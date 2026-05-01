Brittiska skolor varnas: Barnteckningar kan vara hädiska enligt islamisk lag

Vägledningsdokumentet ”Sharing the Journey” togs ursprungligen fram 2022 av kommunerna Leeds, Calderdale, Oldham och Wakefield och har sedan spridits till ytterligare kommuner, däribland Sefton och Tameside. Det har nyligen återutfärdats till lärare. I dokumentet fastslås att ”för vissa muslimska föräldrar kan känsligheter finnas i anslutning till undervisning i bild, dans, drama, musik, idrott, religionskunskap och sex-och samlevnad”.
Specifikt varnar dokumentet för att ”tredimensionella figurativa avbildningar av människor betraktas som avgudadyrkan av vissa muslimer” och att skolan bör vara noga med att inte be elever ”återskapa bilder av Jesus, profeten Muhammed eller andra gestalter som betraktas som profeter inom islam”. Vissa muslimska elever kanske ”inte vill rita den mänskliga gestalten”, tillfogas det.
Riktlinjerna varnar även för att danslektioner kan väcka oro hos föräldrar på grund av ”fysisk kontakt mellan män och kvinnor”. Förbudet mot musik stöds inte av alla muslimer men har förespråkats inom bland annat den deobandiska rörelsen, som även präglar talibanernas ideologi.
Dokumentet uppger, utan att presentera några belägg för denna tes, att mångfald i klassrummet kan vara ”en stor källa till styrka” men betonar att skolor bör vara ”flexibla när det gäller att tillgodose religiösa skillnader”. Det tar även upp saker som kostföreskrifter för judar, hinduer och sikher samt fasterutiner bland rastafarier och mormoner.
Bakgrund
Riktlinjerna publiceras i ett sammanhang där frågor om islamisk känslighet i brittiska skolor redan är högst kontroversiella. År 2021 utbröt protester utanför Batley Grammar School i West Yorkshire efter att en lärare visat en bild av profeten Muhammed på en lektion. Skolan ligger i Kirklees, en av de kommuner som nu distribuerar dokumentet. Läraren tvingades gå under jorden på grund av hot från muslimer.
Samma vecka som Telegraphs avslöjande presenterade Labours regering en ny handlingsplan mot ”anti-muslimsk fientlighet” med en särskild samordnare för frågan. Kritiker ser riktlinjerna till skolorna som en del av samma mönster.
Reaktioner
Reaktionerna har så gott som uteslutande varit negativa när riktlinjerna väl uppmärksammades.
Lord Toby Young, grundare av Free Speech Union, sade till GB News: ”Labours idé om integration är att den infödda befolkningen i Storbritannien måste ändra sitt beteende för att passa in med den icke-infödda befolkningen. Snart kommer de att insistera på att barn lär sig urdu.” Free Speech Unions Richard Holmes varnade för att riktlinjerna ”riskerar att hindra yttrandefrihet och legitim kritik av islamism”.
Parlamentsledamoten Rupert Lowe (Reform UK) skrev på X: ”Jag är fullständigt trött på det här, för att vara helt ärlig.”
Komikern John Cleese länkade till Telegraphs artikel med kommentaren: ”Är vi tillåtna att göra något åt det här, eller skulle det strida mot Labours partipolitik?”
På Telegraphs egen sajt har artikeln fått närmare 4 000 kommentarer.