att pas­sa in med den icke-infödda befolkningen. Snart kom­mer de att insistera på att barn lär sig urdu.” Free Speech Unions Richard Holmes varnade för att riktlinjerna ”riskerar att hindra yttrandefrihet och legitim kritik av islamism”.

Parlamentsledamoten Rupert Lowe (Reform UK) skrev på X: ”Jag är fullstän­digt trött på det här, för att vara helt ärlig.”

Komikern John Cleese länkade till Telegraphs ar­tikel med kommentaren: ”Är vi tillåtna att göra nå­got åt det här, eller skulle det strida mot Labours partipolitik?”

På Telegraphs egen sajt har artikeln fått närmare 4 000 kommentarer.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

maj 1, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Johan B. Svensson:

Dissent Into Madness: När makten använder psykiatrin som vapen

🟠 FILMRECENSION I en tid där samtalet om yttrandefrihet är mer polariserat än på länge, och avvikande röster snabbt avfärdas som ”galna foliehattar”, ”psykiskt sjuka konspirationsteoretiker” eller värre, kommer den kanadensiske Japan-baserade dissidenten, influencern, författaren och politiske analytikern James Corbetts dokumentär Dissent Into Madness som en kraftfull påminnelse om hur psykiatri kan användas för att tysta opposition. Den timslånga dokumentären, släppt i september 2025, är inte bara en genomgång av historiska och moderna övergrepp – den fungerar även som en varningssignal för så kallad politisk psykiatri.

