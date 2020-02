Brottsligheten i Frankrike ökar 2020

År 2020 börjar tråkigt för fransmännen. Brottsstatistiken i Frankrike 2019 var redan dålig, men i år kan alla tidigare rekord komma att slås.

Sedan januari visar uppgifter från polisen och gendarmeriet som den franska dagstidningen Le Figaro har kunnat studera en kraftig ökning av våldsbrott, inklusive allvarliga brott.

Till exempel ökade antalet gänguppgörelser, mord eller mordförsök med 18,7 procent under månaden, med 380 fall i januari 2020, mot 320 under samma period föregående år. Misshandels- och överfallsbrott nådde en topp på 140 brott per dag i genomsnitt, en ökning med 21 procent.

Gisslantagande (+ 36,8 procent), kidnappning (+ 13,7 procent), hot och utpressning (+ 9,6 procent) ökade också avsevärt. Även väpnade rån, som hade minskat avsevärt under de senaste åren, började stiga igen i januari 2020 (+ 5,9 procent) medan knivrånen också blev fler och fler (+ 21,6 procent). Men trots Gula västarnas rörelse minskade skadegörelsen (- 2,9 procent), liksom fallen av olaga vapeninnehav.