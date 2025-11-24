Brutal rasistisk attack – tände eld på vit kvinna i tåg

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.
🟠 BROTT OCH STRAFF Abubaker Mohamad Awad dömdes för mordet på Tommie Lindh och två grova våldtäkter. Nu, fem år senare, försöker han inte bara tvätta bort sitt ansvar – han säger att han ”vill förlåta” sitt mordoffer.
🟠 UTRIKES En afrikansk asylsökare har gripits efter en besinningslös knivattack mot två skolflickor som lämnade en allvarligt skadad och en död. Nu vill polisen varna – ”för misstänksamhet mot asylsökare och invandrare”.
🟠 UTRIKES Finland är världsledande i att designa och producera isbrytare. De senaste åren har industrin varit i kris, som följd av handelsförbudet mot Ryssland som var den i särklass största kunden.
🟠 UTRIKES Både representanthuset och senaten röstade den 18 november ja till en ny lag som kräver att Justitiedepartementet offentliggör alla hittills hemligstämplade dokument i utredningen om Jeffrey Epstein.
🟠 UTRIKES Är du trött på islams frammarsch i Sverige? Funderar du över islamfria länder att flytta till – eller åtminstone semestra i?
🟠 UTRIKES Två antifascistiska grupper i Grekland samt ytterligare två AFA-celler i Tyskland respektive Italien har blivit klassade som globala terroristorganisationer.
🟠 UTRIKES Digitala ID:n är på stark frammarsch.
🟠 EKONOMI Priset på guld och silver har de senaste månaderna rusat i höjden på ett sätt som saknar motstycke i modern tid.
🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.
🟠 KULTUR Det hör inte till vanligheterna att en teater som spelar en misshaglig pjäs hotas med slopade bidrag, men det skedde då Teater Tribunalen satte upp stycket ”Pang i bygden”. Den som ser pjäsen får sig till livs en underhållande fars som pedagogiskt förklarar problemen med DCA-avtalet.
🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 VI FÖRLÅTER ALDRIG En vecka efter mordet på Daniel Wretström samlades vänner och bekanta, som tog med sig sina vänner och bekanta, i en spontan manifestation av sorg och vrede över hans död.
🟠 REPORTAGE KG Hammar har mer än någon annan kyrklig makthavare blivit förknippad med Svenska kyrkans omprofilering – från traditionellt kristen folkkyrka till högljudd politisk aktör.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
