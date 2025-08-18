Logga in
Foto: Pixabay

Bryssel gör självmål i kampen mot ”desinformation”

  • , 08:54
UTRIKES
EU:s nya förordning om politisk reklam på sociala medieplattformar skulle göra det svårare för oppositionella partier att nå ut, men nu visar det sig att regleringen är så snårig att mediejättarna helt förbjuder betald politisk reklam, vilket bara gynnar de folkliga frihetspartierna.

Europeiska unionen presen­terade förra året den nya förordningen om politisk reklam (TTPA) som ett kraft­fullt slag mot ”desinformation” på nätet. Nu när datumen närmar sig för dess ikraftträdande, vilket är den 10 oktober i år, backar dock flera mediejättar ur och kommer att sluta med betald politisk reklam helt och hållet.

Så här presenteras förordningen på EU:s hemsida:

”Syftet med förordning (EU) 2024/900 är att bidra till en välfung­erande inre marknad för politisk reklam och att främja en öppen och rättvis politisk debatt. Förordningen tar upp de frågor som rör informa­tionsmanipulering och utländsk in­blandning i val, tillsammans med behandling av personuppgifter för politiska reklamändamål.”

Väljarna ska bland annat få infor­mation om vem som ligger bakom en viss annons eller kampanj och vilket val eller vilken folkomröstning den är kopplad till. Sedan räknas en rad krav upp, bland annat att sådan an­nonsleverans endast får ske ”om den registrerade uttryckligen har gett se­parat samtycke till att de används för politisk reklam”, men samtidigt gäl­ler att ”särskilda kategorier av per­sonuppgifter, såsom uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung eller politiska åsikter, får inte använ­das för profilering”.

Nu har Meta meddelat att deras tjänster inte längre kommer att vara tillgängliga för politisk reklam inom EU. IT-jätten menar i ett uttalande att förordningen innebär ”en oaccepta­bel nivå av komplexitet och juridisk osäkerhet”. Därmed blir politisk re­klam på Facebook och Instagram his­toria från och med oktober. Google gjorde ett liknande uttalande redan 2024.

  • , 08:54

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Vávra Suk

Chefredaktör och ansvarig utgivare
augusti 18, 2025

Nvidia och AMD får återuppta exporten till Kina

Nvidia och AMD får återuppta exporten till Kina

av Filip Johansson
augusti 15, 2025

🟠 UTRIKES Nvidia och Advanced Micro Devices har nått en överenskommelse med den amerikanska regeringen om att återuppta sin export av chip designade för artificiell intelligens (AI) till Kina. De två amerikanska IT-jättarna kommer att behöva betala 15 procent av sina intäkter från denna verksamhet till USA.

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

