Bryssel gör självmål i kampen mot ”desinformation”

Europeiska unionen presenterade förra året den nya förordningen om politisk reklam (TTPA) som ett kraftfullt slag mot ”desinformation” på nätet. Nu när datumen närmar sig för dess ikraftträdande, vilket är den 10 oktober i år, backar dock flera mediejättar ur och kommer att sluta med betald politisk reklam helt och hållet.
Så här presenteras förordningen på EU:s hemsida:
”Syftet med förordning (EU) 2024/900 är att bidra till en välfungerande inre marknad för politisk reklam och att främja en öppen och rättvis politisk debatt. Förordningen tar upp de frågor som rör informationsmanipulering och utländsk inblandning i val, tillsammans med behandling av personuppgifter för politiska reklamändamål.”
Väljarna ska bland annat få information om vem som ligger bakom en viss annons eller kampanj och vilket val eller vilken folkomröstning den är kopplad till. Sedan räknas en rad krav upp, bland annat att sådan annonsleverans endast får ske ”om den registrerade uttryckligen har gett separat samtycke till att de används för politisk reklam”, men samtidigt gäller att ”särskilda kategorier av personuppgifter, såsom uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung eller politiska åsikter, får inte användas för profilering”.
Nu har Meta meddelat att deras tjänster inte längre kommer att vara tillgängliga för politisk reklam inom EU. IT-jätten menar i ett uttalande att förordningen innebär ”en oacceptabel nivå av komplexitet och juridisk osäkerhet”. Därmed blir politisk reklam på Facebook och Instagram historia från och med oktober. Google gjorde ett liknande uttalande redan 2024.