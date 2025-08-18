Bryssel gör självmål i kampen mot ”desinformation”

Europeiska unionen presen­terade förra året den nya förordningen om politisk reklam (TTPA) som ett kraft­fullt slag mot ”desinformation” på nätet. Nu när datumen närmar sig för dess ikraftträdande, vilket är den 10 oktober i år, backar dock flera mediejättar ur och kommer att sluta med betald politisk reklam helt och hållet.

Så här presenteras förordningen på EU:s hemsida:

”Syftet med förordning (EU) 2024/900 är att bidra till en välfung­erande inre marknad för politisk reklam och att främja en öppen och rättvis politisk debatt. Förordningen tar upp de frågor som rör informa­tionsmanipulering och utländsk in­blandning i val, tillsammans med behandling av personuppgifter för politiska reklamändamål.”

Väljarna ska bland annat få infor­mation om vem som ligger bakom en viss annons eller kampanj och vilket val eller vilken folkomröstning den är kopplad till. Sedan räknas en rad krav upp, bland annat att sådan an­nonsleverans endast får ske ”om den registrerade uttryckligen har gett se­parat samtycke till att de används för politisk reklam”, men samtidigt gäl­ler att ”särskilda kategorier av per­sonuppgifter, såsom uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung eller politiska åsikter, får inte använ­das för profilering”.

Nu har Meta meddelat att deras tjänster inte längre kommer att vara tillgängliga för politisk reklam inom EU. IT-jätten menar i ett uttalande att förordningen innebär ”en oaccepta­bel nivå av komplexitet och juridisk osäkerhet”. Därmed blir politisk re­klam på Facebook och Instagram his­toria från och med oktober. Google gjorde ett liknande uttalande redan 2024.