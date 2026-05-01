Brittiska skolor varnas: Barnteckningar kan vara hädiska enligt islamisk lag

Vägledningsdoku­mentet ”Sharing the Journey” togs ursprungligen fram 2022 av kommunerna Leeds, Calderdale, Oldham och Wakefield och har sedan spridits till ytterligare kommuner, däribland Sefton och Tameside. Det har nyligen återutfärdats till lärare. I dokumentet fastslås att ”för vissa mus­limska föräldrar kan käns­ligheter finnas i anslutning till undervisning i bild, dans, drama, musik, idrott, religionskunskap och sex-och samlevnad”.

Specifikt varnar doku­mentet för att ”tredimen­sionella figurativa av­bildningar av människor betraktas som avgudadyr­kan av vissa muslimer” och att skolan bör vara noga med att inte be elever ”återskapa bilder av Jesus, profeten Muhammed eller andra gestalter som be­traktas som profeter inom islam”. Vissa muslimska elever kanske ”inte vill rita den mänskliga gestalten”, tillfogas det.

Riktlinjerna varnar även för att danslektioner kan väcka oro hos föräld­rar på grund av ”fysisk kontakt mellan män och kvinnor”. Förbudet mot musik stöds inte av alla muslimer men har före­språkats inom bland annat den deobandiska rörelsen, som även präglar taliba­nernas ideologi.

Dokumentet uppger, utan att presentera några belägg för denna tes, att mångfald i klassrummet kan vara ”en stor källa till styrka” men betonar att skolor bör vara ”flexibla när det gäller att tillgodose religiösa skillnader”. Det tar även upp saker som kostföreskrifter för judar, hinduer och sikher samt fasterutiner bland rastafarier och mormoner.

Bakgrund

Riktlinjerna publiceras i ett sammanhang där frå­gor om islamisk känslig­het i brittiska skolor redan är högst kontroversiella. År 2021 utbröt protester utanför Batley Grammar School i West Yorkshire efter att en lärare visat en bild av profeten Muham­med på en lektion. Skolan ligger i Kirklees, en av de kommuner som nu distri­buerar dokumentet. Lära­ren tvingades gå under jor­den på grund av hot från muslimer.

Samma vecka som Tele­graphs avslöjande presen­terade Labours regering en ny handlingsplan mot ”anti-muslimsk fientlighet” med en särskild samord­nare för frågan. Kritiker ser riktlinjerna till skolor­na som en del av samma mönster.

Reaktioner

Reaktionerna har så gott som uteslutande varit ne­gativa när riktlinjerna väl uppmärksammades.

Lord Toby Young, grun­dare av Free Speech Union, sade till GB News: ”Labours idé om integration är att den infödda befolkningen i Storbritannien måste änd­ra sitt beteende för att pas­sa in med den icke-infödda befolkningen. Snart kom­mer de att insistera på att barn lär sig urdu.” Free Speech Unions Richard Holmes varnade för att riktlinjerna ”riskerar att hindra yttrandefrihet och legitim kritik av islamism”.

Parlamentsledamoten Rupert Lowe (Reform UK) skrev på X: ”Jag är fullstän­digt trött på det här, för att vara helt ärlig.”

Komikern John Cleese länkade till Telegraphs ar­tikel med kommentaren: ”Är vi tillåtna att göra nå­got åt det här, eller skulle det strida mot Labours partipolitik?”

På Telegraphs egen sajt har artikeln fått närmare 4 000 kommentarer.